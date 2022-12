Les ordinateurs portables ont enregistré les pires résultats avec 10,4 millions d'unités expédiées, soit une baisse de 25 % par rapport à l'année précédente, car la demande commerciale, auparavant stable, s'est refroidie dans un contexte de détérioration de la confiance des entreprises, ce qui s'ajoute aux baisses enregistrées dans les secteurs de la consommation et de l'éducation. Les ordinateurs de bureau n'ont reculé que de 6 %, les grandes entreprises ayant continué à faire des achats. Les livraisons de tablettes ont atteint 6,0 millions d'unités, soit une baisse de 13 % par rapport à l'année précédente et une stagnation séquentielle, la rentrée des classes ayant produit des volumes de rafraîchissement décevants dans le secteur de l'éducation.", a déclaré Kieren Jessop, analyste de recherche chez Canalys. "".", a ajouté M. Jessop. Quelques jours avant le début du troisième trimestre, un sondage Canalys Candefero auprès des partenaires de distribution a révélé que 38 % des répondants basés dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) avaient plus de quatre semaines de stock de PC, contre seulement 25 % il y a un an. ""., poursuit M. Jessop.".Source : CanalysQue pensez-vous des conclusions de ce rapport ?