Les dernières données de Canalys révèlent que le déclin du marché mondial des PC s'est ralenti au deuxième trimestre 2023, avec des livraisons totales d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables en baisse de 11,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 62,1 millions d'unités. Cette baisse fait suite à deux trimestres consécutifs au cours desquels les livraisons ont diminué de plus de 30 %. Le volume du deuxième trimestre représente une augmentation séquentielle des livraisons de 11,9 % et est un signe que le marché est sur la bonne voie pour une reprise accélérée au cours du deuxième semestre de cette année. Les livraisons d'ordinateurs portables ont baissé de 9,3 % par an, pour atteindre 49,4 millions d'unités, tandis que les ordinateurs de bureau ont connu une baisse plus importante, de 19,3 %, pour atteindre 12,6 millions d'unités.« Le marché des PC montre les premiers signes d'un rebond après une période difficile. Une baisse annuelle des livraisons était attendue au deuxième trimestre 2023, mais il semblerait que de nombreux problèmes qui ont affecté le secteur commencent à s'atténuer. Alors que la situation macroéconomique mondiale reste difficile, les principaux acteurs de l'industrie ont souligné le fait que les taux d'activation des utilisateurs finaux ont suivi un rythme plus soutenu que les livraisons de produits vendus. À mesure que les conditions s'améliorent, nous nous attendons à ce que les entreprises réaffectent leurs dépenses dormantes à des mises à niveau informatiques. Au deuxième trimestre 2023, le retour du financement du secteur public a contribué à alimenter une forte demande de PC pour la rentrée scolaire », a déclaré Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys.« Les signaux positifs du marché suggèrent une nouvelle amélioration pour l'industrie du PC en 2023. Les niveaux de stocks se sont encore réduits au deuxième trimestre, puisque 41 % des partenaires de distribution interrogés par Canalys en juin ont déclaré avoir moins d'une semaine de stocks de PC. Tous les segments de clientèle devraient s'améliorer en séquentiel pour le reste de l'année 2023, dans le cadre d'une dernière poussée de corrections des stocks et d'une saisonnalité plus forte dans la seconde moitié de l'année. Cependant, les livraisons sur l'ensemble de l'année 2023 seront inférieures à celles de 2022, les consommateurs reléguant les dépenses en PC derrière d'autres catégories dans un environnement post-pandémique », a déclaré Kieren Jessop, analyste de recherche chez Canalys.Lenovo est resté en tête du marché mondial des PC, mais a subi une forte baisse des livraisons de 18 % par rapport à l'année précédente, tombant à 14,2 millions d'unités. HP, qui occupe la deuxième place du classement, a connu un bon trimestre, grâce à la bonne santé des ventes de Chromebooks aux États-Unis. La société a enregistré une performance stable en expédiant 13,4 millions d'unités au niveau mondial. Dell a conservé sa troisième place, mais a perdu plus de deux points de part de marché, ses livraisons ayant chuté de 22 %. Apple a enregistré la plus forte croissance parmi les principaux fournisseurs au deuxième trimestre 2023, avec des livraisons en hausse de 51 % par rapport à l'année précédente. Bien qu'elle ait été stimulée par le lancement du nouveau Macbook Air de 15 pouces, sa forte performance est principalement due à un trimestre de comparaison favorable en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement à laquelle elle a été confrontée l'année dernière. Acer a pris la cinquième place du classement, avec des livraisons d'un peu moins de quatre millions d'unités.Source : CanalysQue pensez-vous des résultats de ce rapport de Canalys ? Les trouvez-vous pertinents ?