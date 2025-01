Les valeurs de l'informatique quantique ont chuté, interrompant un rallye d'un an, après que le PDG de Nvidia a déclaré que l'utilisation pratique de la technologie ne se ferait probablement pas avant 20 ans

L'informatique quantique a fait couler beaucoup d'encre au cours de la dernière décennie et les entreprises ont été incitées à investir ou à augmenter leurs dépenses dans le secteur. Cependant, l'informatique quantique est confrontée à une réalité dure et froide , car selon les experts, même si le battage médiatique autour de la technologie est omniprésent, les applications pratiques sont encore loin et les entreprises doivent faire preuve de prudence.La longue attente décrite par Jensen Huang pour des « ordinateurs quantiques très utiles » a jeté un froid sur un secteur qui devait déjà dépenser des millions de dollars supplémentaires pour cette technologie, qui ne peut pour l'instant effectuer que des calculs de niche.« Si vous avez dit 15 ans... c'est probablement un peu tôt. Si vous avez dit 30 ans, c'est probablement un peu tard. Mais si vous disiez 20 ans, je pense qu'un grand nombre d'entre nous y croiraient », a-t-il déclaré.Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing et IonQ ont tous chuté de plus de 40 %. Au total, ces entreprises devraient perdre plus de 8 milliards de dollars en valeur de marché.« Le délai de 15 à 20 ans semble très réaliste », a déclaré Ivana Delevska, responsable des investissements chez Spear Invest, qui détient des actions de Rigetti et de IonQ dans un ETF à gestion active.« C'est à peu près ce qu'il a fallu à Nvidia pour développer l'informatique accélérée. »Les quatre actions liées à l'informatique quantique ont au moins été multipliées par trois l'année dernière et ont surpassé la hausse de l'action Nvidia, qui a été multipliée par plus de deux, grâce à une percée très médiatisée de la technologie chez Google en décembre 2024.Cette technologie est considérée comme un élément clé de la sécurité nationale, les pays comptant sur elle pour assurer le déchiffrage à des fins militaires.Pourtant, le chiffre d'affaires de ces entreprises reste modeste.IonQ, évaluée à plus de 10 milliards de dollars depuis le mardi 7 janvier, devrait générer des revenus de 41,6 millions de dollars pour l'exercice 2024, selon les données compilées par LSEG.Rigetti, dont la capitalisation boursière s'élevait à environ 4,4 milliards de dollars à la clôture de mardi, devrait générer un revenu annuel de 11 millions de dollars en 2024.« Les recettes liées au gouvernement seront considérables au cours des prochaines années », a déclaré Richard Shannon, analyste chez Craig-Hallum. « Si les investisseurs s'inquiètent de revenus minimes qui nécessiteront une dilution, ils passent à côté d'un élément clé de l'équation. »L'informatique quantique « perturbera certains secteurs de l'informatique classique, dont Nvidia est l'un des principaux bénéficiaires », a déclaré Richard Shannon.Alors que l'informatique quantique est annoncée comme l'une des prochaines grandes révolutions technologiques, pour l'instant, elle est en proie à un battage médiatique qui empêche le grand public de pleinement l'appréhender. On est donc en droit de se poser la question : comment la technologie quantique changera nos vies dans les années à venir ? D'après certains experts, les attentes à l'égard de l'informatique quantique sont exagérées.Cependant, d'autres acteurs adoptent une position alarmiste à l'égard de la technologie. En août 2024, le NIST a publié officiellement des normes de défense contre le piratage quantique , affirmant qu'« il n'y a pas de temps à perdre ». La publication comprend une série d'outils de chiffrement conçus pour résister à l'attaque d'un ordinateur quantique et sécuriser les données électroniques qui propulsent l'économie moderne. L'agence a notamment encouragé les administrateurs de systèmes informatiques à commencer la transition vers les nouvelles normes dès que possible.Jensen Huang, PDG de NvidiaQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous que les prévisions du PDG de Nvidia sont crédibles ou pertinentes ?