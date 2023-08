Le déclin du marché des tablettes au deuxième trimestre 2023 représente une légère amélioration par rapport à la baisse de 13 % en glissement annuel enregistrée au premier trimestre de l'année. Apple a renforcé sa position de premier vendeur de tablettes, avec 12,3 millions d'unités expédiées, ce qui représente près des deux cinquièmes du marché mondial des tablettes. Malgré une baisse annuelle de 14 % des livraisons, Samsung a conservé sa deuxième place, avec 6,0 millions de tablettes expédiées. Amazon (troisième) et Lenovo (quatrième) ont enregistré les plus fortes baisses parmi les principaux vendeurs de tablettes, avec des livraisons en recul de 33 % et 39 % respectivement. Huawei a pris la cinquième place du classement, avec 1,7 million d'unités expédiées.", a déclaré Himani Mukka, directeur de recherche chez Canalys. "Le marché mondial des Chromebooks a connu une légère croissance au deuxième trimestre 2023 après sept trimestres consécutifs de baisse. HP s'est assuré la première place en tant que principal fournisseur de Chromebook, gagnant plus de 10 % de parts de marché alors que les livraisons ont augmenté de 69 % par rapport à l'année dernière. Lenovo s'est maintenu à la deuxième place, ses livraisons de Chromebook ayant augmenté de 15 %, tandis que Dell, troisième, a subi une baisse de 15 %, les deux fournisseurs ayant expédié environ 1,3 million d'unités. Acer et Asus se classent respectivement quatrième et cinquième, perdant tous deux des parts de marché par rapport à l'année dernière.", a déclaré Kieren Jessop, analyste de recherche chez Canalys. "" La Commission fédérale des communications (FCC) rapporte que le dernier cycle de financement a soutenu le déploiement de 5,1 millions d'appareils connectés, le total des engagements à ce jour atteignant près de 13 millions d'appareils connectés. "", a ajouté Jessop.Source : CanalysPensez-vous que ces données sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?