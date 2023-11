Les performances de rendu dans Final Cut Pro sont jusqu'à 7,4 fois plus rapides que celles du MacBook Pro 13 pouces avec Core i73 et jusqu'à 60 % plus rapides que celles du MacBook Pro 13 pouces avec M1.2

La compilation du code dans Xcode est jusqu'à 3,7 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 13 pouces avec Core i7,3 et jusqu'à 40 % plus rapide que sur le MacBook Pro 13 pouces avec M1.2.

Les performances des feuilles de calcul dans Microsoft Excel sont jusqu'à 3,5 fois plus rapides que celles du MacBook Pro 13 pouces avec Core i7,3 et jusqu'à 40 % plus rapides que celles du MacBook Pro 13 pouces avec M1.2.

Les performances des filtres et des fonctions dans Adobe Photoshop sont jusqu'à trois fois plus rapides que celles du MacBook Pro à processeur Intel le plus rapide5 et jusqu'à 40 % plus rapides que celles du MacBook Pro 16 pouces avec M1 Pro.4

L'appel de base pour le séquençage de l'ADN dans Oxford Nanopore MinKNOW est jusqu'à 20 fois plus rapide que le MacBook Pro à processeur Intel le plus rapide5 et jusqu'à 36 % plus rapide que le MacBook Pro 16 pouces avec M1 Pro.4

L'édition de texte dans Adobe Premiere Pro est jusqu'à 1,7 fois plus rapide que le MacBook Pro 16 pouces à processeur Intel5 et jusqu'à 30 % plus rapide que le MacBook Pro 16 pouces avec M1 Pro4.

La simulation de systèmes dynamiques dans MathWorks MATLAB est jusqu'à 5,5 fois plus rapide que le MacBook Pro basé sur Intel le plus rapide5 et jusqu'à 2 fois plus rapide que le MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max.6

Les performances de rendu dans Maxon Redshift sont jusqu'à 5,3 fois plus rapides que celles du MacBook Pro5 à processeur Intel le plus rapide et jusqu'à 2,5 fois plus rapides que celles du MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max.6.

La réduction du bruit dans Blackmagic DaVinci Resolve Studio est jusqu'à 2,7 fois plus rapide que le MacBook Pro à base d'Intel le plus rapide5 et jusqu'à 65 % plus rapide que le MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max.6.

Apple a annoncé aujourd'hui une nouvelle gamme de MacBook Pro intégrant la toute nouvelle famille de puces M3 : M3, M3 Pro et M3 Max. Avec une architecture GPU de nouvelle génération et un processeur plus rapide, la famille M3 apporte encore plus de performances et de nouvelles capacités remarquables au MacBook Pro. Le nouveau MacBook Pro 14 pouces avec M3 n'est pas seulement parfait pour les tâches quotidiennes, il offre également des performances soutenues phénoménales dans les applications et les jeux professionnels. Parfait pour les créatifs en herbe, les étudiants et les entrepreneurs, il est désormais proposé à partir de 1 599 $. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec M3 Pro offrent des performances encore plus élevées et une prise en charge supplémentaire de la mémoire unifiée, permettant des flux de travail plus exigeants pour les utilisateurs tels que les codeurs, les créatifs et les chercheurs. Le MacBook Pro 14 et 16 pouces avec M3 Max offre des performances et des capacités qui repoussent les limites de l'informatique. Avec un GPU monstrueux et un CPU puissant, ainsi que la prise en charge d'une mémoire unifiée pouvant atteindre 128 Go, le MacBook Pro avec M3 Max permet des workflows extrêmes et le multitâche dans les applications professionnelles pour les utilisateurs tels que les programmeurs d'apprentissage automatique, les artistes 3D et les monteurs vidéo. Les modèles M3 Pro et M3 Max sont désormais disponibles en noir spatial, une superbe finition en aluminium foncé.Tous les modèles MacBook Pro sont dotés d'un écran Liquid Retina XDR brillant avec un contenu SDR 20 % plus lumineux, d'un appareil photo 1080p intégré, d'un système audio immersif à six haut-parleurs et d'un large éventail d'options de connectivité. Avec jusqu'à 22 heures d'autonomie de batterie1, la gamme offre le nec plus ultra de la portabilité professionnelle, offrant les mêmes performances, qu'il soit branché ou sur batterie, afin que les utilisateurs puissent emmener leurs flux de travail partout. Les clients peuvent commander le nouveau MacBook Pro dès aujourd'hui, et il sera disponible à partir du 7 novembre.", déclare John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle chez Apple. "La famille de puces M3 s'inscrit dans la continuité du rythme d'innovation soutenu du silicium d'Apple. Les puces M3, M3 Pro et M3 Max sont les premières puces pour ordinateur personnel construites à l'aide de la technologie de pointe 3-nanomètres. Avec un GPU de nouvelle génération plus rapide et plus efficace, ces puces représentent le plus grand bond en avant jamais réalisé par le silicium d'Apple en matière d'architecture graphique. Doté d'une technologie révolutionnaire appelée Dynamic Caching, le GPU alloue l'utilisation de la mémoire locale au niveau matériel en temps réel, de sorte que seule la quantité exacte de mémoire nécessaire est utilisée pour chaque tâche. Cela permet d'augmenter considérablement l'utilisation et les performances du GPU pour les applications et les jeux professionnels les plus exigeants.Le GPU apporte également de nouvelles fonctionnalités de rendu au silicium d'Apple, notamment l'ombrage de maillage accéléré au niveau matériel pour une capacité et une efficacité accrues dans le traitement de la géométrie, ce qui permet de créer des scènes plus complexes sur le plan visuel. Le ray tracing accéléré au niveau matériel arrive pour la première fois sur Mac, permettant aux jeux de rendre des ombres et des reflets plus précis pour créer des environnements plus réalistes.Pour les utilisateurs qui se consacrent à leur passion, qu'il s'agisse d'étudiants, de chefs d'entreprise, de musiciens en herbe ou de monteurs vidéo, le MacBook Pro avec M3 est l'ordinateur portable idéal. Le MacBook Pro 14 pouces avec M3 est jusqu'à 60 % plus rapide que le MacBook Pro 13 pouces avec M1, et grâce à son système thermique avancé, il libère tout le potentiel de M3 pour des performances soutenues.2 À partir de 1 599 $, il offre plus de performances et de capacités que jamais à un excellent rapport qualité-prix.Avec le MacBook Pro avec M3 :Pour les utilisateurs dont les flux de travail sont plus exigeants, comme les codeurs, les créatifs et les chercheurs, le MacBook Pro avec M3 Pro offre des performances encore plus élevées, prend en charge davantage de mémoire unifiée et est désormais jusqu'à 40 % plus rapide que le modèle 16 pouces avec M1 Pro.4Avec le MacBook Pro avec M3 Pro :Le MacBook Pro avec M3 Max offre des performances et des capacités pour ceux qui ont des flux de travail extrêmes, comme les programmeurs d'apprentissage automatique, les artistes 3D et les monteurs vidéo. Il est jusqu'à 2,5 fois plus rapide que le MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max,6 et jusqu'à 11 fois plus rapide que le modèle MacBook Pro Intel le plus rapide.5 Il prend également en charge jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée, ce qui permet aux créateurs de travailler facilement sur des projets vastes et complexes couvrant plusieurs applications et plugins professionnels, ou de composer d'énormes bandes originales de films où des bibliothèques orchestrales entières sont instantanément disponibles à partir de la mémoire.Avec le MacBook Pro avec M3 Max :Les modèles MacBook Pro avec M3 Pro et M3 Max sont disponibles en noir spatial, une nouvelle couleur étonnante qui est indéniablement pro. La finition bénéficie d'une chimie révolutionnaire qui forme un joint d'anodisation réduisant considérablement les traces de doigts. Les modèles M3 Pro et M3 Max sont également disponibles en argent, et le MacBook Pro 14 pouces avec M3 est disponible en argent et en gris spatial.Le nouveau MacBook Pro constitue une mise à niveau importante pour tous les utilisateurs, en particulier pour ceux qui n'ont jamais quitté un Mac à base de processeur Intel. Le modèle M3 Max est jusqu'à 11 fois plus rapide que le modèle MacBook Pro Intel le plus rapide.5 Grâce à l'efficacité énergétique du silicium Apple, pour la grande majorité des charges de travail, les utilisateurs n'entendront jamais les ventilateurs. L'autonomie de la batterie monte également en flèche avec jusqu'à 11 heures supplémentaires par rapport au modèle MacBook Pro à base de processeur Intel le plus rapide5 et, contrairement à de nombreux ordinateurs portables, MacBook Pro offre les mêmes performances incroyables, qu'il soit branché ou qu'il fonctionne sur batterie. L'écran Liquid Retina XDR est le meilleur écran d'ordinateur portable au monde, avec une luminosité soutenue exceptionnelle de 1 000 nits et une luminosité de pointe de 1 600 nits pour les contenus HDR, un taux de contraste impressionnant, des couleurs vives et un angle de vision exceptionnel. Les contenus SDR sont désormais affichés à une luminosité maximale de 600 nits, soit 20 % de plus qu'auparavant.macOS Sonoma apporte au Mac un ensemble riche de fonctionnalités pour le travail et les loisirs. Les utilisateurs peuvent désormais placer des widgets directement sur le bureau, interagir avec eux d'un simple clic et accéder au vaste écosystème de widgets iPhone sur leur Mac grâce à la magie de Continuity. Les vidéoconférences sont encore plus attrayantes grâce à des fonctionnalités qui aident les utilisateurs à faire des présentations à distance, notamment la superposition du présentateur, qui place le présentateur au-dessus du contenu partagé, et les réactions, qui permettent d'obtenir des effets vidéo amusants déclenchés par les gestes, avec une qualité cinématographique. Dans Safari, les profils permettent de séparer la navigation entre plusieurs sujets ou projets, et les applications web offrent un accès plus rapide aux sites préférés. Enfin, une collection de nouveaux économiseurs d'écran époustouflants présente des vidéos au ralenti de lieux du monde entier.macOS Sonoma tire également pleinement parti des capacités du silicium d'Apple, en offrant de nouvelles fonctionnalités puissantes aux professionnels. Le nouveau mode hautes performances du partage d'écran permet un accès à distance extrêmement réactif à un autre Mac, de sorte que les professionnels peuvent travailler en toute sécurité sur leurs contenus de la plus haute qualité, où qu'ils se trouvent. Le mode Jeu donne la priorité aux tâches graphiques pour offrir des taux de rafraîchissement élevés et réduire considérablement la latence avec les accessoires sans fil, pour un jeu encore plus immersif avec des titres comme Baldur's Gate 3, Lies of P et DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT.MacBook Pro est conçu pour durer. Le boîtier est créé à partir d'un alliage personnalisé qui utilise 100 % d'aluminium recyclé et qui est incroyablement durable. Le MacBook Pro utilise également des éléments de terres rares 100 % recyclés dans tous les aimants, ainsi que des soudures à l'étain 100 % recyclées et un placage en or dans plusieurs cartes de circuits imprimés. Le MacBook Pro est également exempt de nombreuses substances nocives telles que le béryllium, les retardateurs de flamme bromés et le mercure, et 100 % des fibres de bois de l'emballage sont recyclées ou proviennent de forêts gérées de manière responsable.Aujourd'hui, Apple est neutre en carbone pour l'ensemble de ses activités et, d'ici à 2030, prévoit d'être neutre en carbone pour l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et pour tous les cycles de vie de ses produits. Cela signifie que chaque appareil Apple vendu, depuis la fabrication des composants, l'assemblage, le transport, l'utilisation par les clients, jusqu'au recyclage et à la récupération des matériaux, sera neutre en carbone.Les clients peuvent commander le nouveau MacBook Pro dès aujourd'hui, lundi 30 octobre, sur apple.com/store et dans l'application Apple Store dans 27 pays et régions, y compris les États-Unis. Il commencera à être livré aux clients et sera disponible dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés Apple à partir du mardi 7 novembre.Le MacBook Pro 14 pouces avec M3 est proposé à partir de 1 599 $ (États-Unis) et 1 499 $ (États-Unis) pour l'enseignement ; le MacBook Pro 14 pouces avec M3 Pro est proposé à partir de 1 999 $ (États-Unis) et 1 849 $ (États-Unis) pour l'enseignement ; et le MacBook Pro 16 pouces est proposé à partir de 2 499 $ (États-Unis) et 2 299 $ (États-Unis) pour l'enseignement.Des spécifications techniques supplémentaires, des options de configuration à la commande et des accessoires sont disponibles sur apple.com/mac.Avec Apple Trade In, les clients peuvent échanger leur ordinateur actuel et obtenir un crédit pour l'achat d'un nouveau Mac. Les clients peuvent visiter apple.com/shop/trade-in pour connaître la valeur de leur appareil.Chaque client qui achète un Mac chez Apple peut bénéficier d'une session personnelle en ligne gratuite avec un spécialiste Apple, faire installer son produit dans certains magasins - y compris une aide au transfert de données - et recevoir des conseils sur la façon de faire fonctionner son nouveau Mac comme il le souhaite.