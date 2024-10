Les premiers câbles USB4 2.0 au monde promettent des vitesses de 80 Gbps, une vitesse de transfert de données doublée par rapport à l'USB4, et une puissance de charge de 240 W

En septembre 2022, des rapports mentionnaient que la version 2.0 de l'USB4 était en cours de préparation et l'équipe chargée de son développement a annoncé qu'une fois lancée, elle permettra de doubler les vitesses de la spécification USB4 actuelle avec les câbles USB-C existants. La mise à jour jour permettra un fonctionnement jusqu'à 80 Gb/s, basé sur une nouvelle architecture de couche physique, en utilisant les câbles passifs USB Type-C 40Gbps existants et les câbles actifs USB Type-C 80Gbps nouvellement définis. Le groupe n'a pas fourni tous les détails sur la nouvelle norme, mais a précisé qu'elle sera rétrocompatible avec les normes USB4 1.0, USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3.Ces câbles seront donc fournis par Elecom, qui vient de devenir la première entreprise à faire certifier officiellement ses câbles USB4 2.0, comme le rapporte PC Watch. La société japonaise s'apprête à lancer deux variétés à la mi-décembre : l'une offrant un taux de transfert de 80 Gbps avec une puissance de 60 W, et l'autre atteignant une puissance de 240 W à 48 V/5A. Ces modèles seront limités au Japon dans un premier temps, mais on ne sait pas encore si leur disponibilité sera élargie.L'USB4, qui est pris en charge par la plupart des cartes mères et des appareils récemment lancés, plafonne à un débit impressionnant de 40 Gbps. Mais avec l'arrivée des câbles USB4 2.0, les utilisateurs pourront bientôt doubler ces vitesses et bénéficier d'une puissance de 240 watts (48V/5A).Au-delà de la vitesse, cette option de 240W est incroyablement rapide pour un simple câble USB et devrait pouvoir alimenter des ordinateurs portables puissants ou tout autre appareil gourmand en énergie - à condition qu'ils supportent les niveaux de puissance. Les câbles prendront également en charge le passthrough DisplayPort pour une sortie vidéo jusqu'à 8K @ 60Hz (7680 x 4320 pixels).Bien que les options d'Elecom soient disponibles en décembre, l'adoption des ports USB4 2.0 par les principaux fabricants de matériel prendra probablement plus de temps. À l'heure actuelle, aucune carte mère n'offre une prise en charge native de la norme. La technologie a été annoncée pour la première fois en 2022, mais n'a pas encore été déployée sous la forme d'un produit.Microsoft a déjà commencé à préparer Windows 11 pour l'USB4 2.0 dans les versions Insider. Toutefois, les fabricants de PC et d'appareils devront intégrer la prise en charge des connexions de bus PCI-Express 5.0 x4 afin d'exploiter pleinement la bande passante élevée que permet l'USB4 2.0. Malheureusement, cela signifie que du matériel de nouvelle génération est nécessaire.Les instances dirigeantes de l'USB prévoient toutefois un lancement officiel de l'USB4 2.0 en décembre. Il convient de mentionner que l'USB4 2.0 est théoriquement capable de fournir jusqu'à 120 Gbps, bien que cela soit limité à une seule direction et nécessite une configuration asymétrique. Cette configuration permet de maintenir un débit de 40 Gbps dans l'autre sens. La nouvelle spécification est également rétrocompatible avec les versions USB précédentes, y compris USB4 Version 1.0, USB 3.2, USB 2.0 et même Thunderbolt 3.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?