Le président Donald Trump a déclaré avoir informé TSMC, le géant taïwanais des puces, qu'il paierait une taxe pouvant aller jusqu'à 100 % s'il ne construisait pas ses usines aux États-Unis



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 261 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette annonce fait suite à une déclaration de Donald Trump du 27 janvier dernier, dans laquelle le président a annoncé son intention d'imposer des droits de douane de 25 % à 100 % sur les puces fabriquées à Taïwan . Une mesure qui contraint les fabricants de puces étrangers, dont le leader du marché TSMC, à délocaliser leur production aux États-Unis, alors que le pays achète 92 % de ses puces de pointe auprès du fabricant taïwanais.S'exprimant lors d'un événement du Comité national républicain du Congrès le mardi 8 avril dernier, Donald Trump a critiqué l'administration de l'ancien président Joe Biden pour avoir accordé une subvention de 6,6 milliards de dollars à l'unité américaine de TSMC pour la production de semi-conducteurs à Phoenix, en Arizona, affirmant que les entreprises de semi-conducteurs n'ont pas besoin de cet argent.« TSMC, je ne leur ai pas donné d'argent... tout ce que j'ai fait, c'est leur dire : si vous ne construisez pas votre usine ici, vous allez payer une grosse taxe », a déclaré Donald Trump.En mars, TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a déclaré à la Maison Blanche qu'il prévoyait de réaliser un nouvel investissement de 100 milliards de dollars aux États-Unis, comprenant la construction de cinq nouvelles usines de fabrication de puces dans les années à venir.Plus tôt dans la journée de mardi, il a été signalé que le fabricant de puces pourrait se voir imposer une pénalité d'un milliard de dollars ou plus pour régler une enquête américaine sur le contrôle des exportations concernant une puce qu'il a fabriquée et qui s'est retrouvée dans un processeur d'intelligence artificielle de Huawei Technologies.L'avertissement de Donald Trump à l'encontre TSMC intervient dans un contexte plus large de conséquences de ses politiques commerciales, qui ont déjà commencé à remodeler le paysage technologique américain. Les droits de douane imposés par Donald Trump ont notamment brisé le marché américain des ordinateurs portables , faisant de Framework Computer sa première victime. Le fabricant d'ordinateurs a récemment interrompu ses ventes aux États-Unis, invoquant des coûts prohibitifs liés aux droits de douane nouvellement imposés. L'entreprise a déclaré qu'elle préférait suspendre la distribution plutôt que de subir des pertes insoutenables.Les retombées de la politique commerciale des États-Unis ne concernent pas seulement les fabricants de matériel informatique. Les droits de douane étendus de l'administration Trump ont également plongé le secteur américain de l'IA dans l'incertitude, les entreprises se demandant si Donald Trump vient de saboter leur approvisionnement en GPU . En effet, si les GPU sont finalement taxés, la charge financière pesant sur les initiatives d'IA, déjà gourmandes en capital, pourrait s'alourdir considérablement.Le président Donald Trump lors d'un événement organisé par le Comité national républicain du CongrèsQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette mesure du président Donald Trump crédible ou pertinente ?