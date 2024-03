Le pionnier américain des semi-conducteurs Intel devrait recevoir jusqu'à 8,5 milliards de dollars de financement direct du gouvernement dans le cadre de la loi CHIPS et de la loi sur la science, dans le but de faire progresser la fabrication de puces aux États-Unis dans le contexte d'une industrie de l'IA en plein essor et de la concurrence avec la Chine.Le financement annoncé par le ministère américain du commerce soutiendra les plans du fabricant de puces visant à investir plus de 100 milliards de dollars aux États-Unis au cours des cinq prochaines années. L'entreprise prévoit d'étendre sa présence dans l'industrie américaine des semi-conducteurs avec des sites de fabrication de puces en Arizona, au Nouveau-Mexique, dans l'Ohio et dans l'Oregon.Intel est également éligible à des prêts fédéraux à hauteur de 11 milliards de dollars et a déclaré qu'elle prévoyait de bénéficier d'un crédit d'impôt à l'investissement par l'intermédiaire du département du Trésor des États-Unis à hauteur de 25 % sur plus de 100 milliards de dollars d'investissements qualifiés.", a déclaré Pat Gelsinger, PDG d'Intel, dans un communiqué mercredi. "".Le président Joe Biden se rendra sur le campus Ocotillo d'Intel à Chandler, en Arizona, pour annoncer l'accord préliminaire, a indiqué la Maison Blanche. La Maison Blanche a ajouté que si les semi-conducteurs ont été inventés aux États-Unis, le pays produit aujourd'hui moins de 10 % des puces au niveau mondial et n'a pas la main sur les semi-conducteurs les plus avancés qui alimentent les percées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Microsoft a annoncé en février qu'elle collaborerait avec Intel dans le cadre de son ambition de fabriquer davantage de puces avec la technologie de fabrication 18A de l'entreprise, mais n'a pas précisé à quoi serviraient ces puces.Intel affirme que ses investissements dans les usines américaines de semi-conducteurs devraient créer plus de 10 000 emplois dans l'entreprise et environ 20 000 emplois dans le secteur de la construction. L'entreprise a ajouté que les usines soutiendraient également plus de 50 000 emplois indirects pour les fournisseurs et les industries adjacentes.Pensez-vous que ces investissements sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?