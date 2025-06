Dell, HP, Microsoft et Lenovo sont en tête du nouvel indice de perception de la confiance dans les PC d'entreprise en matière de sécurité, de confidentialité, de conformité et de performance ESG, par IDC



Pour rappel, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont des dimensions (grandes catégories) englobant les activités d’une entreprise pouvant avoir des impacts sur la société ou l’environnement. De caractère moral, ils constituent les trois dimensions principales utilisées pour mesurer la durabilité (soutenabilité) et l'impact éthique d'un investissement dans une société ou dans un domaine économique. Ils composent un investissement responsable. «*ESG*» est un sigle international utilisé par la communauté financière pour désigner les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui constituent généralement les trois piliers de l'analyse extra-financière.La récente étude d'IDC a porté sur 1 029 décideurs et acheteurs de PC d'entreprise dans 15 secteurs d'activité, qui ont été interrogés sur leur perception de la fiabilité, des forces et des faiblesses des fournisseurs de PC d'entreprise qu'ils ont sélectionnés. Cette étude a été menée de manière indépendante et publiée par IDC dans le cadre de sa série de recherches sur l'indice de perception de la confiance. Elle n'a fait l'objet d'aucun parrainage externe ni d'aucun financement de la part d'un fournisseur.Dans le rapport IDC Trust Perception Index, Dell a obtenu le score de confiance le plus élevé parmi ses clients, ce qui indique que Dell a fait preuve d'excellentes performances dans chacun des quatre piliers de la confiance : Sécurité, Confidentialité, Conformité et ESG.« Nous entendons souvent parler de l'importance de la confiance, mais la plupart des conseils disponibles se concentrent sur le leadership organisationnel, la transparence et d'autres efforts difficiles à mesurer, ce qui peut bloquer les conversations sur la confiance dans les marques ou limiter les efforts pour augmenter la confiance dans les marques au marketing et à l'analyse des sentiments », a déclaré Grace Trinidad, PhD, directrice de recherche, AI Security & Trust. « L'IDC Trust Perception Index for Enterprise PCs nous aide à comprendre exactement quelles offres dans les domaines de la sécurité, de la confidentialité, de la conformité et de l'ESG ont le plus grand impact sur la confiance des clients et comment les clients perçoivent la fiabilité de leurs fournisseurs de PC d'entreprise. Ces informations permettent aux fournisseurs de concentrer leurs efforts pour accroître la confiance dans la marque et la fiabilité sur leurs offres à fort impact ou en comblant les lacunes dans les offres disponibles, ainsi que de clarifier comment les fournisseurs peuvent et doivent diffuser leur fiabilité auprès de leurs clients. »L'étude s'est concentrée exclusivement sur les performances des fournisseurs et a révélé que la plus grande faiblesse en matière de sécurité, tous fournisseurs confondus, était la gestion des journaux et des événements. La raison la plus souvent citée pour expliquer cette faiblesse est une « automatisation excessive » qui est « préjudiciable ». Cette constatation est conforme à l'augmentation rapide du volume de données collectées à partir des serveurs, des dispositifs de réseau, des applications et des points finaux, ainsi qu'à la difficulté de maintenir le contrôle nécessaire sur les données opaques des journaux et des événements. De plus, les journaux des systèmes sont souvent dans des formats incohérents, ce qui complique l'analyse nécessaire de toutes les sources de données. Le potentiel de l'IA dans l'amélioration de la gestion des journaux et des événements ne peut pas être surestimé, mais les organisations signalent le besoin d'une transparence navigable dans leurs systèmes de plus en plus complexes.L'IDC Trust Index, l'outil d'enquête le plus récent d'IDC, est destiné à évaluer la position de confiance perçue d'une organisation par rapport à ses pairs sur le marché. L'étude a exploré la confiance dans la marque et la fiabilité à travers l'examen de quatre éléments essentiels à la fiabilité : la sécurité, la protection de la vie privée, la conformité et l'ESG. L'étude a été menée dans dix langues à travers le monde par le biais d'une enquête en ligne, ce qui a permis d'obtenir un total de 1 029 réponses de la part de clients de PC d'entreprise. Les répondants à l'enquête ont été invités à identifier les fournisseurs de PC d'entreprise qu'ils ont sélectionnés, ainsi que les fournisseurs qui ont été envisagés mais qui n'ont pas été retenus. Les résultats des fournisseurs présentés dans le rapport d'IDC sont dérivés des réponses fournies par leurs propres clients. Les résultats détaillés de l'indice de confiance dans les PC d'entreprise sont fournis dans l'enquête IDC et les données démographiques détaillées de l'étude et la méthodologie de l'enquête se trouvent dans l'annexe du rapport.IDC publie chaque année l'indice de perception de la confiance sur des marchés spécifiques. Les domaines précédemment couverts par l'IDC Trust Perception Index comprennent l'infrastructure de cloud public en tant que service (IaaS) et les systèmes de gestion de base de données (SGBD).Le score de l'IDC Trust Perceptions Index est basé sur des données d'enquête normalisées concernant les perceptions des clients. Bien que les scores offrent un aperçu directionnel de la confiance relative entre les fournisseurs, les différences dans les scores peuvent ne pas refléter des écarts statistiquement significatifs en raison des variations dans la taille de l'échantillon et la distribution des scores. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication et non comme une mesure absolue de la confiance.IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude d'IDC crédibles ou pertinentes ?