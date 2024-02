PCIe Gen5x4 Dual-Port ;

Innovation technologique, mais quels enjeux pour les utilisateurs?

Les caractéristiques du contrôleur X2 comprennent le support PCIe Gen5x4 Dual-Port, un processus TSMC 12nm, 16 canaux, 3D NAND, et des performances impressionnantes avec des vitesses de lecture séquentielle de plus de 14 Go/s. Bien que les détails de la mise à jour du X2 soient rares, cette avancée suggère que les SSD de 128 To commencent à émerger sur le marché, même si les disques de 1 Po restent pour l'instant un objectif lointain.L'émergence des SSD de 128 To suscite un éventail d'opinions, notamment celle exprimée dans le commentaire 1, où l'auteur ironise sur le coût astronomique de ces dispositifs, allant jusqu'à les comparer au PIB d'un petit pays. Cette observation souligne la perception générale selon laquelle ces innovations technologiques sont actuellement inaccessibles pour la plupart des utilisateurs.En effet, la question du prix élevé des SSD de grande capacité devient un point central de préoccupation, soulevant des interrogations sur la démocratisation de ces avancées technologiques et sur la possibilité pour le grand public de bénéficier de ces capacités de stockage considérables.Cette perspective met en lumière la nécessité d'une réflexion plus approfondie sur la démocratisation de l'accès à ces technologies, afin d'éviter qu'elles ne deviennent l'apanage d'une élite technologique. Bien que les détails soient rares, à l'exception des informations disponibles sur certains medias publié avant le salon, les caractéristiques notables du contrôleur X2 (outre sa capacité massive) comprennent :Le manque d'annonces indique clairement que Phison n'est pas encore prêt à divulguer les détails de la mise à jour du X2, mais cela suggère que les SSD de 128 To commencent progressivement à s'intégrer sur le marché. Il est probable qu'ils deviendront plus répandus avec le temps, bien que les disques de 1 Po demeurent encore un objectif lointain à ce stade.Backblaze, spécialiste de la sauvegarde et du stockage en cloud, a récemment partagé des données sur la fiabilité à long terme des disques de stockage SSD par rapport aux disques durs rotatifs traditionnels dans ses centres de données. Selon les statistiques recueillies depuis l'adoption des SSD comme lecteurs de démarrage en 2018, les résultats indiquent que les SSD de Backblaze présentent des taux de défaillance nettement inférieurs à ceux des disques durs au fil du temps. L'étude, basée sur les disques de démarrage, a permis de révéler des données trimestrielles sur les deux derniers trimestres, illustrant l'évolution des capacités et des modèles de SSD utilisés dans l'infrastructure de Backblaze.L'utilisation de SSD comme disques de démarrage a débuté au quatrième trimestre de 2018, et depuis lors, tous les nouveaux serveurs de stockage, ainsi que ceux nécessitant un remplacement du disque de démarrage HDD défectueux, ont été équipés de SSD. Une comparaison équitable a été établie en ajustant l'âge moyen des SSD et des disques durs, démontrant ainsi que, dans l'environnement de Backblaze, les SSD affichent une fiabilité supérieure aux disques durs lorsqu'ils sont utilisés à des fins de démarrage.L'étude détaillée inclut des informations sur les nouveaux modèles de disques SSD ajoutés, les facteurs de forme, les taux de défaillance annualisés sur la durée de vie (AFR) et les intervalles de confiance. Alors que les données montrent une diminution du taux de défaillance annualisé des SSD, les résultats soulignent la fiabilité accrue de ces dispositifs par rapport aux disques durs. Backblaze affirme que les disques SSD, utilisés comme disques de démarrage dans son environnement, présentent une fiabilité supérieure aux disques durs, confirmant ainsi les observations anecdotiques et les suppositions éclairées de l'année précédente.Un résident californien a intenté une action en justice contre Western Digital, accusant l'entreprise d'avoir sciemment vendu des disques SSD défectueux , en particulier le SanDisk 2TB Extreme Pro SSD, qui aurait été acheté en mai pour 180 dollars. La plainte, déposée au tribunal fédéral de San Jose, allègue que le disque a subi une défaillance due à un défaut non divulgué, affectant potentiellement d'autres modèles de SSD de la société. Des témoignages d'utilisateurs indiquent des problèmes tels que l'effacement de données et la rendent rapidement illisible. Le plaignant cherche à constituer un recours collectif en représailles pour d'autres clients ayant subi des défaillances similaires.La plainte souligne que Western Digital a publié un correctif de micrologiciel à la fin de mai après des mois de plaintes concernant les disques SSD défaillants. Cependant, certains utilisateurs rapportent que les disques de remplacement continuent à présenter des problèmes. Les allégations incluent des violations de la protection des consommateurs, une publicité mensongère, et une rupture de contrat.La plainte en est à ses débuts, et son statut d'action collective est en attente. Western Digital a déjà fait face à d'autres controverses, notamment des problèmes liés aux disques durs NAS, des violations de réseau, des expéditions incorrectes de disques et des scandales liés à la taille des disques et au SMR.Le silence de l'entreprise face aux réclamations sur la perte de données menace la confiance des clients. 