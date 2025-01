Deux objectifs personnalisés pour le tournage de vidéos immersives Apple Vision Pro.

Deux capteurs 8160 x 7200 (58,7 mégapixels) pour la capture d'images immersives en 3D stéréoscopique.

Plage dynamique massive de 16 arrêts.

Boîtier de caméra léger et robuste avec des connexions standard.

Science des couleurs de génération 5 avec une nouvelle courbe de film.

Chaque capteur prend en charge 90 ips à 8K capturés dans un seul fichier Blackmagic RAW.

Comprend un module média Blackmagic haute performance de 8 To pour l'enregistrement.

Connexions réseau Wi-Fi haut débit, Ethernet 10G ou données mobiles.

Comprend DaVinci Resolve Studio pour la post-production.

Monitoring sur Apple Vision Pro à partir de la timeline de DaVinci Resolve Studio.

Montage de vidéos immersives Blackmagic RAW tournées sur Blackmagic URSA Cine Immersive.

Visionneuse vidéo immersive pour le panoramique, l'inclinaison et le roulis.

Flux de travail complet de post-production pour l'immersif avec le montage, la couleur, l'audio et les graphiques.

Exportation et livraison de fichiers natifs pour visualisation sur Apple Vision Pro.

Blackmagic URSA Cine Immersive : une révolution pour la vidéo immersive à 180°

Apple et Blackmagic : une alliance visionnaire ou un pari risqué ?

Les précommandes de la caméra Blackmagic URSA Cine Immersive, le premier système commercial conçu pour capturer des vidéos immersives pour Apple Vision Pro, ont commencé le 17 decembre 2024, avec des livraisons prévues pour début 2025. DaVinci Resolve Studio sera mis à jour pour supporter le montage de ces vidéos immersives dès l'année prochaine, offrant ainsi un flux de travail complet aux cinéastes professionnels. Apple Immersive Video, un format à 180 degrés, combine vidéo ultra-haute résolution et Spatial Audio pour immerger les spectateurs au cœur de l'action.« Nous sommes ravis de commencer à accepter les précommandes de la nouvelle caméra Blackmagic URSA Cine Immersive et de présenter en avant-première un véritable flux de travail de bout en bout pour Apple Immersive Video avec DaVinci Resolve », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les cinéastes et les sociétés de production sur le flux de production Blackmagic pour Apple Immersive Video avant de proposer la caméra à un public plus large plus tard en 2025. Nous sommes impatients de voir l'action, les drames, les concerts, les sports et autres expériences incroyables que nos clients captureront dans ce nouveau format puissant créé par Apple. »Au début de ce mois, nous avons révélé qu'Apple aurait arrêté la production de son casque de réalité mixte Vision Pro . Cette interruption serait liée à la faible demande pour l'appareil, malgré l'enthousiasme initial. Son prix élevé (3 499 $) et le manque d'applications attractives n'ont pas convaincu les consommateurs. En comparaison avec des rivaux moins chers offrant un écosystème d'applications plus développé, le Vision Pro n'a pas réussi à s'imposer. Pour Apple, cet échec est particulièrement décevant, étant donné les années passées à développer ce produit, présenté comme une innovation majeure dans le domaine de l'informatique spatiale.Apple, entreprise emblématique du secteur technologique, continue d’innover en explorant des domaines comme la réalité augmentée et virtuelle. Forte de ses produits phares, de son écosystème logiciel robuste et de sa stratégie de développement de silicium maison, elle maintient une position dominante face à des concurrents comme Samsung et Microsoft, tout en ouvrant de nouvelles perspectives.Depuis sa création en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, Apple a transformé les usages technologiques et inspiré de nombreuses industries. Sous la direction de Tim Cook, l’entreprise, aujourd’hui valorisée à environ 2 600 milliards de dollars, illustre parfaitement l’ascension fulgurante d’une vision audacieuse née dans un garage. Le positionnement tarifaire de la caméra URSA Cine Immersive, bien qu’attractif par rapport à d’autres solutions professionnelles, reste un frein pour les petits studios indépendants. Pourtant, l’historique de Blackmagic Design démontre leur capacité à proposer des produits de haute qualité à des prix compétitifs, ce qui pourrait séduire une partie des créateurs à la recherche d’un bon compromis.Cette caméra s’inscrit dans une alliance stratégique entre Blackmagic Design et Apple, combinant expertise technique et vision immersive. Si cette collaboration parvient à structurer un écosystème de contenus immersifs, elle pourrait révolutionner les normes de production et de consommation médiatique.L’URSA Cine Immersive, annoncée en juin 2024 et attendue début 2025, permet aux cinéastes de produire des vidéos immersives à 180 degrés en ultra-haute résolution, avec un son spatial pour une expérience totalement immersive. Ces caractéristiques promettent d’enrichir les possibilités créatives dans les secteurs du cinéma, de la publicité et de la réalité virtuelle.Blackmagic Design prévoit également une mise à jour de son logiciel phare DaVinci Resolve Studio au début de l’année prochaine. Cette mise à jour offrira des outils dédiés au montage de vidéos immersives, optimisant ainsi le flux de travail pour les créateurs. Les vidéos pourront être visualisées aussi bien sur l’Apple Vision Pro que sur des écrans traditionnels, assurant une grande flexibilité dans la production et la diffusion.La Blackmagic URSA Cine Immersive est équipée d’un système d’objectifs fixes sur mesure, conçu spécifiquement pour son capteur grand format. Elle capture du contenu 3D stéréoscopique avec une résolution impressionnante de 8160 x 7200 par œil, offrant une synchronisation au niveau des pixels et une plage dynamique étendue de 16 stops.La caméra permet un enregistrement à une cadence allant jusqu’à 90 images par seconde dans un fichier unique au format Blackmagic RAW. Son système d’objectifs intègre des données de positionnement précises, calibrées en usine et stockées directement dans le fichier RAW, pour une utilisation optimale en post-production.DaVinci Resolve Studio introduira des outils dédiés à l’édition de vidéos immersives, notamment une visionneuse immersive permettant de réaliser des panoramiques, des inclinaisons et des rotations de clips. Les séquences pourront être visualisées sur le Apple Vision Pro ou sur des écrans 2D classiques. Le logiciel inclura également des préréglages d’exportation simplifiés pour le format Apple Immersive Video, ainsi que des outils permettant de contourner certains effets pour produire des fichiers maîtres propres.La conception de la caméra allie robustesse et légèreté, grâce à un châssis en alliage de magnésium et des composants en fibre de carbone. Elle dispose de connexions avancées, notamment 12G SDI, 10G Ethernet et USB-C, ainsi que de 8 To de stockage réseau intégré pour l’enregistrement. Enfin, l’intégration au Blackmagic Cloud permet de synchroniser les séquences en temps réel, facilitant la collaboration à distance et optimisant les flux de travail pendant la production.L'URSA Cine Immersive de Blackmagic représente un tournant dans le domaine de la production cinématographique immersive, mais son positionnement tarifaire et sa cible de marché soulèvent de nombreuses interrogations. À 30 000 $, bien que compétitive pour un produit professionnel, cette caméra reste hors de portée pour la majorité des petits studios indépendants, qui risquent de se tourner vers des alternatives plus abordables. De plus, le fait que Blackmagic, réputé pour ses prix attractifs, se soit associé à Apple pour une telle offre suggère qu’il s’agit d’un produit hautement spécialisé, probablement destiné à des équipes de production de grande envergure ou à des pionniers dans le domaine des médias immersifs. Mais sans une adoption massive et sans contenu de qualité pour soutenir la demande, cette caméra risque de peiner à justifier son coût.D'autre part, Apple Vision Pro, bien qu’impressionnant sur le plan technologique, reste un produit dont l'avenir commercial semble incertain. La stratégie d'Apple de créer un écosystème avant même de proposer un produit grand public n’est pas nouvelle, mais elle présente un défi bien plus complexe dans le domaine des technologies immersives que ce qu’on a pu observer avec l’iPhone. Le Vision Pro nécessite une transformation radicale des habitudes des consommateurs, ce qui rend son adoption lente et difficile, d’autant plus qu’il manque encore de contenus attractifs pour en faire un véritable produit grand public.En effet, la question de l’adoption des créateurs de contenu et des utilisateurs reste centrale. Si Apple et Blackmagic espèrent que l’URSA Cine Immersive servira de tremplin pour le contenu de l’Apple Vision Pro, ils devront absolument résoudre le dilemme classique du « contenu contre utilisateurs ». Sans une base d’utilisateurs suffisante, il est peu probable que les développeurs investissent massivement dans des applications ou des projets adaptés à cette plateforme, et vice versa. C’est une boucle qui pourrait bien ralentir l’adoption de ces technologies.Enfin, la comparaison avec les premiers iPhones, bien que pertinente, peut être trompeuse. L’iPhone avait l’avantage d’entrer dans un marché déjà bien établi (téléphonie mobile, multimédia, internet), et son utilité était immédiate pour un large public. Le Vision Pro, en revanche, semble devoir surmonter des obstacles beaucoup plus complexes : un marché de niche, une absence de contenus phares et une technologie encore trop immature pour séduire une audience plus large. À moins qu’Apple ne réussisse à convaincre les consommateurs de la valeur de cet appareil, tout comme ils ont réussi à convaincre les utilisateurs d’acheter des iPhones malgré des défauts initiaux, le Vision Pro risque de rester une curiosité technologique, au mieux.En résumé, si l’URSA Cine Immersive et le Vision Pro possèdent un potentiel indéniable, leur succès commercial reste largement conditionné à l’évolution rapide des contenus disponibles et à la création d’un écosystème viable. Les deux entreprises devront démontrer un engagement à long terme pour convaincre les créateurs de contenu et les utilisateurs que cette technologie vaut la peine d’être adoptée, malgré les défis actuels.Source : Blackmagic design Quel est l'intérêt réel d'investir dans une caméra Blackmagic URSA Cine Immersive à 30 000 $ alors que des alternatives moins chères existent ?Apple, avec sa stratégie d'écosystème, a-t-elle réellement les moyens de rendre l'URSA Cine Immersive accessible à un plus grand nombre de créateurs de contenu ?