Bien qu'elle n'ait pas révélé s'il s'agirait de produits réels disponibles dans les rayons, de produits expédiés aux clients (comme Teamgroup) ou d'échantillons dans ses laboratoires. Quoi qu'il en soit, la perspective de disposer d'un SSD doté de 1 000 couches NAND est particulièrement séduisante à l'heure où de nombreuses technologies de stockage (disques durs, silice, bandes, ADN, etc.) tentent de supplanter le support comme propriété la plus chaude dans le monde des bits et des octets.Les meilleurs disques durs, également connus sous le nom de HDD, sont fiables, ont une grande capacité et sont généralement moins chers qu'un SSD (Solid State Drive) de même capacité. Cependant, même le plus mauvais SSD sera plus performant que le meilleur disque dur en termes de taux de transfert de fichiers et de performances générales, simplement en raison de la technologie utilisée, de sorte que le meilleur SSD va absolument enflammer le meilleur disque dur du monde.Dans notre environnement, les disques d'amorçage font bien plus que démarrer les serveurs de stockage : ils stockent également les fichiers journaux et les fichiers temporaires produits par le serveur de stockage. Chaque jour, un lecteur de démarrage lira, écrira et supprimera des fichiers en fonction de l'activité du serveur de stockage lui-même. Dans nos premiers serveurs de stockage, nous utilisions exclusivement des disques durs pour le démarrage. Nous avons commencé à utiliser des disques SSD à ce titre au quatrième trimestre 2018. Depuis lors, tous les nouveaux serveurs de stockage, et tous ceux dont le disque de démarrage HDD était défaillant, ont été équipés de SSD.La société de sauvegarde et de stockage en cloud Backblaze a publié des données comparant la fiabilité à long terme des disques de stockage à l'état solide et des disques durs rotatifs traditionnels dans son centre de données. Sur la base des données recueillies depuis que l'entreprise a commencé à utiliser des SSD comme lecteurs de démarrage fin 2018, l'évangéliste du stockage en cloud de Backblaze, Andy Klein, a publié hier un rapport montrant que les SSD de l'entreprise tombent en panne à un taux beaucoup plus faible que ses disques durs à mesure que les disques vieillissent.Ces conclusions sont tirées du dernier rapport de Backblaze détaillant les statistiques de fiabilité des disques utilisés dans son infrastructure, et dans ce cas, c'est seulement le deuxième rapport de ce type à se concentrer sur les SSD, après celui que la société a publié en mars.SK Hynix et Micron ont annoncé au début de l'année 2022 qu'ils lanceraient respectivement des produits à 238 et 232 couches, ce qui - sur le papier - fera baisser considérablement le coût du téraoctet pour les disques durs solides. Toutefois, il convient de noter que ces échéances sont susceptibles d'être élastiques en fonction de la demande et de l'offre au niveau mondial. La situation économique mondiale actuelle pourrait contraindre les entreprises à réduire leurs activités de R&D et à allonger les intervalles entre les lancements de produits.Le prix moyen des SSD est à son plus bas niveau à ce jour, avec des SSD de 2 To largement disponibles pour moins de 100 $. Les experts prévoient que les SSD et les disques durs atteindront la parité sur certaines capacités d'ici l'année prochaine, le marché lucratif des entreprises étant le seul à être plus ou moins immunisé pour le moment.« SK hynix s'est assuré une compétitivité de premier plan au niveau mondial en termes de coût, de performance et de qualité en introduisant un produit à 238 couches basé sur ses technologies NAND 4D », a déclaré Jungdal Choi, responsable du développement NAND chez SK hynix. Contrairement aux attentes, la nouvelle NAND à 238 couches fera d'abord son apparition sur les appareils clients, ce qui ne manquera pas de susciter l'enthousiasme des créateurs de contenu et des joueurs sur PC. Ce n'est que plus tard que la nouvelle puce arrivera sur les smartphones et les serveurs de grande capacité.En ce qui concerne les plans spécifiques de Micron pour son nouveau dispositif 3D NAND à 232 couches, le vice-président exécutif de la technologie de la société, Scott DeBoer, a déclaré ce qui suit : « Nous avons optimisé la technologie en fonction de ce dont nous avons besoin pour fabriquer la NAND gérée la plus rapide au monde et les produits SSD pour centres de données et clients. La combinaison de contrôleurs, tant internes qu'externes, a été un élément fort de notre orientation vers l'intégration verticale des produits pour s'assurer que nous avons optimisé la technologie NAND et les contrôleurs pour ce dont nous avons besoin pour offrir des produits de leadership futurs. »Micron affirme qu'il travaille déjà en étroite collaboration avec ses partenaires industriels pour s'assurer que son dispositif à couche 232 est correctement pris en charge, ce qui devrait accélérer le développement de nouveaux disques basés sur cette technologie. Pour comparer équitablement les SSD et les disques durs, Backblaze a contrôlé l'âge moyen des deux groupes, de sorte que les SSD qui avaient en moyenne un an, ont été comparés aux disques durs qui avaient en moyenne un an, et ainsi de suite. Le graphique ci-dessous montre les résultats jusqu'au deuxième trimestre 2021, en tenant compte de l'âge moyen des deux groupes.Les disques SSD équipés de la nouvelle flash 3D NAND devraient arriver sur le marché en 2023. Avec Samsung, la multiplication des couches ne signifie pas seulement des produits moins chers, mais aussi des densités de stockage plus élevées. Actuellement, le plus grand SSD du monde est un modèle de 3,5 pouces de 100 To de Nimbus Data, qui utilise une puce MLC à 64 couches. Une puce TLC/QLC à 1024 couches comporterait 16 fois plus de couches, ce qui place un SSD de 1 Po (1000 To) dans le domaine des possibilités avant la fin de cette décennie. « Nous pensons qu'il est possible de faire évoluer cet espace de conception avec des supports granulaires dans la gamme de 4 Tb/in2 à 6 Tb/in2, et nous prévoyons alors d'ajouter des motifs dans une dimension en utilisant des supports à grains ordonnés », a déclaré John Morris, directeur de la technologie chez Seagate.« Nous pensons qu'il s'agira d'un tremplin pour les supports permettant d'ouvrir la gamme de 5 à 7 Tb/in2. Ensuite, nous passerons à des supports entièrement structurés pour atteindre des densités de 8 To/in2 et même plus. Avec le TCAC de la densité surfacique qui vient d'être présenté, nous avons la possibilité d'atteindre 10 To par disque d'ici 2030. Cela représente donc nos perspectives en matière de limites technologiques pour les 10 à 15 prochaines années. » Mais qui a besoin d'une telle capacité ? Les entreprises de stockage en cloud comme iDrive ou BackBlaze, les hyperscalers comme Google ou Microsoft, les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook.Quel est votre avis sur le sujet ?