La demande de MacBook a chuté "de manière significative" et les livraisons de MacBook d'Apple diminueront d'environ 30 % par an, pour atteindre 17 millions d'unités en 2023

Il a déclaré que la demande pour le nouveau MacBook Air de 15 pouces a diminué "de manière significative" à la suite de la période des achats de rentrée scolaire, et que les livraisons de MacBook au cours du quatrième trimestre d'Apple seront inférieures à ce qu'elles ont été au cours des années passées. Le quatrième trimestre d'Apple est historiquement important pour la société, car les consommateurs achètent des appareils dans le cadre de leurs achats de vacances.Les actions d'Apple étaient en légère hausse le mercredi 18 octobre au matin.Kuo a déclaré que les livraisons de MacBook sont en baisse en partie en raison de la diminution de la demande des clients qui travaillent à domicile, ainsi que de "l'attrait décroissant pour le consommateur" de la mini-LED et du silicium d'Apple. Il a indiqué que les livraisons de MacBook Air 15 pouces devraient diminuer de plus de 20 % cette année.Il a ajouté que la société ne sortirait pas de nouveaux produits au cours du quatrième trimestre, ce qui lui permettra "" pour l'année prochaine.Quel est votre avis sur le sujet ?