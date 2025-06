Le célèbre fabricant de disques durs Seagate a confirmé la livraison de ses nouveaux disques durs de 40 To, marquant ainsi une avancée dans la technologie de stockage de données.



Seagate Technology est une société américaine spécialisée dans le stockage de données. Seagate a développé le premier disque dur (HDD) de 5,25 pouces, le ST-506 de 5 mégaoctets, en 1980. Elle était l'un des principaux fournisseurs sur le marché des micro-ordinateurs dans les années 1980, en particulier après le lancement de l'IBM XT en 1983. Une grande partie de sa croissance est due à l'acquisition de concurrents. Aujourd'hui, Seagate, avec son concurrent Western Digital, domine le marché des disques durs.Récemment, Seagate a confirmé la commercialisation de ses nouveaux disques durs de 40 To, marquant ainsi une avancée "" dans la technologie de stockage de données. Ces disques "révolutionnaires" ont été livrés en quantités limitées à des fins de qualification par les clients ; leur commercialisation à grande échelle n'est pas prévue avant le premier semestre 2026.La technologie de base qui permet d'atteindre cette capacité est la plateforme Mozaic 3+ de Seagate, qui utilise l'enregistrement magnétique assisté par chaleur (HAMR). Contrairement à l'enregistrement magnétique perpendiculaire (PMR) ou à l'enregistrement magnétique en bardeaux (SMR) traditionnels, le HAMR utilise un minuscule laser pour chauffer momentanément un point microscopique sur le plateau. Cette technologie permet à la tête d'écriture d'enregistrer plus facilement des données à des densités beaucoup plus élevées. Cela permet à Seagate d'atteindre une capacité impressionnante de 4 To par plateau, et en empilant dix plateaux de ce type dans un seul boîtier de disque dur de 3,5 pouces, ils atteignent une capacité totale de 40 To.Une fois sur le marché, le changement serait l'augmentation de la densité de stockage. Les centres de données sont constamment à la recherche d'espace, et le fait de pouvoir installer 40 To dans un seul emplacement de disque dur leur permet de stocker beaucoup plus de données dans le même espace physique. Cela se traduit par moins de racks, moins de câblage et une infrastructure globale plus compacte.La réduction de la consommation d'énergie serait également un avantage. Un disque de 40 To peut consommer légèrement plus d'énergie qu'un disque de 20 To, mais la consommation d'énergie par téraoctet sera nettement inférieure. Cela est crucial pour les centres de données, où les coûts énergétiques représentent une dépense opérationnelle importante et où la durabilité environnementale est une préoccupation croissante.La combinaison d'une densité accrue, d'une consommation d'énergie réduite et d'une gestion simplifiée contribue à réduire le coût total de possession des centres de données. Si le coût initial par disque devrait être plus élevé, le coût par téraoctet diminuera, rendant le stockage de données à grande échelle plus économique à long terme.La possibilité de stocker de grandes quantités de données sur un nombre réduit de disques permet également d'optimiser certaines charges de travail. Par exemple, les plateformes d'analyse de données qui nécessitent l'accès à de grands ensembles de données pourraient voir leurs performances s'améliorer grâce à une fragmentation moindre des données sur de nombreux disques plus petits.Les fournisseurs de services cloud peuvent proposer des solutions de stockage plus compétitives, et les entreprises peuvent stocker confortablement des archives, des contenus vidéo, des ensembles de données d'IA/ML et d'autres types de données volumineuses en constante augmentation.Fait intéressant, cette annonce intervient après que Seagate a partagé son rapport sur la décarbonisation des données . Dans son rapport, Seagate avait notamment affirmé que les disques durs rotatifs battent les disques SSD en termes d'empreinte carbone. En outre, le rapport indiquait que l'augmentation des volumes de données, le ralentissement des gains d'efficacité énergétique et l'adoption croissante de l'IA exercent une pression sur les organisations pour qu'elles gèrent simultanément les émissions de carbone, l'expansion de l'infrastructure et le coût total de possession (TCO).: SeagatePensez-vous que ces nouveaux disques durs de Seagate sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?