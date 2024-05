Le plan économique du président Biden soutient les investissements et crée de bons emplois dans des secteurs clés qui sont essentiels pour l'avenir économique et la sécurité nationale des États-Unis. Les pratiques commerciales déloyales de la Chine en matière de transfert de technologie, de propriété intellectuelle et d'innovation menacent les entreprises et les travailleurs américains. La Chine inonde également les marchés mondiaux d'exportations à des prix artificiellement bas. En réponse aux pratiques commerciales déloyales de la Chine et pour contrer les préjudices qui en résultent, le président Biden ordonne aujourd'hui à son représentant au commerce d'augmenter les droits de douane en vertu de l'article 301 de la loi sur le commerce de 1974 sur 18 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine, afin de protéger les travailleurs et les entreprises américains.Le programme Investing in America de l'administration Biden-Harris a déjà catalysé plus de 860 milliards de dollars d'investissements commerciaux grâce à des incitations publiques intelligentes dans des secteurs d'avenir tels que les véhicules électriques, l'énergie propre et les semi-conducteurs. Avec le soutien de la loi bipartisane sur les infrastructures, de la loi CHIPS et de la loi sur la science, et de la loi sur la réduction de l'inflation, ces investissements créent de nouveaux emplois américains dans les secteurs de la fabrication et de l'énergie propre et aident les communautés qui ont été laissées pour compte à revenir sur le devant de la scène.Comme le dit le président Biden, les travailleurs et les entreprises américains peuvent surpasser n'importe qui, à condition de bénéficier d'une concurrence loyale. Mais depuis trop longtemps, le gouvernement chinois a recours à des pratiques déloyales et non commerciales. Les transferts forcés de technologie et le vol de propriété intellectuelle ont permis à la Chine de contrôler 70, 80, voire 90 % de la production mondiale d'intrants essentiels pour nos technologies, nos infrastructures, notre énergie et nos soins de santé, créant ainsi des risques inacceptables pour les chaînes d'approvisionnement et la sécurité économique de l'Amérique. En outre, ces mêmes politiques et pratiques non commerciales contribuent à la surcapacité croissante de la Chine et à l'augmentation des exportations qui menacent de nuire considérablement aux travailleurs, aux entreprises et aux communautés des États-Unis.Les mesures prises aujourd'hui pour contrer les pratiques commerciales déloyales de la Chine sont soigneusement ciblées sur des secteurs stratégiques, ceux-là mêmes dans lesquels les États-Unis réalisent des investissements historiques sous l'égide du président Biden afin de créer et de maintenir des emplois bien rémunérés, contrairement aux récentes propositions des républicains du Congrès qui menaceraient l'emploi et augmenteraient les coûts de manière générale. L'accord commercial conclu par l'administration précédente avec la Chine n'a pas permis d'accroître les exportations américaines ni de stimuler l'industrie manufacturière américaine comme il l'avait promis. Dans le cadre du programme Investing in America du président Biden, près de 800 000 emplois manufacturiers ont été créés et la construction de nouvelles usines a doublé après avoir chuté sous l'administration précédente, et le déficit commercial avec la Chine est le plus bas depuis dix ans - plus bas que n'importe quelle année sous l'administration précédente.Nous continuerons à travailler avec nos partenaires du monde entier pour renforcer la coopération afin de répondre aux préoccupations communes concernant les pratiques déloyales de la Chine, plutôt que de saper nos alliances ou d'appliquer sans discernement des droits de douane de 10 % qui augmentent les prix de toutes les importations en provenance de tous les pays, qu'ils soient ou non engagés dans des pratiques commerciales déloyales. L'administration Biden-Harris reconnaît les avantages pour nos travailleurs et nos entreprises d'alliances fortes et d'un système commercial international fondé sur des règles et une concurrence loyale.Le taux des droits de douane sur les semi-conducteurs passera de 25 % à 50 % d'ici à 2025.Les politiques de la Chine dans l'ancien secteur des semi-conducteurs ont conduit à une augmentation de la part de marché et à une expansion rapide des capacités qui risque d'évincer les investissements des entreprises axées sur le marché. Au cours des trois à cinq prochaines années, la Chine devrait représenter près de la moitié de toutes les nouvelles capacités de production de certaines plaques de semi-conducteurs. Pendant la pandémie, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, y compris les puces anciennes, ont entraîné des hausses de prix pour un large éventail de produits, notamment les automobiles, les appareils ménagers et les dispositifs médicaux, soulignant ainsi les risques d'une dépendance excessive à l'égard d'un petit nombre de marchés.Avec le CHIPS and Science Act, le président Biden investit près de 53 milliards de dollars dans la capacité de production de semi-conducteurs, la recherche, l'innovation et la main-d'œuvre américaines. Cela permettra de contrer des décennies de désinvestissement et de délocalisation qui ont réduit la capacité des États-Unis à fabriquer des semi-conducteurs sur le territoire national. Le CHIPS and Science Act prévoit 39 milliards de dollars d'incitations directes à la construction, à la modernisation et à l'extension des installations de fabrication de semi-conducteurs, ainsi qu'un crédit d'impôt à l'investissement de 25 % pour les entreprises de semi-conducteurs. Le relèvement des droits de douane sur les semi-conducteurs est une première étape importante pour promouvoir la durabilité de ces investissements.