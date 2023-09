Il s'agira probablement du plus important des trois fonds lancés par le China Integrated Circuit Industry Investment Fund, également connu sous le nom de Big Fund.Son objectif de 300 milliards de yuans (41 milliards de dollars) dépasse les fonds similaires de 2014 et 2019 qui, selon les rapports du gouvernement, ont levé 138,7 milliards de yuans et 200 milliards de yuans respectivement.L'un des principaux domaines d'investissement sera l'équipement pour la fabrication de puces, ont déclaré l'une des deux personnes et une troisième personne au fait du dossier.Le président Xi Jinping insiste depuis longtemps sur la nécessité pour la Chine d'atteindre l'autosuffisance en matière de semi-conducteurs. Cette nécessité est devenue d'autant plus pressante que Washington a imposé une série de mesures de contrôle des exportations au cours des deux dernières années, craignant que Pékin n'utilise des puces avancées pour renforcer ses capacités militaires.En octobre, les États-Unis ont mis en place un vaste ensemble de sanctions qui ont réduit l'accès de la Chine aux équipements de pointe pour la fabrication de puces, et les alliés des États-Unis, le Japon et les Pays-Bas, ont pris des mesures similaires.Le nouveau fonds a été approuvé par les autorités chinoises au cours des derniers mois, ont déclaré deux de ces personnes.Le ministère chinois des Finances prévoit de contribuer à hauteur de 60 milliards de yuans, a indiqué une personne. Les autres contributeurs n'ont pas pu être connus dans l'immédiat.Qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que cette initiative permettra à la Chine de rattraper ses principaux concurrents ?