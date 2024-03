Tom Butler, directeur exécutif, portefeuille de produits commerciaux IDG, Lenovo :



"Les nouveaux ordinateurs portables professionnels de Lenovo, la série ThinkPad L et la série ThinkPad X13, témoignent de l'engagement de Lenovo à l'égard de l'innovation et de l'amélioration de la durabilité, en offrant des caractéristiques telles qu'une réparabilité plus simple, une utilisation accrue de matériaux recyclés et une gestion plus efficace de l'alimentation. Avec de puissantes capacités de traitement conçues pour offrir des expériences optimisées par l'IA, une sécurité intégrée et une meilleure gérabilité, ces ordinateurs portables sont parfaits pour les professionnels qui recherchent une technologie performante et plus respectueuse de l'environnement."

Le Lenovo ThinkPad L14 i Gen 5 sera disponible à partir d'avril 2024, à un prix de départ prévu de 1179 $.

Le Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 AMD sera disponible à partir de mars 2024, à un prix de départ prévu de 999 $.

Le Lenovo ThinkPad L16 i Gen 1 sera disponible à partir d'avril 2024, à un prix de départ prévu de 1179 $.

Le Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 AMD sera disponible à partir de mars 2024, à un prix de départ prévu de 999 $.

Les Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 et L13 2-en-1 Gen 5 seront disponibles à partir d'avril 2024, avec un prix de départ prévu de 1199 $ et 1319 $.

Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 et X13 2-en-1 Gen 5 seront disponibles à partir d'avril 2024, avec des prix de départ prévus de 1239 $ et 1399 $ respectivement.

Pour préparer les bureaux à l'IA, Lenovo vient d'annoncer une poignée de nouveaux ordinateurs portables ThinkPad pour les utilisateurs professionnels, avec des mises à jour des gammes Lenovo ThinkPad X13 et ThinkPad L alimentées par des processeurs Intel Core Ultra. Avec des tailles allant de 13 à 16 pouces, avec des facteurs de forme et 2-en-1, ces derniers ThinkPad offrent les dernières fonctionnalités et un traitement puissant aux utilisateurs professionnels.Ces nouveaux modèles marquent la cinquième génération des séries X13 et L, et l'accent est mis sur le matériel IA et les dernières nouveautés en matière de connectivité : Les nouveaux ThinkPad offrent le choix entre un processeur Intel Core Ultra et un processeur AMD Ryzen Pro, tous deux dotés de capacités d'intelligence artificielle intégrées. Ils prennent également tous en charge jusqu'au Wi-Fi 7 (selon le modèle), et la connectivité mobile 4G LTE ou 5G est disponible sur certaines configurations.Lenovo a lancé ses dernières offres d'ordinateurs portables professionnels sous la forme de la série ThinkPad L et de la série ThinkPad X13. Ces nouveaux ordinateurs portables témoignent de l'engagement de Lenovo en matière d'innovation et de durabilité, avec des caractéristiques telles qu'une réparabilité améliorée, davantage de matériaux recyclés, une gestion efficace de l'énergie et de puissantes capacités de traitement avec une sécurité et une gérabilité intégrées. Avec ces produits, Lenovo ne fait pas que démontrer son expertise technologique, mais aussi son engagement à aider une clientèle diversifiée à réussir dans de nombreux secteurs d'activité.Les derniers ThinkPad de la série L et de la série X13 de Lenovo comportent de nombreuses avancées visant à améliorer l'expérience de l'utilisateur. Les nouveaux modèles offrent plusieurs facteurs de forme - y compris des écrans de 13 pouces ou de 13 pouces 2-en-1, de 14 pouces et un nouvel écran de 16 pouces avec le ThinkPad L16 - pour répondre aux besoins de portabilité sans compromettre les performances.Équipés en option d'un appareil photo de 5 Mpx à haute résolution, les utilisateurs peuvent s'attendre à des capacités accrues en matière de vidéoconférence et de création de contenu. Les écrans au format 16:10 sont conçus pour offrir une expérience visuelle immersive pour une productivité optimale et avec une prise en charge jusqu'à 64 Go de RAM, ces ordinateurs portables promettent un multitâche transparent et des performances accrues.Les améliorations apportées aux évents thermiques arrière garantissent un refroidissement efficace pour une utilisation prolongée, tandis que certains modèles offrent une prise en charge jusqu'à Wi-Fi 7 et 4G LTE ou 5G sub6 sur certains modèles, améliorant ainsi les options de connectivité. Équipés de processeursavecousur les ThinkPad L14 Gen 5 et L16 Gen 1, ces nouveaux ordinateurs portables sont conçus pour exécuter Windows 11 de manière optimale et sont prêts à élever la productivité et à rationaliser les tâches professionnelles.Les ordinateurs portables professionnels de nouvelle génération doivent offrir une expérience utilisateur améliorée tout en améliorant leur impact sur l'économie circulaire. Pour l'aider à réduire ses émissions et aider ses clients à atteindre leurs propres objectifs en matière de développement durable, Lenovo a réalisé des progrès considérables dans ce domaine en développant des chaînes d'approvisionnement, des services, des conceptions de produits et des matériaux innovants, ce qui lui permet d'évoluer vers un modèle circulaire de "".Les derniers ordinateurs portables ThinkPad de Lenovo concrétisent cet engagement en améliorant la réparabilité afin de réduire les déchets électroniques, en offrant une nouvelle technologie de 3M qui améliore la luminosité de l'écran tout en réduisant la consommation d'énergie, et en incorporant de nouveaux marquages tactiles pour une expérience client plus inclusive.Créé en 2020, le(PDO) cherche à mettre en place un comité de révision "Diversity by Design" et à introduire des points de contrôle dans les phases de planification, de développement et d'exécution des produits Lenovo, ce qui certifie que ces solutions sont à la fois inclusives et accessibles. Le PDO de Lenovo travaille en étroite collaboration avec de nombreux groupes d'utilisateurs, dont la Governor Morehead School for the Blind, afin de mieux comprendre les interactions entre les PC et les utilisateurs aveugles et malvoyants. Lenovo, en collaboration avec l'équipe Accessibilité de Microsoft, a intégré de nouveaux repères tactiles pour améliorer l'accessibilité dans la conception des claviers, établissant ainsi de nouvelles normes pour l'industrie. Ces nouveaux repères sont désormais intégrés dans les nouveaux modèles de ThinkPad en 2024.Les ThinkPad T14 Gen 5, T14s Gen 5 et ThinkPad L14 Gen 5 récemment annoncés par Lenovo sont équipés de la solution de pointeconstruite à partir de la technologie DBEF5 dans certains écrans des ordinateurs portables de 14 pouces. Cette technologie représente une avancée significative dans la qualité de l'écran.En utilisant cette pellicule optique, Lenovo s'assure que les écrans de ses ordinateurs portables offrent non seulement une luminosité exceptionnelle, passant de 300 à 400 nits, mais contribuent également à réduire la consommation d'énergie jusqu'à 16 %6, ce qui favorise l'efficacité énergétique sans compromettre la clarté visuelle. Cette caractéristique innovante souligne l'engagement de Lenovo à fournir aux utilisateurs des performances de premier ordre tout en faisant attention à la consommation d'énergie.L'une des principales caractéristiques des nouveaux ThinkPad L14 Gen 5 et L16 Gen 1 est l', avec l'aide d'qui a attribué une note préliminaire de 9 sur 10. Mis en évidence lors de l'annonce récente des ThinkPad T14 Gen 5 et T16 Gen 3, ce partenariat a permis d'identifier des moyens d'améliorer la conception et l'ingénierie afin que les utilisateurs puissent facilement réparer et mettre à niveau leurs appareils, grâce à des(CRU) faciles à trouver, comme les modules DIMM, le clavier, les disques SSD et le réseau WWAN, prolongeant ainsi la durée de vie des appareils des utilisateurs et contribuant à la réduction des déchets électroniques. Cet engagement à améliorer la réparabilité distingue Lenovo des autres fabricants et souligne sa volonté de produire des produits plus fiables et plus durables.L'intégration des processeurs Intel Core Ultra dans les ThinkPad série L et série X13 change la donne pour les utilisateurs qui cherchent à tirer parti de l'IA dans leurs flux de travail. Les NPU sont des processeurs spécialisés spécialement conçus pour les tâches d'IA8, telles que la reconnaissance d'images, le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique.En déchargeant ces tâches sur du matériel dédié, les utilisateurs peuvent bénéficier de meilleures performances, d'une consommation d'énergie réduite et de vitesses de calcul plus rapides. Il en résulte une expérience informatique plus efficace et plus réactive, ce qui rend les nouveaux ThinkPad idéaux pour lesest au bout des doigts de l'utilisateur en tant que compagnon IA de tous les jours, fonctionnant dans de nombreuses applications différentes sur Windows 11 pour simplifier les tâches, contrôler les paramètres et donner un coup de fouet à la créativité. Il suffit d'appuyer sur la touche Copilot pour accéder rapidement au compagnon IA.Intel Core Ultra prendra en charge plus d'une centaine d'applications améliorées pour l'IA, notamment des applications telles que Zoom, Microsoft Teams, Adobe Lightroom et Studio Effects, qui sont optimisées pour offrir une expérience utilisateur supérieure, caractérisée par des fonctionnalités intuitives et des capacités dynamiques.Des fonctionnalités telles que les prédictions de texte, les transcriptions de réunions et les courriels récapitulatifs améliorent la productivité, tandis que les outils de contenu numérique favorisent la créativité sans compromettre les performances du système. La collaboration de Lenovo avec des partenaires stratégiques pour offrir desentraîne un changement transformateur dans l'informatique personnelle, ouvrant la voie à une expérience utilisateur plus intuitive et plus efficace.Les Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 et ThinkPad L16 Gen 1 sont disponibles avec les processeurs AMD Ryzen PRO 7030 qui ont été méticuleusement conçus pour exceller dans les environnements difficiles des opérations commerciales gérées par les TI. Avec jusqu'à 8 cœurs de traitement haute performance, ces processeurs offrent des capacités multitâches rapides comme l'éclair, facilitant une productivité sans faille face à des tâches exigeantes.Dotés d'une carte graphique intégrée AMD Radeon, les utilisateurs bénéficient de performances accrues pour la visualisation, d'un streaming 4K fluide et d'une prise en charge robuste du multi-affichage. En outre, l'intégration desaméliore les protocoles de sécurité en synergie avec les solutions, simplifie la gérabilité et contribue à renforcer la stabilité et la fiabilité des ThinkPad.Conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des équipes informatiques, les ThinkPad L14 Gen 5 et L16 Gen 1 équipés de processeurs AMD Ryzen PRO 7030 sont des ordinateurs portables puissants et fiables, conçus pour optimiser l'efficacité et les performances des entreprises évoluant dans des paysages informatiques complexes.Lenovo est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 62 milliards de dollars US. Elle est classée 217e au palmarès Fortune Global 500, emploie 77 000 personnes dans le monde et sert chaque jour des millions de clients sur 180 marchés. Lenovo est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 62 milliards de dollars US. Elle est classée 217e au palmarès Fortune Global 500, emploie 77 000 personnes dans le monde et sert chaque jour des millions de clients sur 180 marchés. Axée sur une vision audacieuse, celle d'offrir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo a tiré parti de son succès en tant que plus grande entreprise de PC au monde en poursuivant son expansion dans des domaines de croissance qui alimentent l'avancement des technologies de la "nouvelle IT" (client, périphérie, nuage, réseau et intelligence), y compris les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les logiciels, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l'innovation de Lenovo qui change le monde, construit un avenir plus inclusif, plus fiable et plus intelligent pour tout le monde, partout.