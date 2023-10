La technologie des puces RISC-V devient un nouveau champ de bataille dans la guerre technologique qui oppose les États-Unis à la Chine

Il s'agit du RISC-V ( prononcer "risk five" ), une technologie à code source ouvert qui est en concurrence avec la coûteuse technologie propriétaire de la société britannique Arm Holdings, spécialisée dans les semi-conducteurs et la conception de logiciels. RISC-V peut être utilisé comme ingrédient clé pour tout ce qui va d'une puce de smartphone à des processeurs avancés pour l'intelligence artificielle.Certains législateurs, dont deux présidents de commission républicains de la Chambre des représentants, le sénateur républicain Marco Rubio et le sénateur démocrate Mark Warner, demandent instamment à l'administration de M. Biden de prendre des mesures concernant le RISC-V, en invoquant des raisons de sécurité nationale.Les législateurs craignent que Pékin n'exploite une culture de collaboration ouverte entre les entreprises américaines pour faire progresser sa propre industrie des semi-conducteurs, ce qui pourrait éroder l'avance actuelle des États-Unis dans le domaine des puces et aider la Chine à moderniser son armée. Leurs commentaires représentent le premier effort majeur pour imposer des contraintes aux travaux des entreprises américaines sur le RISC-V.Le représentant Mike Gallagher, président du comité restreint de la Chambre des représentants sur la Chine, a déclaré dans un communiqué que le ministère du Commerce devait "".Ces appels à réglementer la technologie RISC-V sont les derniers en date de la bataille entre les États-Unis et la Chine sur la technologie des puces, qui s'est intensifiée l'année dernière avec des restrictions radicales à l'exportation que l'administration Biden a déclaré à la Chine qu'elle mettrait à jour ce mois-ci.", a déclaré Michael McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, dans un communiqué.M. McCaul a déclaré qu'il souhaitait que le Bureau de l'industrie et de la sécurité, qui relève du ministère du Commerce et qui supervise les réglementations en matière de contrôle des exportations, prenne des mesures et qu'il poursuivrait l'élaboration d'une législation si ces mesures ne se concrétisaient pas.Le Bureau "", a déclaré un porte-parole du ministère du Commerce.", a déclaré M. Rubio dans un communiqué. "", a déclaré M. Warner dans un communiqué.RISC-V est supervisé par une fondation à but non lucratif basée en Suisse qui coordonne les efforts des entreprises à but lucratif pour développer la technologie.La technologie RISC-V est issue des laboratoires de l'université de Californie, à Berkeley, et a ensuite bénéficié d'un financement de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) du Pentagone. Ses créateurs l'ont comparée à l'Ethernet, à l'USB et même à l'internet, qui sont disponibles gratuitement et s'appuient sur des contributions du monde entier pour rendre l'innovation plus rapide et moins coûteuse.Deux présidents de commission républicains de la Chambre des représentants, le sénateur républicain Marco Rubio et le sénateur démocrate Mark WarnerQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, les inquiétudes formulées par les législateurs américains concernant la technologie RISC-V sont-elles pertinentes et justifiées ?