AMD dépasse Intel dans les revenus des centres de données pour le deuxième trimestre consécutif

AMD a réussi à tirer plus de revenus de sa division commerciale qu'Intel au cours de la même période. Au quatrième trimestre, AMD a engrangé 3,86 milliards de dollars grâce à la vente de CPU et de GPU à l'industrie des centres de données. En revanche, alors que le chiffre d'affaires d'AMD pour les centres de données a connu une croissance annuelle de 69 %, le chiffre d'affaires d'Intel pour les centres de données au quatrième trimestre s'est établi à 3,4 milliards de dollars, soit une baisse annuelle de 3 %.Le chiffre d'affaires d'AMD au quatrième trimestre 2024 s'est élevé à 7,658 milliards de dollars, soit une hausse de 24 % d'une année sur l'autre. La marge brute de la société a atteint 51 %, tandis que le bénéfice net s'est élevé à 482 millions de dollars. Sur une base annuelle, 2024 a été la meilleure année jamais enregistrée par AMD, les revenus de la société ayant atteint 25,8 milliards de dollars, en hausse de 14 % d'une année sur l'autre. La société a réalisé un bénéfice net de 1,641 milliard de dollars, avec une marge brute de 49 %. Bien que les résultats annuels de l'entreprise soient impressionnants, il y a quelque chose dont AMD peut être fière dans les résultats du quatrième trimestre.L'activité Datacenter a été la principale source de revenus de l'entreprise, avec des recettes nettes atteignant le chiffre record de 3,86 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une augmentation de 69 % d'une année sur l'autre et de 9 % d'un trimestre sur l'autre. Le bénéfice d'exploitation a également connu une amélioration substantielle, bondissant de 74 % en glissement annuel pour atteindre 1,16 milliard de dollars. En revanche, l'unité commerciale datacenter et IA d'Intel a enregistré un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars, tandis que son résultat d'exploitation a atteint 200 millions de dollars. Bien que le trimestre ait marqué une étape importante pour AMD, les analystes du marché s'attendaient à ce qu'AMD vende davantage de GPU de la série Instinct MI300 pour l'IA et le HPC.La division clients d'AMD, qui comprend les processeurs pour ordinateurs de bureau et portables, a enregistré une croissance exceptionnelle au quatrième trimestre. Les recettes nettes ont augmenté de 58 % en glissement annuel pour atteindre 2,31 milliards de dollars et de 23 % en glissement trimestriel. Toutefois, le chiffre le plus remarquable est la hausse de 711 % du bénéfice d'exploitation d'une année sur l'autre, qui a atteint 446 millions de dollars.« 2024 a été une année de transformation pour AMD, car nous avons enregistré un chiffre d'affaires annuel record et une forte croissance des bénéfices », a déclaré le Dr Lisa Su, présidente et PDG d'AMD. « Le chiffre d'affaires annuel du segment Data Center a presque doublé grâce à l'accélération de l'adoption des processeurs EPYC et nous avons réalisé plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour les accélérateurs AMD Instinct. À l'horizon 2025, nous voyons des opportunités claires de croissance continue basées sur la force de notre portefeuille de produits et la demande croissante pour l'informatique haute performance et adaptative. »« Nous avons clôturé l'année 2024 avec un quatrième trimestre solide, en réalisant un chiffre d'affaires record en hausse de 24 % en glissement annuel, et en accélérant l'expansion des bénéfices tout en investissant de manière agressive dans l'IA et l'innovation afin de nous positionner pour une croissance et une création de valeur à long terme », a déclaré Jean Hu, vice-président exécutif, directeur financier et trésorier d'AMD.Ce n'est pas la première fois qu'AMD réussit à battre Intel dans le secteur des centres de données en un trimestre . Contrairement à Intel, AMD est capable de concevoir et de vendre des GPU et des CPU en volume aux clients des centres de données. Les GPU haut de gamme utilisés par AMD dans les centres de données sont ses accélérateurs Instinct, conçus pour les charges de travail liées à l'intelligence artificielle. En revanche, les revenus d'Intel pour les centres de données proviennent principalement de ses processeurs Xeon, accompagnés de ses accélérateurs d'IA Gaudi.Au cours du quatrième trimestre, le portefeuille équilibré de CPU EPYC et d'accélérateurs Instinct d'AMD a permis à l'entreprise de gagner 3,86 milliards de dollars grâce à ses activités dans les centres de données. Cela marque une forte croissance annuelle de 69 % et suit la croissance rapide d'AMD dans une activité qui avait gagné 2,28 milliards de dollars de revenus au cours du quatrième trimestre 2023.En comparaison avec les 3,86 milliards de dollars de revenus d'AMD dans les centres de données, Intel a gagné 3,4 milliards de dollars via l'activité Data Center and AI (DCAI) au cours du quatrième trimestre. Cela marque une baisse annuelle de 3% et une petite croissance séquentielle de 100 millions de dollars. Au cours du troisième trimestre, Intel avait gagné 3,3 milliards de dollars via DCAI, ce qui signifie que les revenus de l'activité ont augmenté de 9 % par an.À l'ère de l'IA, AMD s'est résolument tourné vers les fusions et acquisitions pour développer ses activités dans le domaine des centres de données. L'une de ces opérations est l'offre d'achat de 3,7 milliards de dollars en numéraire du fabricant de serveurs ZT Systems. AMD a annoncé l'opération en août de l'année dernière et a souligné que les bénéfices de la transaction seraient visibles sur le compte de résultat d'ici la fin de l'année.Le jour de la publication de ses résultats, AMD a notifié l'opération à la Commission européenne. Selon Dow Jones, la Commission a entamé son examen préliminaire afin de déterminer s'il convient d'ouvrir une enquête approfondie ou d'autoriser l'opération. La Commission prévoit de prendre une décision à ce sujet d'ici le 12 mars.Source : AMD AMD a-t-il réellement un avantage durable sur Intel dans les centres de données, ou s’agit-il d’un succès conjoncturel ?Quels sont les facteurs clés ayant permis à AMD de surpasser Intel dans ce segment ?La stratégie d’AMD, qui repose sur un bon rapport performance-prix, est-elle viable sur le long terme face aux innovations d’Intel ?Les processeurs EPYC d’AMD pourront-ils continuer à séduire les clients face aux futures générations de Xeon d’Intel ?