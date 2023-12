Les États-Unis adressent un avertissement à NVIDIA, l'invitant à cesser de concevoir des puces pour la Chine

Si vous concevez une puce autour d'une ligne de coupe particulière qui leur permet de faire de l'IA, je la contrôlerai dès le lendemain.

Gina Raimondo, secrétaire d'État américaine au commerce Si vous concevez une puce autour d'une ligne de coupe particulière qui leur permet de faire de l'IA, je la contrôlerai dès le lendemain.

Nvidia ne cesse d'explorer les moyens de contourner les récentes restrictions imposées par le gouvernement américain en matière d'exportation de puces avancées. La société a régulièrement introduit du nouveau matériel conçu pour contourner les nouvelles limitations, qu'elles soient liées aux complexités des fonctionnalités multi-puces ou aux performances de calcul globales. Actuellement, NVIDIA préparerait une nouvelle série de GPU pour le HPC et les jeux, comme le HGX H20 ou la carte graphique GeForce RTX 4090D, visant à surmonter ces défis réglementaires.Dans une récente interview accordée à Fortune, la secrétaire d'État américaine à la concurrence, Gina Raimondo, a adressé une mise en garde à Nvidia. Elle a averti que tout nouveau produit représentant une refonte d'un processeur précédemment interdit serait rapidement soumis à des restrictions supplémentaires. Bien que Mme Raimondo n'ait pas explicitement identifié le produit particulier en question, il convient de noter que tous les appareils NVIDIA RTX series sont équipés de cœurs tenseurs qui, d'un point de vue technique, permettent une certaine accélération des charges de travail d'intelligence artificielle.Suite à la première vague de sanctions en 2022, Nvidia doit faire face à des restrictions sur l'expédition de ses accélérateurs HPC H100/A100 vers certains pays, dont la Chine. S'adaptant rapidement à cette limitation d'exportation, la société a introduit les puces H800/A800 comme alternative, bien que ces puces aient finalement été soumises à une interdiction également. NVIDIA a réagi en orientant les livraisons de ces produits vers les pays occidentaux. Parallèlement, la société dévoile ses puces HGX H20, L20 et L2, conçues pour s'aligner sur l'évolution des restrictions.Même le GPU de jeu RTX 4090 s'est retrouvé dans la liste des accélérateurs de haute performance générant plus de 4800 TOPS de puissance de calcul. En conséquence, NVIDIA est en train de développer le RTX 4090D, spécialement conçu pour se conformer aux dernières réglementations et destiné exclusivement au marché chinois.Source : FortunePensez-vous que ces restrictions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?