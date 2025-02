Acer, l'un des plus grands fabricants de PC au monde, va augmenter de 10 % le prix des ordinateurs portables vendus aux États-Unis en réponse aux droits de douane imposés par Donald Trump

Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 150 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Acer Inc. est une société multinationale taïwanaise qui produit du matériel informatique et électronique et dont le siège se trouve dans la ville de New Taipei, à Taïwan. Ses produits comprennent des PC de bureau, des PC portables, des tablettes, des serveurs, des dispositifs de stockage, des dispositifs de réalité virtuelle, des écrans, des smartphones, des téléviseurs et des périphériques, ainsi que des PC de jeu et des accessoires sous sa marque Predator. En 2024, Acer a été le sixième fournisseur mondial d'ordinateurs personnels en termes de ventes d'unités.Pour rappel, les analystes ont déjà averti que les tarifs douaniers de Donald Trump pourraient asphyxier l'industrie technologique mondiale . La Consumer Technology Association (CTA) a notamment estimé que les prix des ordinateurs portables pourraient augmenter de 68 % pour les consommateurs américains, ralentissant ainsi la croissance économique et posant de sérieux défis à la compétitivité de l'industrie technologique américaine.Jason Chen, membre de longue date du conseil d'administration d'Acer, a déclaré au Telegraph que son entreprise devrait ajuster le prix des ordinateurs portables pour l'utilisateur final - probablement de 10 %. La « hausse des prix par défaut » est directement liée à la taxe d'importation, a-t-il déclaré, ajoutant que c'est « très simple. »La hausse des prix d'Acer entrera en vigueur à partir du mois de mars, a indiqué Jason Chen.Une augmentation de prix de 10 % peut sembler minime, mais elle peut faire grimper le coût d'un ordinateur portable de plusieurs centaines de dollars en fonction du prix de base. L'ordinateur portable le plus cher actuellement sur la boutique en ligne d'Acer, l'ordinateur portable de jeu Predator Helios 18, a un prix de catalogue de 3 099 dollars. Une augmentation de 10 % porterait le total des dépenses à plus de 3 400 dollars.Le chiffre de 10 % n'est qu'une base de référence. Selon Jason Chen, certaines entreprises pourraient très bien utiliser les droits de douane comme prétexte pour augmenter leurs prix au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir la redevance et empocher le reste.Jason Chen a déclaré qu'Acer envisagerait de délocaliser la fabrication d'ordinateurs portables en dehors de la Chine - et peut-être aux États-Unis - en réponse aux droits de douane. L'entreprise a fait quelque chose de similaire avec la fabrication d'ordinateurs de bureau après que Donald Trump a imposé des droits de douane de 25 % au cours de son premier mandat.La CTA estime que les droits de douane imposés par Donald Trump auront un impact significatif sur les produits électroniques vendus aux États-Unis. Le pouvoir d'achat des consommateurs pourrait diminuer de 90 à 143 milliards de dollars, a averti la CTA. Les ventes d'ordinateurs portables et de tablettes pourraient chuter de 68 %, les ventes de consoles de jeux de 58 % et les ventes de smartphones de 38 %.L'impact des tarifs douaniers de l'administration Trump s'étend au-delà des matériels informatiques grand public, puisque le président Donald Trump a également envisagé d' imposer des droits de douane de 25 % à 100 % sur les puces informatiques fabriquées à Taïwan . Une mesure qui impactera TSMC, le leader du marché, alors que les États-Unis achètent 92 % de leurs puces auprès du fournisseur.Si l'objectif de la mesure est de stimuler la production locale, les analystes mettent en garde contre des conséquences inattendues, notamment des coûts plus élevés pour les entreprises américaines, des chaînes d'approvisionnement perturbées et des mesures de rétorsion potentielles qui pourraient en fin de compte saper la compétitivité des États-Unis et ralentir l'innovation technologique.Jason Chen, directeur général et président d'Acer, dans une interview accordée au TelegraphQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la décision du fabricant de PC Acer crédible ou pertinente ?