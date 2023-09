", a déclaré Dylan Patel, analyste en chef chez SemiAnalysis.Un nouveau rapport de The Information indique que les puces Apple peuvent être fabriquées aux États-Unis, mais qu'elles devront toujours être renvoyées à Taïwan avant d'approcher un appareil Apple : "Étant donné que TSMC a déjà eu du mal à construire une usine de fabrication de puces pour des technologies plus anciennes, il semble peu probable qu'elle tente un jour de mettre en place des installations de conditionnement de puces aux États-Unis. "", a déclaré Paul Triolo, vice-président principal pour la Chine du cabinet de conseil DGA-Albright Stonebridge Group.Source : The InformationPensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette situation ? Les États-Unis pourront-ils un jour se défaire de cette dépendance à l'égard de Taïwan ?