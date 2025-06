Le fabricant de puces NVIDIA s'assure 92 % du marché des cartes graphiques au premier trimestre 2025, laissant AMD et Intel à la traîne

NVIDIA s'assure 92 % du marché des cartes graphiques au premier trimestre 2025, laissant AMD et Intel à la traîne

NVIDIA laisse peu de place à la concurrence

Le lancement précoce de ses produits a donné une longueur d'avance à NVIDIA

Quels changements pourraient intervenir au deuxième trimestre 2025 ?

Les livraisons de GPU pour PC ont augmenté de 6,2 % au Q4 2024

Le taux d'attachement global du GPU (qui comprend les GPU intégrés et discrets, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail) dans les PC pour le trimestre a diminué à 109%, en baisse de -1,6% par rapport au dernier trimestre.

Le marché global des processeurs pour PC a augmenté de 4,6 % d'une année sur l'autre et de 7,8 % d'un trimestre sur l'autre.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 393 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cet essor fait suite à un ajustement stratégique des prix opéré par NVIDIA en mai 2025. En réponse aux droits de douane supplémentaires imposés par Donald Trump sur les importations chinoises, NVIDIA a augmenté les prix des GPU de jeu de 10 % et ceux des accélérateurs d'IA de 15 %, invoquant la hausse des coûts de fabrication et les obstacles réglementaires.Pour ceux qui se demandent qui d'autre est en lice, le choix est limité. AMD ne détient que 8 % du marché des GPU dédiés, tandis que la présence d'Intel est quasi inexistante. Selon JPR, sur les 9,2 millions de cartes graphiques vendues au cours de cette période, les nouvelles Arc B580 et B570 d'Intel n'ont même pas eu d'impact statistique.Ces chiffres montrent clairement que NVIDIA devance largement ses concurrents. Idéalement, chacun des trois principaux acteurs détiendrait environ 33 % du marché dans un marché plus équilibré. Mais c'est loin d'être le cas. En réalité, NVIDIA mène la danse, tandis qu'AMD et Intel peinent à rester dans la course.L'une des principales raisons pour lesquelles NVIDIA est si loin devant est simple : le timing. NVIDIA a lancé ses dernières cartes RTX série 50 fin janvier, ce qui lui a donné un avantage certain. En comparaison, les nouvelles cartes RX 9070 et RX 9070 XT d'AMD ne sont arrivées sur le marché qu'en mars, bien plus tard dans le trimestre.Et ce n'était pas seulement une question de date de lancement. NVIDIA a également commercialisé quatre nouvelles cartes, tandis qu'AMD n'en a lancé que deux. Cette différence de volume a permis à NVIDIA d'inonder le marché alors qu'AMD était encore en train de préparer sa gamme.Même si NVIDIA a connu des problèmes d'approvisionnement lors du lancement, de nombreuses cartes s'étant rapidement vendues, elle a tout de même réussi à toucher un large public. Pendant ce temps, de nombreux fans d'AMD ont préféré attendre les nouveaux modèles RX 9070 plutôt que d'acheter les anciennes cartes RX 7000, qui arrivaient en fin de vie.On peut se demander si AMD parviendra à rebondir au cours du prochain trimestre. Même s'il est peu probable que la société conquière 50 % du marché dans un avenir proche, il est possible que sa part augmente. Les cartes RX 9070 (XT) semblent afficher de bonnes performances, et AMD fait état de chiffres de vente solides depuis leur lancement.Si ces chiffres se maintiennent, le rapport du deuxième trimestre pourrait afficher une progression modeste mais significative pour AMD. Pour Intel, en revanche, la route s'annonce beaucoup plus difficile. Ses cartes Arc n'ont pas encore séduit les gamers, et sans modèles plus compétitifs ou un meilleur timing, il est difficile d'imaginer comment la situation pourrait s'améliorer.En attendant, NVIDIA continue de donner le ton. Avec un plus grand choix de cartes, des sorties plus précoces et une forte notoriété de la marque, l'entreprise ne se contente pas de gagner, elle domine. La situation évoluera-t-elle dans le courant de l'année ? Cela dépendra de la réponse d'AMD et d'Intel dans les mois à venir.Jon Peddie Research a rapporté que la croissance du marché mondial des processeurs graphiques (GPU) pour PC a atteint 78 millions d'unités au quatrième trimestre de l'année 2024 et que les livraisons de CPU pour PC ont augmenté à 72 millions d'unités.Dans l'ensemble, les GPU auront un taux de croissance annuel composé de -1% entre 2024 et 2028 et atteindront une base installée de 3 008 millions d'unités à la fin de la période de prévision. Au cours des cinq prochaines années, JPR estime que la pénétration des GPU discrets (dGPU) dans les PC sera de 15 %.Toujours selon JPR, d'une année sur l'autre, les livraisons totales de GPU, toutes plates-formes et tous GPU confondus, ont augmenté de 1 %, les graphiques de bureau ont diminué de 3 % et les ordinateurs portables ont augmenté de 2 %.Comme l'indique le graphique de la Figure 2 (Total PC GPU Share), la part de marché globale des GPU d'AMD a augmenté de 1 % par rapport au trimestre précédent, celle d'Intel a augmenté de 0,8 % et celle de NVIDIA a diminué de 1,8 %.Dans l'ensemble, JPR note que les livraisons d'unités de CPU ont augmenté de 8 % par rapport au trimestre précédent ; celles d'AMD ont augmenté de 14 % et celles d'Intel de 6 %.Le quatrième trimestre est traditionnellement en légère hausse par rapport au trimestre précédent, selon JPR. Les livraisons de GPU de ce trimestre ayant augmenté par rapport à la moyenne décennale de 5,6 %.« L'agitation politique mondiale créée par les menaces de tarifs douaniers contre divers pays exportant vers les États-Unis perturbe les marchés, y compris les marchés boursiers, et incite les consommateurs à se précipiter pour acheter afin d'éviter la hausse des prix ou à ne pas acheter du tout », a déclaré le Dr Jon Peddie, président de Jon Peddie Research. « NVIDIA, qui détient la plus grande part de marché, a eu du mal à répondre à la demande et, du fait de sa taille et de son influence, a empêché le marché des GPU de croître autant qu'il l'aurait pu. Même si cela leur permet, ainsi qu'à AMD, d'aborder le premier trimestre avec un carnet de commandes bien rempli, les tarifs douaniers annuleront les gains supplémentaires pour la plupart, voire la totalité, de l'année 2025. Aussi excitant que soit le PC IA, il ne suffira pas à motiver les consommateurs à dépenser plus. »En somme, la forte domination de NVIDIA pourrait s'expliquer par ses solides performances financières au troisième trimestre 2024, où son chiffre d'affaires a augmenté de 94 % , pour atteindre 35,08 milliards de dollars, grâce à la demande en IA et en puces pour les centres de données. Durant ce trimestre, les ventes de NVIDIA dans le domaine des jeux ont également augmenté de 14 %, tandis que celles destinées aux secteurs de la robotique et de l'automobile ont connu une croissance de 30 %.Rapport de Jon Peddie ResearchQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Jon Peddie Research crédibles ou pertinentes ?