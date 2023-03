La proposition limite les bénéficiaires de fonds américains à investir dans l'expansion de la fabrication de semi-conducteurs dans des pays étrangers préoccupants tels que la Chine et la Russie, et limite les bénéficiaires de fonds d'incitation à s'engager dans des efforts conjoints de recherche ou de licence de technologie avec une entité étrangère préoccupante.Elle classe également certains semi-conducteurs comme essentiels à la sécurité nationale, définissant ces puces comme n'étant pas considérées comme des puces anciennes et donc soumises à des restrictions plus strictes.Cette mesure couvre les puces "".La secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que "".Le ministère du Commerce prévoit de commencer à accepter les demandes à la fin du mois de juin dans le cadre d'un programme de subventions à la fabrication de semi-conducteurs d'un montant de 39 milliards de dollars. La loi crée également un crédit d'impôt à l'investissement de 25 % pour la construction d'usines de fabrication de puces, d'une valeur estimée à 24 milliards de dollars.En octobre, le ministère a mis en place de nouvelles mesures de contrôle des exportations afin d'interdire à la Chine l'accès à certaines puces semi-conductrices fabriquées dans le monde entier à l'aide d'équipements américains, élargissant ainsi considérablement son champ d'action pour tenter de ralentir les avancées technologiques et militaires de Pékin.Ces règles s'appuient sur les restrictions imposées dans des lettres envoyées l'année dernière aux principaux fabricants d'outils KLA Corp, Lam Research Corp et Applied Materials Inc, les obligeant à interrompre les livraisons d'équipements à des usines entièrement détenues par des Chinois et produisant des puces logiques de pointe.Le ministère du Commerce a déclaré mardi qu'il renforcerait ces contrôles en alignant les seuils de technologies interdites pour les puces mémoire entre les contrôles à l'exportation et les garde-fous de sécurité nationale du CHIPS et en incluant "".Source : Le ministère américain du CommerceQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que ces mesures permettront aux États-Unis de maintenir leur avance technologique par rapport à la Chine ?Quel pourrait-être l'impact de ces restrictions sur l'industrie chinoise des semi-conducteurs ?