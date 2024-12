Pat Gelsinger a été nommé PDG d'Intel en février 2021. Cependant, depuis qu'il a pris ses fonctions, les actions d'Intel ont chuté d'environ 60 %. En août 2024, Intel a connu sa pire journée à Wall Street depuis 50 ans , atteignant 21,48 $, son plus bas niveau depuis 2013. La capitalisation boursière de l'entreprise était inférieure à 100 milliards de dollars. En octobre, Intel a enregistré une perte trimestrielle de 16,6 milliards de dollars, soit la plus importante perte nette de ses 56 années d'existence. Son chiffre d'affaires pour le trimestre était de 13,3 milliards de dollars, soit une baisse de 6 % par rapport à l'année précédente.Le 2 décembre 2024, Intel a annoncé que le PDG Pat Gelsinger, 63 ans, a pris sa retraite le 1er décembre. Pat Gelsinger a également quitté le conseil d'administration à la même date. L'annonce précise que le directeur financier d'Intel, David Zinsner, et la directrice générale d'Intel Products, Michelle Johnston Holthaus, sont chargés d'assurer l'intérim en tant que co-directeurs généraux pendant que le conseil d'administration de l'entreprise recherche un remplaçant à Pat Gelsinger. Frank Yeary, membre de longue date du conseil d'administration depuis mars 2009, est désormais le président exécutif par intérim du conseil d'administration.Pat Gelsinger a publiquement qualifié la nouvelle de son départ à la retraite de "" et a déclaré qu'Intel avait connu une "". Il travaille chez le fabricant de puces depuis 30 ans, où il a gravi les échelons jusqu'à devenir le premier directeur de la technologie de l'entreprise. Il a quitté l'entreprise en 2009 pour devenir président et directeur de l'exploitation de Dell, avant de revenir chez Intel en 2021 pour devenir le PDG.Selon un rapport, Gelsinger a été évincé après que le conseil d'administration a perdu confiance dans ses projets d'amélioration d'Intel. Il aurait eu la possibilité de se retirer ou d'être démis de ses fonctions, et il a choisi de se retirer.Intel a pris des mesures pour devenir rentable et compétitif pendant le mandat de Gelsinger en tant que PDG, notamment en s'engageant à vendre les deux tiers de ses biens immobiliers d'ici à la fin de 2024. Intel a également déclaré qu'elle ne paierait pas son dividende au quatrième trimestre fiscal de 2024 et a abaissé ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année de plus de 20 %.La société a déclaré qu'elle licencierait plus de 15 % de ses employés dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de 10 milliards de dollars. En outre, le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, affirmait investir massivement dans la recherche et le développement afin de permettre à l'entreprise de retrouver sa position dominante dans l'industrie des semi-conducteurs, après que ses rivaux, dont AMD, ont pris une plus grande part du marché.Cependant, Intel doit encore faire face à une forte concurrence de la part d'autres fabricants de puces comme Nvidia et AMD. La part de marché GPU d'Intel est passée de 2 % au deuxième trimestre 2023 à 0 % au deuxième trimestre 2024, tandis que la part de marché de Nvidia est passée de 80 % au deuxième trimestre 2023 à 88 % au deuxième trimestre 2024.Pour rester compétitif dans ce domaine, Pat Gelsinger avait annoncé qu'Intel allait se séparer d'Intel Foundry en tant que "filiale indépendante au sein d'Intel", tandis que la construction d'usines de fabrication de puces en Allemagne et en Pologne a été suspendue. Pat Gelsinger avait notamment déclaré : "Voici l'annonce d'Intel sur le départ de Pat Gelsinger et des plans de l'entreprise pour la suite :Intel Corporation a annoncé que le PDG Pat Gelsinger a pris sa retraite après une carrière de plus de 40 ans et qu'il s'est retiré du conseil d'administration, avec effet au 1er décembre 2024.Intel a nommé deux cadres supérieurs, David Zinsner et Michelle (MJ) Johnston Holthaus, en tant que co-directeurs généraux intérimaires pendant que le conseil d'administration recherche un nouveau PDG. David Zinsner est vice-président exécutif et directeur financier, et MJ Holthaus a été nommée au poste nouvellement créé de PDG d'Intel Products, un groupe qui englobe le Client Computing Group (CCG), le Data Center and AI Group (DCAI) et le Network and Edge Group (NEX) de l'entreprise. Frank Yeary, président indépendant du conseil d'administration d'Intel, deviendra président exécutif par intérim pendant la période de transition. La structure de direction d'Intel Foundry reste inchangée.Le conseil d'administration a formé un comité de recherche et travaillera avec diligence et rapidité pour trouver un successeur permanent à Pat Gelsinger.Frank Yeary a déclaré : "".Frank Yeary a poursuivi : "".Frank Yeary a conclu : "".Pat Gelsinger a déclaré : "".Tout au long de son mandat chez Intel, à divers titres, Gelsinger a été à l'origine d'innovations significatives et a fait progresser non seulement l'entreprise, mais aussi l'industrie technologique mondiale au sens large. Leader très respecté et technologue chevronné, il a joué un rôle déterminant en mettant l'accent sur l'innovation tout en créant un sentiment d'urgence dans l'ensemble de l'organisation. Pat Gelsinger a commencé sa carrière en 1979 chez Intel, où il a progressé jusqu'à devenir le premier directeur de la technologie.Zinsner et Holthaus ont déclaré : "Zinsner a plus de 25 ans d'expérience financière et opérationnelle dans les semi-conducteurs, la fabrication et l'industrie technologique. Il a rejoint Intel en janvier 2022 après avoir été vice-président exécutif et directeur financier de Micron Technology Inc. Au début de sa carrière, Zinsner a occupé divers autres postes de direction, notamment celui de président et de directeur de l'exploitation chez Affirmed Networks et de vice-président senior des finances et directeur financier chez Analog Devices.Holthaus est une directrice générale et une dirigeante chevronnée qui a commencé sa carrière chez Intel il y a près de trente ans. Avant d'être nommée PDG d'Intel Products, elle était vice-présidente exécutive et directrice générale de la GCC. Holthaus a occupé diverses fonctions de gestion et de direction au sein d'Intel, notamment celles de chef des recettes et de directrice générale du groupe des ventes et du marketing, ainsi que de responsable des ventes mondiales de la GCC.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation d'Intel ?