La possibilité d'une RTX 5090 en 2025 et la transition vers l'IA

Les résultats des ventes de la série RTX 4000 actuelle, les annonces de la série RTX 4000 Super au CES 2024 et la compétition avec AMD influenceront la décision de Nvidia. La société prévoit de mettre l'accent sur l'efficacité de la RTX 5000, avec une possible sortie dès le début de l'année 2025. La réception mitigée de la série RTX 4000, attribuée à des prix élevés et à une faible valeur perçue, pourrait inciter Nvidia à accélérer le lancement de la nouvelle génération pour répondre aux attentes des utilisateurs, bien que cela reste à confirmer.Les deux principaux facteurs décisifs seront l'évolution des ventes de la génération actuelle et la compétitivité de la série RDNA 4 (Radeon RX 8000) d'AMD. Des spéculations entourent les spécifications de la RTX 5090, avec des améliorations potentielles, bien que moins marquées que les générations précédentes. Nvidia explore également l'adoption d'un design multi-chiplets pour ses GPU haute performance. La source desuggère que le lancement dépendra de la compétitivité des futurs GPU RDNA 4 d'AMD. Nvidia pourrait ajuster son calendrier en fonction des actions d'AMD en 2024, surtout avec la sortie des nouvelles UGS RTX Super prévue en janvier 2024.PC Gamer note que Nvidia prévoit de promouvoir la série RTX 5000 au CES 2025, indiquant un possible lancement début 2025, plus tôt que les premières estimations. Cependant, la pertinence de ces plans d'ici la fin de 2024 reste incertaine.En tant que géant de l'IA, Nvidia pourrait délaisser le marché grand public pour se concentrer sur les puces d'IA plus lucratives. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a suggéré que l'entreprise ne se considère plus comme une entreprise de cartes graphiques. L'annonce de Nvidia concernant un possible lancement anticipé de sa prochaine gamme de cartes graphiques, les GPU Nvidia Blackwell RTX 5000, a attiré l'attention de l'industrie. Cependant, cette décision semble être étroitement liée à des facteurs externes tels que les performances actuelles des ventes de la série RTX 4000 et la compétitivité des futurs GPU d'AMD. Les spéculations sur les spécifications de la RTX 5090 suscitent l'intérêt, bien que les améliorations prévues soient considérées comme moins marquées que celles des générations précédentes. La possible adoption d'un design multi-chiplets pour les GPU haute performance s'inscrit dans la stratégie d'innovation de Nvidia. La réaction de Nvidia à la réception mitigée de la série RTX 4000, attribuée à des prix élevés et à une valeur perçue limitée, se manifeste par un accent particulier sur l'efficacité de la RTX 5000, suggérant une volonté de répondre aux attentes des utilisateurs. Cependant, la confirmation de cette intention reste en suspens. Les décisions de lancement dépendront de divers facteurs, notamment l'évolution des ventes actuelles, les annonces de la série RTX 4000 Super au CES 2024 et la concurrence d'AMD, en particulier avec la série RDNA 4. Les rumeurs spéculatives entourant la RTX 5090 pourraient inciter Nvidia à ajuster sa stratégie pour maintenir sa position concurrentielle. La dépendance de Nvidia à la compétitivité future des GPU RDNA 4 d'AMD, soulignée par la source de Moore's Law is Dead, suggère une possible adaptation du calendrier en fonction des développements en 2024. L'anticipation d'une promotion de la série RTX 5000 au CES 2025 indique un possible lancement début 2025, remettant en question les estimations initiales.Cependant, les commentaires des utilisateurs reflètent une diversité d'attitudes envers ces annonces. Certains expriment de l'enthousiasme pour un lancement anticipé réussi, tandis que d'autres soulignent les défis potentiels liés à l'incertitude du calendrier. La rivalité entre les partisans de Nvidia et d'AMD est également palpable, mettant en lumière l'importance de la part de marché et du développement technologique pour rester compétitif. En fin de compte, l'éventualité d'une sortie en 2025 de la RTX 5090 soulève des questions cruciales quant à la direction future de Nvidia, notamment en ce qui concerne une possible transition vers des domaines plus lucratifs liés aux puces d'IA, évoquée par le PDG Jensen Huang. Ces implications restent à observer, créant un contexte complexe pour le géant des cartes graphiques au milieu de la compétition croissante. Source : Vidéo