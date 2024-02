Aujourd'hui, les dirigeants des départements du commerce, de la défense et de l'énergie, de la National Science Foundation et le directeur général du National Center for the Advancement of Semiconductor Technology (Natcast) se sont réunis à la Maison Blanche pour annoncer un investissement de plus de 5 milliards de dollars dans le programme de R&D CHIPS, y compris le National Semiconductor Technology Center (NSTC), et pour établir officiellement un consortium public-privé pour le NSTC. L'annonce comprenait des centaines de millions de dollars d'investissements prévus dans la main-d'œuvre du secteur des semi-conducteurs, ainsi que des annonces de financement spécifiques dans les domaines de l'emballage, de la métrologie et d'un institut CHIPS Manufacturing USA. Cette annonce reflète l'engagement du président Biden en faveur de l'innovation, de la recherche et du développement aux États-Unis.Le NSTC est la pièce maîtresse du programme de recherche et développement (R&D) de 11 milliards de dollars de CHIPS for America. Opportunité unique en son genre, le NSTC réunira le gouvernement, l'industrie, les syndicats, les clients, les fournisseurs, les établissements d'enseignement, les entrepreneurs et les investisseurs afin d'accélérer le rythme des nouvelles innovations, de l'idée au marché. En tant que consortium public-privé, le NSTC abaissera les obstacles à la participation à la R&D sur les semi-conducteurs afin de créer un écosystème national plus dynamique et de répondre directement aux besoins fondamentaux d'une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée dans le domaine des semi-conducteurs.À la suite des annonces et de la signature de l'accord de consortium, des dirigeants de la communauté des semi-conducteurs ont participé à des tables rondes dirigées par Arati Prabhakar, directrice de l'Office of Science and Technology Policy de la Maison Blanche, Sethuraman Panchanathan, directeur de la National Science Foundation, Laurie E. Locascio, sous-secrétaire au commerce pour les normes et la technologie et directeur du National Institute of Standards and Technology (NIST), ainsi que des hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, des départements du commerce, de la défense, de l'énergie, du travail et de l'éducation, et de la National Science Foundation. Les tables rondes ont porté sur les possibilités de R&D et la nécessité d'une participation de l'industrie, ainsi que sur la manière dont le programme CHIPS for America contribuera à améliorer l'accès aux talents pour les employeurs et l'accès aux opportunités pour les Américains qui souhaitent travailler dans l'industrie des semi-conducteurs."Les programmes de recherche et développement du CHIPS sont au cœur de nos plus grandes innovations et contribuent à trouver des solutions aux défis les plus pressants de l'industrie des semi-conducteurs. Grâce à des investissements stratégiques en R&D complétant des incitations industrielles ciblées, le programme CHIPS for America ne se contentera pas de ramener la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, il la maintiendra ici pour de bon. Alors que nous créons des opportunités d'emplois bien rémunérés, les initiatives en faveur de la main-d'œuvre, telles que le centre d'excellence pour la main-d'œuvre du NSTC, contribueront à garantir une main-d'œuvre diversifiée, qualifiée et préparée dans tout le pays", a déclaré", a déclaréLe CHIPS and Science Act du président Biden a alloué 39 milliards de dollars au ministère du commerce pour financer la fabrication de semi-conducteurs à terre par le biais d'un programme d'incitation. Cette enveloppe comprend également 11 milliards de dollars destinés à faire progresser le leadership américain en matière de R&D sur les semi-conducteurs par le biais de quatre programmes : le NSTC, le National Advanced Packing Manufacturing Program, le CHIPS Metrology Program et le CHIPS Manufacturing USA Institute."Pour que les États-Unis dominent le marché mondial des semi-conducteurs, toutes les parties de l'entreprise de R&D doivent travailler main dans la main avec les fabricants pour soutenir les succès de chacun et faire progresser l'industrie", a déclaré"Avec le NSTC à l'épicentre, les programmes de CHIPS R&D s'efforcent de révolutionner l'écosystème américain des semi-conducteurs et de permettre l'adoption rapide d'innovations afin d'améliorer la compétitivité nationale pour les décennies à venir".Avec le lancement officiel du consortium NSTC, il est possible d'exprimer son intérêt à rejoindre le NSTC. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur le site web de Natcast.", a déclaré".Le NSTC est l'un des quatre programmes de recherche et de développement du programme CHIPS for America. Ensemble, ces programmes mettent en place l'écosystème d'innovation nécessaire pour garantir que les installations américaines de fabrication de semi-conducteurs, y compris celles financées par la loi CHIPS for America, produisent les technologies les plus sophistiquées et les plus avancées du monde. Jay Lewis, directeur du programme NSTC de CHIPS for America, et Deirdre Hanford, PDG de Natcast, feront le point sur les premières activités du NSTC en mars 2024. Inscrivez-vous à la lettre d'information du CHIPS pour recevoir les dernières informations.CHIPS for America fait partie du plan économique du président Biden visant à investir en Amérique, à stimuler les investissements du secteur privé, à créer des emplois bien rémunérés, à produire davantage aux États-Unis et à revitaliser les communautés laissées pour compte. Le programme CHIPS for America comprend le CHIPS Program Office, chargé des incitations à la fabrication, et le CHIPS Research and Development (R&D) Office, chargé des programmes de recherche et développement. Ces deux bureaux font partie de l'Institut national des normes et de la technologie (NIST) du ministère du commerce. Le NIST promeut l'innovation et la compétitivité industrielle des États-Unis en faisant progresser la science de la mesure, les normes et la technologie de manière à renforcer la sécurité économique et à améliorer notre qualité de vie. Le NIST est particulièrement bien placé pour gérer avec succès le programme CHIPS for America en raison de ses relations étroites avec les industries américaines, de sa connaissance approfondie de l'écosystème des semi-conducteurs et de sa réputation d'équité et de confiance.