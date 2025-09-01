Les USA reportent de trois mois supplémentaires les droits de douane de 25 % sur les composants hardware pour PC, car la justice déclare illégales les taxes douanières imposées par Trump

Les États-Unis reportent de trois mois supplémentaires les droits de douane de 25 % sur les GPU, les cartes mères, les SSD et autres composants informatiques assemblés en Chine, la justice ayant jugé illégale la plupart des mesures tarifaires prises par Trump. Malgré les exemptions, les prix des cartes graphiques sont restés extrêmement élevés ces dernières années, les nouveaux modèles se vendant souvent jusqu'à 150 % du prix de vente conseillé.
Début août, Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100 % sur les puces informatiques aux entreprises qui ne construisent pas aux États-Unis. L'offre du président d'exempter les entreprises de taxes potentiellement ruineuses en échange d'investissements américains lui donne un moyen de pression sur les entreprises technologiques et autres qui dépendent des puces étrangères. Par exemple, Apple a obtenu une exemption des droits de douane sur les puces.
Récemment, le bureau du représentant américain au commerce a annoncé que les droits de douane de 25 % sur les cartes graphiques, les cartes mères, les SSD et autres composants informatiques assemblés en Chine pour le marché américain n'entreront pas en vigueur avant le 1er décembre 2025 au moins. Cependant, l'avenir de la plupart des droits de douane imposés par l'administration Trump est incertain après qu'une cour d'appel fédérale les a jugés inconstitutionnels.
Il s'agit de la deuxième prolongation de 90 jours cette année. L'USTR avait prévu que les exemptions sur des dizaines de produits concernés par les droits de douane américains « Section 301 » expirent le 1er juin, mais les a prolongées jusqu'au 31 août. Rien ne laisse présager qu'un autre report n'aura pas lieu si la politique tarifaire plus large de l'administration Trump reste en vigueur dans le cadre de la bataille judiciaire en cours.
L'affaire a débuté après que des plaintes ont été déposées, affirmant que les droits de douane imposaient des charges financières excessives aux États et aux petites entreprises. L'administration a fait appel de la décision, et la cour a autorisé le maintien des droits de douane pendant la durée de la procédure. Si la décision est confirmée, la portée et la durée des droits de douane futurs pourraient être considérablement réduites.
Une cour d'appel fédérale s'est prononcée contre le recours extensif du président à la loi sur les pouvoirs d'urgence économique internationale, un outil clé dans les négociations commerciales en cours. Le président Trump a fait valoir qu'une crise économique justifiait ses droits de douane généralisés sur la Chine, le Vietnam et la plupart des autres pays. Cependant, la Cour d'appel fédérale des États-Unis a confirmé la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle le président n'a pas le pouvoir illimité d'imposer des taxes sur la plupart des importations américaines.
En outre, le Tribunal américain du commerce international (CIT pour Court of International Trade) a déclaré que l'utilisation par Trump d'un pouvoir présidentiel de grande envergure - la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale (IEEPA) - pour justifier ses droits de douane du 2 avril, ainsi que les surtaxes distinctes imposées sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine, était erronée.
Les droits de douane imposés aux pays produisant des composants pour PC, des consoles de jeux et d'autres appareils électroniques ont déjà eu un impact sur les importations américaines. Les ordinateurs portables, les accessoires informatiques, la PlayStation 5 et la Nintendo Switch originale ont connu des hausses de prix, et d'autres pourraient suivre. En outre, Nvidia aurait discrètement augmenté les prix de presque toute sa gamme de produits, augmentant les GPU de jeu de 10 % et les accélérateurs d'IA jusqu'à 15 %.
Malgré les exemptions, les prix des cartes graphiques sont restés extrêmement élevés ces dernières années, les nouveaux modèles se vendant souvent jusqu'à 150 % du prix de vente conseillé. Les premiers signes de stabilisation viennent seulement d'apparaître, mais les perspectives du marché pour les années à venir restent incertaines.
Source : Bureau du représentant américain au commerce
