AMD overtook Intel for the first time in data center revenue in 3Q24. But, their DC revenue scale is small that they are less than NVIDIA's networking (non compute) revenue alone. pic.twitter.com/3LEGTkDF8T — Sravan Kundojjala (@SKundojjala) November 3, 2024

Un succès lié aux processeurs EPYC et à l'IA

AMD surclasse Intel, mais l'innovation d’Intel pourrait rebattre les cartes

Cependant, cette dynamique ne signifie pas la fin du leadership d'Intel, car l'entreprise prépare le lancement de ses processeurs Granite Rapids, qui devraient surpasser les EPYC d'AMD dans des domaines clés comme l'inférence IA et les performances HPC. Cette concurrence continue montre que bien qu'AMD ait gagné du terrain, Intel reste une force sur le marché des centres de données, avec des produits qui pourraient revenir en force. Les statistiques actuelles ne permettent donc pas de conclure à une domination définitive d'AMD dans ce secteur, car Intel continue de développer des solutions innovantes qui pourraient inverser la tendance à court terme.Au cours des dernières années, AMD a considérablement progressé dans l'industrie des semi-conducteurs, rivalisant de plus en plus avec le leader historique, Intel. Le deuxième trimestre de 2024 a été marqué par des avancées importantes pour AMD , en particulier dans le domaine des serveurs. Au deuxième trimestre de 2024, AMD a atteint une part de marché de 33,7 % dans le secteur des serveurs, marquant une hausse de 0,7 % par rapport au trimestre précédent et de 6,6 % par rapport à l'année dernière. Plusieurs facteurs clés expliquent cette performance remarquable :Bien qu'Intel propose des puces de serveur très rapides, la combinaison de performances d'IA supérieures grâce au portefeuille Instinct MI d'AMD et de meilleures performances par dollar dans la gamme de processeurs Epyc en a fait le choix de prédilection au cours des dernières années. Cela dit, les prochains processeurs Xeon d'Intel pourraient changer la donne, car ils devraient être à la fois efficaces et puissants - deux aspects dans lesquels AMD excelle.Depuis 2022, AMD a progressivement dépassé Intel dans le secteur des centres de données, notamment grâce à des solutions plus rapides et plus performantes. Les résultats financiers du troisième trimestre 2024 montrent qu'AMD a atteint 3,549 milliards de dollars en revenus, surpassant ainsi les 3,3 milliards de dollars d'Intel et se positionnant ainsi juste derrière Nvidia. Ce renversement de situation est le fruit d'une stratégie axée sur des processeurs EPYC offrant un meilleur rapport performance/prix et une adoption accélérée, notamment grâce à une combinaison gagnante de performances en IA et dans les serveurs. Intel, de son côté, connaît une baisse continue de ses revenus depuis 2022 et peine à rattraper son retard face à ses concurrents. Bien que l'entreprise continue de proposer des puces serveur performantes, AMD et Nvidia ont réussi à s'imposer comme des alternatives plus attrayantes pour les clients des centres de données.Cependant, cette domination d'AMD reste fragile, car Intel prépare le lancement de ses nouveaux processeurs Xeon Granite Rapids, qui devraient offrir des performances exceptionnelles en inférence IA et dans les environnements HPC. Bien qu'Intel soit confrontée à des difficultés dans d'autres segments, comme les processeurs de bureau et les GPU, la situation actuelle ne permet pas de conclure à la fin de sa compétitivité. La domination d'AMD pourrait donc être éphémère si Intel parvient à redresser la barre avec ses nouvelles solutions. Les progrès d'AMD sont indéniables, mais cette concurrence acharnée entre les deux géants pourrait encore donner lieu à des retournements de situation, forçant Intel à se réinventer pour rester un acteur incontournable du marché des centres de données.Les processeurs EPYC d'AMD sont conçus principalement pour les serveurs et les centres de données. Ils reposent sur l'architecture Zen d'AMD, offrant des performances multithreads exceptionnelles grâce à un grand nombre de cœurs et une grande évolutivité. Ces processeurs sont particulièrement adaptés aux applications nécessitant une forte capacité de traitement parallèle, comme les bases de données, l'intelligence artificielle et le calcul haute performance (HPC). Avec des fonctionnalités telles que l'optimisation de la consommation d'énergie et un support étendu de mémoire, les EPYC se positionnent comme une alternative de plus en plus attractive face aux solutions d'Intel dans le domaine des serveurs.De son côté, les processeurs Xeon d'Intel ont longtemps dominé le marché des serveurs grâce à leurs performances brutes et à leur fiabilité éprouvée. Conçus pour des charges de travail exigeantes, les Xeon sont utilisés dans des environnements où la stabilité et la puissance de calcul sont essentielles. Ces puces sont particulièrement reconnues pour leur performances en single-core et leur capacité à exceller dans des tâches nécessitant des calculs complexes ou une gestion des charges de travail critiques. Intel a également intégré des fonctionnalités avancées de sécurité et de gestion des données dans ses processeurs Xeon, ce qui en fait un choix privilégié pour les entreprises qui privilégient la sécurité et la confidentialité des informations. Malgré des prix souvent plus élevés, les Xeon restent une référence pour les infrastructures haut de gamme.Le fait qu'AMD ait récemment surpassé Intel dans le secteur des centres de données, en termes de revenus, est un signal fort du changement qui s'opère dans l'industrie des semi-conducteurs. Historiquement, Intel a été le leader incontesté de ce marché, notamment avec sa gamme Xeon, qui dominait les infrastructures des centres de données. Cependant, AMD a réussi à renverser cette tendance grâce à des processeurs EPYC plus performants et plus abordables. Cette avancée peut être attribuée à plusieurs facteurs : d’une part, AMD a su tirer parti de l’essor des applications liées à l’intelligence artificielle, où ses solutions semblent offrir un meilleur rapport performance/prix. D’autre part, l’agilité d’AMD en termes d’innovation et son approche plus agressive en matière de pricing ont permis une adoption plus rapide de ses produits dans des environnements où les coûts sont une priorité.Cela étant dit, il est important de ne pas interpréter cette victoire d'AMD comme une fin de l'ère Intel dans les centres de données. Même si les processeurs EPYC se sont imposés grâce à une meilleure efficacité économique, les Xeon d'Intel restent un choix privilégié pour des tâches à forte intensité de calcul, en particulier dans les domaines du calcul haute performance (HPC) et de l'inférence IA. Intel n'a pas cessé d'innover et, avec l'arrivée de ses futurs processeurs Granite Rapids, l'entreprise pourrait bien reprendre l'avantage sur certains segments du marché. En outre, la capacité d'Intel à déployer une gamme complète de produits allant des serveurs aux processeurs de bureau et GPU lui confère une résilience que AMD, bien que compétitive, n'a pas encore tout à fait égalée.Enfin, la baisse des revenus d'Intel dans plusieurs de ses segments, y compris l'IA, ne doit pas être ignorée, car elle révèle des difficultés structurelles qui pourraient avoir un impact à long terme sur la position d'Intel sur le marché. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que l’entreprise est en déclin définitif. Intel a toujours démontré une capacité à se réinventer et à rebondir face à la concurrence. Mais le défi auquel elle est confrontée aujourd’hui est sans précédent : des concurrents comme AMD et NVIDIA sont plus agiles et plus performants sur certains fronts, ce qui pourrait pousser Intel à revoir sa stratégie pour maintenir sa part de marché. Source : Company Reports, SemiAnalysis