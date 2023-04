Selon les dernières estimations de Canalys, les livraisons de PC en Europe occidentale (ordinateurs de bureau, portables et stations de travail) ont chuté de 38 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 10,7 millions d'unités au quatrième trimestre 2022. Les ordinateurs portables ont enregistré les pires résultats, avec 8,6 millions d'unités expédiées, soit 40 % de moins qu'il y a un an. Les livraisons d'ordinateurs de bureau ont également connu un déclin significatif, en baisse de 29 % à 2,1 millions d'unités. Le marché des tablettes a également souffert de la faiblesse des dépenses de consommation, les livraisons ayant chuté de 17 % pour atteindre 6,6 millions d'unités. Pour l'ensemble de l'année 2022, les livraisons de PC et de tablettes ont chuté respectivement de 21 % et de 18 %. Le marché devrait connaître de nouvelles baisses pendant la majeure partie de l'année 2023, avant de renouer avec la croissance au cours du dernier trimestre de l'année.« Malgré des remises importantes, les livraisons de PC grand public dans la région ont chuté de 27 % entre le troisième et le quatrième trimestre de l'année dernière. Une baisse séquentielle substantielle pour le trimestre des fêtes souligne à la fois l'impact de la situation économique actuelle sur la demande et l'ampleur du gonflement des stocks. Cependant, il est également important de garder à l'esprit à quel point le marché est devenu saturé au cours de la pandémie. À partir du deuxième trimestre 2020, l'Europe occidentale a enregistré huit trimestres consécutifs avec des volumes de livraisons de PC grand public supérieurs à ceux du trimestre des fêtes de fin d'année 2019. Dans le même temps, la demande commerciale s'est affaiblie, les entreprises étant confrontées à une pression supplémentaire liée aux hausses de taux d'intérêt de la BCE, qui se sont poursuivies au cours des premiers mois de 2023. La priorisation des budgets au détriment des investissements informatiques a stoppé l'élan des livraisons de PC qui avaient commencé à se redresser après la levée des restrictions COVID-19 », a déclaré Kieren Jessop, analyste de recherche chez Canalys."« Heureusement, les premiers signaux indiquent que nous sommes probablement dans le creux de la vague du marché des PC. Bien que les préoccupations économiques demeurent à court terme, les mesures du moral des consommateurs et des entreprises s'améliorent par rapport aux niveaux les plus bas atteints en 2022. Les partenaires de distribution basés en Europe signalent des réductions de leurs niveaux de stocks, ce qui ouvre la voie à de nouvelles livraisons de produits vendus lorsque la demande se redressera plus tard dans l'année. Et malgré l'incertitude économique, les taux d'emploi en Europe occidentale sont restés stables. À plus long terme, 2024 verra une accélération de la croissance alors que les achats retardés des consommateurs réapparaîtront et que les entreprises entameront une transition plus généralisée vers Windows 11 », a déclaré Jessop. Canalys s'attend à ce que les livraisons de PC en Europe occidentale chutent encore de 7 % en 2023 avant de renouer avec une croissance de 12 % en 2024. Les tablettes devraient connaître une situation plus difficile, avec une baisse des livraisons de 10 % cette année et un rebond à seulement 4 % de croissance l'année prochaine.Au cours du quatrième trimestre 2022, chaque fournisseur parmi les cinq premiers a livré moins de PC en Europe occidentale qu'au troisième trimestre. Lenovo et HP se sont classés premier et deuxième pour le trimestre et l'année entière, mais ont dû faire face à d'importantes baisses de livraisons de 35 % et 43 % respectivement. Dell, qui occupe la troisième place, a subi une chute d'une ampleur similaire, sa forte exposition à la contraction de la demande commerciale ayant entraîné une baisse annuelle de 42 % des livraisons. Apple s'est classé quatrième pour le trimestre et l'année entière et a connu la plus forte baisse séquentielle en expédiant 39 % de Macs en moins au quatrième trimestre qu'au troisième, qui avait vu un remplissage substantiel des canaux et l'exécution de commandes en attente suite à des contraintes d'approvisionnement plus tôt dans l'année.Le lancement par Apple de l'iPad de 10e génération au 4e trimestre a contribué à renforcer sa position de leader sur le marché des tablettes en Europe occidentale, qui est resté stable d'une année sur l'autre au 4e trimestre. Toutefois, sur l'ensemble de l'année 2022, les livraisons ont baissé de 16 %, comme sur l'ensemble du marché. Samsung s'est classé deuxième pour le trimestre et l'année, grâce à ses performances impressionnantes pendant les fêtes de fin d'année, il a été le seul grand fournisseur à afficher une croissance. Lenovo a connu un quatrième trimestre médiocre, ses livraisons de tablettes ayant chuté de 62 % par rapport à l'année précédente, ce qui l'a fait rétrograder à la quatrième place, derrière Amazon. Huawei s'est maintenu à la cinquième place malgré une baisse massive de 66 % de ses livraisons.Source : CanalysQu’en pensez-vous ?