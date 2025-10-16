Apple annonce les nouveaux MacBook Pro, iPad Pro et Vision Pro équipés de la puce M5 mise à jour, qui offre des performances maximales de calcul GPU pour l'IA plus de 4 fois supérieures à celles de la M4

Résultats d'Apple lors du dernier trimestre

Un GPU optimisé pour l'IA et les graphiques

Un moteur neuronal plus rapide pour alimenter les fonctionnalités intelligentes

Apple a annoncé le mercredi 15 octobre 2025 la sortie des nouveaux modèles MacBook Pro, iPad Pro et Vision Pro, équipés d'une puce M5 mise à jour qui leur permet de fonctionner plus rapidement que leurs prédécesseurs. Les nouveaux modèles MacBook Pro sont disponibles à partir de 1 599 $, l'iPad Pro 11 pouces est disponible à partir de 999 $ et le dernier Apple Vision Pro, qui comprend un Dual Knit Band, est disponible à partir de 3 499 $.Les nouveaux appareils sont désormais disponibles en précommande sur la plupart des marchés et seront mis en vente le 22 octobre. Ils constituent les derniers ajouts d'Apple à son catalogue de produits d'automne.Le trimestre de décembre est le plus important pour Apple en termes de ventes, grâce aux achats liés aux fêtes de fin d'année et à Noël. C'est pourquoi la société met généralement à jour ses produits les plus vendus à l'automne. Cette année, c'est également le premier trimestre complet de ventes de l'iPhone 17, qui a été lancé en septembre dernier avec les Apple Watch Series 11.La nouvelle gamme d'appareils lancée par Apple est équipée de la puce M5 d'Apple, qui, selon la société, offre des performances de calcul quatre fois supérieures à celles de la puce M4 précédente. Johny Srouji, vice-président senior d'Apple chargé des technologies matérielles, a déclaré dans un communiqué que « la puce M5 offre un énorme gain de puissance pour les tâches liées à l'IA ».L'annonce de mercredi intervient alors que les analystes de Wall Street surveillent de près les nouvelles sorties d'Apple pour voir si la société a augmenté ses prix ou absorbé les coûts liés aux droits de douane annoncés et menacés par le président Donald Trump, en particulier sur les semi-conducteurs et la Chine. Ces analystes ont tendance à se concentrer sur les ventes et la croissance de l'iPhone plutôt que sur les gammes de produits secondaires de la société.Les prix de départ des derniers modèles M5 sont cependant identiques à ceux des versions précédentes.Si les iPad et les MacBook ne sont pas aussi importants pour Apple que les ventes d'iPhone, ils représentent néanmoins un marché considérable. Les ventes cumulées des MacBook, iPad et Vision Pro sont nettement inférieures aux revenus générés par l'iPhone d'Apple, qui ont représenté plus de 47 % des revenus de la société au cours du trimestre clos en juin, soit un peu moins de 45 milliards de dollars.Apple a déclaré 6,58 milliards de dollars de ventes d'iPad au cours du trimestre de juin, soit une baisse de 8 % sur une base annuelle que la société a attribuée à des comparaisons difficiles avec le trimestre de l'année précédente, lors duquel les nouveaux iPad Pro avaient été lancés.Les ventes de Mac au cours du trimestre de juin se sont élevées à 8,05 milliards de dollars, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. Apple a lancé une nouvelle version de ce qu'elle appelle son ordinateur portable le plus vendu, le MacBook Air, au début de l'année.Apple n'a cependant jamais publié de chiffres concernant le casque Vision Pro, mais ceux-ci sont inclus dans les ventes d'Apple Watch et d'AirPods dans la catégorie « wearables » ou « autres produits » de l'entreprise. Les analystes estiment que les revenus générés par le Vision Pro sont négligeables.Apple a annoncé le lancement de la puce M5 le 15 octobre 2025, marquant ainsi une nouvelle avancée majeure en matière de performances IA et apportant des améliorations à presque tous les aspects de la puce.« La M5 marque une nouvelle avancée majeure dans les performances de l'IA pour les puces Apple Silicon », a déclaré Johny Srouji. « Grâce à l'introduction des accélérateurs neuronaux dans le GPU, la M5 offre un gain considérable pour les tâches d'IA. Associée à une augmentation importante des performances graphiques, au cur de processeur le plus rapide au monde, à un Neural Engine plus rapide et à une bande passante mémoire unifiée encore plus élevée, la M5 apporte des performances et des capacités bien supérieures au MacBook Pro, à l'iPad Pro et à l'Apple Vision Pro. »Fabriqué à l'aide d'une technologie 3 nanomètres de troisième génération, la puce M5 introduit une architecture GPU 10 curs de nouvelle génération avec un accélérateur neuronal dans chaque cur, ce qui permet d'exécuter les charges de travail IA basées sur le GPU beaucoup plus rapidement. Ces performances de calcul GPU de pointe sont plus de 4 fois supérieures à celles de la M4 et plus de 6 fois supérieure à celles de la puce M1.Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et iPad Pro bénéficient ainsi d'un traitement considérablement accéléré pour les flux de travail basés sur l'IA, tels que l'exécution de modèles de diffusion dans des applications comme Draw Things, ou l'exécution de grands modèles de langage en local à l'aide de plateformes comme webAI.Le GPU de nouvelle génération et les curs de shader améliorés du M5 offrent également des performances graphiques accrues, avec des gains jusqu'à 30 % plus rapides que celles de la puce M4 et jusqu'à 2,5 fois plus rapides que celles de la M1. La puce M5 intègre en effet le moteur de ray tracing de troisième génération d'Apple, qui offre jusqu'à 45 % d'amélioration graphique dans les applications utilisant le lancer de rayons. Associé à une mise en cache dynamique de deuxième génération, le GPU offre un gameplay plus fluide, des visuels plus réalistes dans les applications 3D et des temps de rendu plus rapides pour les projets graphiques complexes et autres applications gourmandes en ressources visuelles.Avec la M5, Apple Vision Pro affiche ainsi 10 % de pixels en plus grâce aux écrans micro-OLED, et les taux de rafraîchissement augmentent jusqu'à 120 Hz, ce qui se traduit par des détails plus nets, des performances d'affichage plus fluides et un flou de mouvement réduit.L'architecture du GPU est conçue pour s'intégrer aux frameworks logiciels d'Apple. Les applications utilisant les frameworks et API intégrés d'Apple, tels que Core ML, Metal Performance Shaders et Metal 4, bénéficient automatiquement d'une augmentation des performances. Les développeurs peuvent également créer des solutions pour leurs applications en programmant directement les accélérateurs neuronaux à l'aide des API Tensor dans Metal 4.La puce M5 d'Apple intègre un moteur neuronal 16 curs qui offre des performances d'IA puissantes avec une efficacité énergétique améliorée, complétant les accélérateurs neuronaux du CPU et du GPU afin d'optimiser le M5 pour les charges de travail d'IA. Par exemple, les fonctionnalités alimentées par l'IA sur Apple Vision Pro, telles que la possibilité de transformer des photos 2D en scènes...