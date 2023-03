C'est un choc pour de nombreux acteurs du secteur, car les livraisons de PC ont connu une croissance régulière ces dernières années, en partie grâce à la pandémie et au besoin croissant du travail et de l'apprentissage à distance. Toutefois, le rapport suggère que cette tendance ne devrait pas se poursuivre dans les années à venir, et que le marché devrait connaître un ralentissement.L'un des principaux facteurs à l'origine de ce déclin est l'évolution constante vers les appareils mobiles, tels que les smartphones et les tablettes. Ces appareils devenant de plus en plus puissants et polyvalents, de nombreux utilisateurs constatent qu'ils n'ont plus besoin d'un PC traditionnel pour leurs besoins informatiques.Dell, HP, Lenovo, ASUS et NEC sont les principaux OEM en termes de livraisons mondiales de PC, selon IDC. Parmi eux, les livraisons de Dell (+6,4 %), HP (+1,2 %) et ASUS (+24,3 %) ont augmenté en 2022 par rapport à 2021. NEC (-22,7 %) et Lenovo (-3,2 %), en revanche, ont enregistré une baisse de leurs livraisons en 2022.En outre, le rapport met en évidence plusieurs autres facteurs susceptibles de contribuer à la baisse des livraisons de PC. Il s'agit notamment du ralentissement du rythme de l'innovation technologique, de l'évolution vers l'informatique en nuage et de la demande croissante d'appareils plus portables et plus légers.Malgré ces défis, le rapport suggère également qu'il existe encore des opportunités de croissance dans certains domaines du marché des PC. Par exemple, les secteurs des jeux et de l'informatique de haute performance devraient continuer à connaître une forte croissance dans les années à venir, en raison de la demande croissante de graphiques de haute qualité et de puissance de traitement.Dans l'ensemble, le rapport d'IDC nous rappelle les défis auxquels l'industrie des PC sera confrontée dans les années à venir. Toutefois, il souligne également la nécessité de poursuivre l'innovation et l'adaptation, les fabricants et les développeurs cherchant à répondre aux besoins changeants des consommateurs et des entreprises.Si la baisse des livraisons de PC peut choquer certains, l'industrie prend déjà des mesures pour s'adapter à ces tendances changeantes. Que ce soit par le développement de nouvelles technologies ou en se concentrant sur des marchés de niche, l'industrie du PC continuera probablement à jouer un rôle important dans le paysage technologique pour les années à venir.Source : IDCQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que ces prévisions d'IDC sont pertinentes ?