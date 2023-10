Les PC traditionnels comprennent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail, mais pas les tablettes ni les serveurs x86. Les tablettes détachables et les ardoises font partie du Personal Computing Device Tracker mais ne sont pas abordées dans ce communiqué de presse.

Certaines estimations d'IDC sont antérieures à la publication des résultats financiers. Les données de toutes les entreprises sont rapportées pour des périodes calendaires.

Les livraisons comprennent les livraisons aux canaux de distribution ou aux utilisateurs finaux. Les ventes OEM sont comptabilisées sous la société/marque sous laquelle elles sont vendues.

Les livraisons mondiales de PC ont totalisé 64,3 millions d'unités au troisième trimestre 2023, soit une baisse de 9 % par rapport au troisième trimestre 2022, selon les résultats préliminaires de Gartner. Alors que les résultats du troisième trimestre marquent le huitième trimestre consécutif de baisse pour le marché mondial des PC, Gartner s'attend à une reprise de la croissance à partir du quatrième trimestre de cette année.", a déclaré Mikako Kitagawa, directeur de l'analyse chez Gartner. "Les principaux fournisseurs sur le marché mondial des PC sont restés inchangés au troisième trimestre 2023, Lenovo conservant la première place en termes de livraisons avec 25,1 % de parts de marché.Bien que Lenovo ait une fois de plus enregistré une baisse des livraisons d'une année sur l'autre, celle-ci a été ramenée à un seul chiffre. HP a été le seul fournisseur à afficher une croissance d'une année sur l'autre, avec des livraisons en hausse dans toutes les régions. Dell a enregistré une baisse des livraisons pour le sixième trimestre consécutif, en raison de la faible demande de PC d'entreprise, compte tenu de sa forte présence sur le marché.Les livraisons d'Apple ont fortement diminué par rapport à l'année précédente, en partie parce que le volume de ses livraisons a augmenté de manière significative au troisième trimestre 2022, une fois que les perturbations de l'approvisionnement survenues au début de l'année 2022 en raison de la fermeture de la Chine se sont atténuées. Au troisième trimestre 2023, les livraisons d'Apple ont suivi les tendances saisonnières, principalement tirées par la demande des étudiants et des éducateurs.", a déclaré Kitagawa. "Gartner prévoit une croissance de 4,9 % pour le marché mondial des PC en 2024, avec une croissance attendue à la fois dans les segments professionnels et grand public.Le déclin du marché américain est principalement dû à la faiblesse de la demande de PC d'entreprise. Cependant, la croissance des Chromebook, tirée par la demande de remplacement dans les établissements d'enseignement de la maternelle à la terminale, a compensé une partie de ce déclin.Le marché des PC de la région EMEA a baissé de 3,6 % d'une année sur l'autre. Les troubles politiques persistants, les pressions inflationnistes et les augmentations des taux d'intérêt ont abouti à un nouveau creux dans la demande de PC, bien que la baisse de ce trimestre ait été moins sévère que celle des deux trimestres précédents.", a déclaré Kitagawa. "Le marché des PC de la région Asie-Pacifique a baissé de 13 % d'une année sur l'autre, sous l'effet d'une forte baisse de 20 % en Chine. En Chine, les dépenses des consommateurs en PC sont restées faibles en raison des problèmes de chômage, tandis que la demande de PC des entreprises a également ralenti en raison des réductions de dépenses du gouvernement.En Inde, la Direction générale du commerce extérieur (DGFT) a annoncé de nouvelles restrictions sur l'importation de certains appareils en août 2023, dans le but d'encourager la fabrication locale. Si l'annonce initiale a provoqué une légère perturbation, plusieurs fournisseurs ayant dû interrompre leurs importations, une annonce révisée peu après a repoussé la date limite à novembre 2023 et les importations ont repris à des volumes normaux. La décision de mettre en œuvre des restrictions a maintenant été reportée à octobre 2024, ce qui signifie que le marché indien des PC ne subira que des effets minimes jusqu'à la fin de l'année.La spirale descendante des livraisons de PC s'est poursuivie au cours du troisième trimestre 2023, les volumes mondiaux ayant diminué de 7,6 % d'une année sur l'autre avec 68,2 millions de PC livrés, selon les résultats préliminaires du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de l'International Data Corporation (IDC). Bien que la demande et l'économie mondiale restent faibles, les livraisons de PC ont augmenté au cours de chacun des deux derniers trimestres, ralentissant le taux de déclin annuel et indiquant que le marché a dépassé le creux de la vague.Les stocks de PC ont également diminué au cours des derniers mois et sont proches de niveaux sains dans la plupart des canaux de distribution. Toutefois, la pression à la baisse sur les prix persiste et restera probablement un problème dans les secteurs de la consommation et des entreprises. Alors que la plupart des cinq principaux fournisseurs ont connu des baisses à deux chiffres au cours du trimestre, la baisse importante d'Apple est le résultat de comparaisons défavorables d'une année sur l'autre, l'entreprise s'étant remise d'un arrêt de production lié au COVID au cours du troisième trimestre de l'année 22. Par ailleurs, la croissance de HP est en grande partie due à la normalisation des stocks.", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les trackers de mobilité et d'appareils grand public d'IDC. "", a déclaré Linn Huang, vice-président de recherche, Devices & Displays chez IDC. "Source : Gartner , IDCPensez-vous que ces chiffres sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujte ?