L'intégration de capacités d'IA dans les PC devrait servir de catalyseur pour les mises à niveau, arrivant sur les étagères en 2024 et visant d'abord certains segments du marché des PC d'entreprise. Au fil du temps, les progrès réalisés dans les cas d'utilisation et les réductions de coûts pourraient s'étendre à l'ensemble du marché. L'évolution et le rétablissement continus de la base installée des consommateurs.

Les PC traditionnels comprennent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail, mais pas les tablettes ni les serveurs x86.

Les livraisons comprennent les livraisons aux canaux de distribution ou aux utilisateurs finaux. Les ventes OEM sont comptabilisées sous la société/marque sous laquelle elles sont vendues.

Bien que le marché des PC ait dépassé les prévisions initiales, cette performance a été influencée par des facteurs à la fois moteurs et inhibiteurs. Tout d'abord, l'augmentation du volume peut être en partie attribuée à la reconstitution des stocks, principalement du côté des consommateurs. Deuxièmement, des efforts notables ont été déployés pour faire face aux augmentations de coûts prévues, telles que les augmentations attendues des droits d'importation en Inde. Bien que ces droits aient été suspendus par la suite, ces préoccupations ont néanmoins conduit le canal à absorber plus d'unités qu'il n'était probablement nécessaire. Enfin, le resserrement des budgets informatiques a conduit les unités de PC d'entreprise à sous-performer par rapport à des prévisions commerciales déjà prudentes.Compte tenu des conditions actuelles et d'un environnement macroéconomique fragile, IDC a revu à la baisse ses prévisions pour le marché mondial des PC. Le volume des livraisons en 2023 devrait maintenant diminuer de 13,8 % par rapport à 2022, qui a lui-même diminué de 16,6 % par rapport à l'année précédente. Deux années consécutives de baisse à deux chiffres d'une année sur l'autre constituent une tendance sans précédent sur le marché des PC, mais contribueront probablement à une reprise par la suite. Malgré les défis à court terme, IDC continue de s'attendre à un rebond du marché en 2024 et au-delà, grâce à de nombreux facteurs qui convergeront au cours des deux prochaines années. Voici quelques-uns des principaux facteurs :L'influence collective de ces facteurs fait de 2024 une année charnière pour le marché des PC, offrant un répit par rapport aux défis récents. Au-delà de 2024, la croissance devrait dépasser les niveaux d'expédition d'avant la pandémie et atteindre 285 millions d'unités en 2027.", a déclaré J ay Chou, directeur de recherche pour IDC Mobility and Consumer Device Trackers.