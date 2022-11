Les expéditions mondiales de tablettes ont diminué de 8,8 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre de 2022 ( 3Q22), totalisant 38,6 millions d'unités, selon les données préliminaires du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de l'International Data Corporation (IDC). Il s'agit du cinquième trimestre consécutif de baisse pour le marché des tablettes.Les livraisons de Chromebook ont également connu des difficultés au 3Q22, tombant à 4,3 millions d'unités et enregistrant une baisse de 34,4 % en glissement annuel. Les deux marchés sont passés d'une industrie où l'offre est limitée à une industrie où la demande est difficile, car les dépenses des consommateurs et de l'éducation ont ralenti en raison des incertitudes économiques.Les fournisseurs chinois continuent de bien se positionner sur les marchés émergents où il existe une demande bas de gamme. Les sanctions imposées à de nombreux fournisseurs ont également permis à des vendeurs chinois comme Huawei de réaliser de bonnes performances sur le marché russe. Pendant ce temps, l'émergence d'équipementiers chinois à bas prix comme Realme, Xiaomi, Oppo et d'autres, a alimenté une forte concurrence dans les appareils de gamme inférieure. Cependant, ces gains n'ont toujours pas pu compenser le déclin enregistré par les principaux vendeurs de tablettes.", a déclaré Anuroopa Nataraj, analyste de recherche senior au sein du département Mobility and Consumer Device Trackers d'IDC. "."", a déclaré Ryan Reith, vice-président de groupe au sein du Worldwide Mobile and Consumer Device Trackers d'IDC. "."Source : IDCQu'en pensez-vous ?