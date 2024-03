Après avoir réussi à battre le record de vitesse pour le calcul de Pi à 100 000 milliards de chiffres l'année dernière, l'équipe de StorageReview est passée à la vitesse supérieure en révélant tous les nombres de Pi jusqu'à 105 000 milliards de chiffres ! Spoiler : le 105ème mille milliards chiffre de Pi est 6 !Brian Beeler, propriétaire et rédacteur en chef, a dirigé l'équipe qui a utilisé 36 disques SSD Solidigm (près d'un pétaoctet ou 1000 téraoctets) pour leur capacité et leur fiabilité sans précédent, nécessaires au stockage des chiffres calculés de Pi. Bien qu'il n'y ait pas d'application pratique pour un tel nombre de chiffres, l'exercice souligne les capacités étonnantes du matériel moderne et constitue une réussite en matière de technologie de calcul et de stockage.Selon M. Beeler, "".Pour une entreprise de cette envergure, qui a duré 75 jours, le rôle du stockage ne peut être sous-estimé. "" explique M. Beeler. "".Ne se reposant pas sur ses lauriers, l'équipe de StorageReview a pour objectif de repousser encore plus loin l'enveloppe Pi avec les disques SSD D5-P5336 de Solidigm, d'une capacité de 61,44 To. "", explique M. Beeler. Avec une lueur d'espoir dans les yeux, il réfléchit... "StorageReview est une autorité indépendante de premier plan dans le domaine du stockage, qui fournit une couverture médiatique approfondie, des revues détaillées, des conseils aux PME et des services de laboratoire sur les baies de stockage, les disques durs, les disques SSD, ainsi que le matériel et les logiciels connexes qui permettent à ces solutions de stockage de fonctionner. Ils mettent l'accent sur les solutions de stockage pour le marché intermédiaire et les entreprises, avec une couverture limitée des marques principales qui offrent des solutions de stockage pour les clients.Pensez-vous que ces résultats sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?