Lors du lancement des nouveaux modèles de MacBook Pro, des questions étaient soulevées sur les 8 Go de mémoire unifié, ou plus précisément de RAM, qui équipaient la puce M3. Est-ce assez pour profiter pleinement des capacités du M3 ? Apple répond par la positive, arguant que 8 Go sur un Mac sont comparables à 16 Go sur des systèmes concurrents, parce que "", avec "" et "".Toutefois, certains tests réels effectués ont montré que 8 Go de RAM peuvent être un goulot d’étranglement pour le M3 , surtout si l’on effectue des tâches exigeantes ou si l’on utilise plusieurs applications en même temps. Par exemple, lors de la comparaison de deux modèles de MacBook Pro 14 pouces M3 dans des cas d'utilisation multi-tâches normales, l’un avec 8 Go et l’autre avec 16 Go de mémoire unifiée, l’écart de performance entre les deux machines s’est élargi à mesure que le modèle 8 Go s’appuyait sur son fichier d’échange SSD, tandis que la mémoire unifiée du modèle 16 Go permettait au M3 d’utiliser pleinement ses cœurs CPU et GPU.Apple étant au courant de tous ces rapports, la franchise serait en train de développer quatre nouveaux modèles de Mac pour 2024, tous alimentés par des puces M4 et dotés d'au moins 16 Go de RAM. Cette mise à niveau pourrait prendre en charge les fonctionnalités améliorées d'Apple Intelligence.Apple prévoirait d'améliorer de manière significative les performances de ses modèles Mac de nouvelle génération, dotés de puces M4 et d'une mémoire accrue. Selon un rapport de Bloomberg, les appareils Mac équipés de la puce M4 devraient être dotés d'une mémoire vive d'au moins 16 Go, ce qui représente une amélioration notable par rapport à la mémoire vive (RAM) de base de 8 Go des modèles M3 actuels.Le rapport indique qu'Apple a entamé des tests intensifs sur quatre nouveaux modèles de Mac afin de s'assurer de leur compatibilité avec les applications tierces. Ces modèles sont répertoriés comme « 16,1 », « 16,2 », « 16,3 » et « 16,10 » dans le journal des tests des développeurs. Bien que les quatre modèles soient susceptibles d'être alimentés par la puce M4 de base, ils devraient être dotés d'une mémoire vive de 16 ou 32 Go.Si c'est le cas, 16 Go de RAM seront la norme sur les Mac alimentés par la puce M4, contre 8 Go sur les modèles de la génération précédente. En outre, les Mac M4 pourraient prendre en charge jusqu'à 32 Go de mémoire, soit une augmentation par rapport aux 24 Go des modèles M3. Apple a déjà déclaré que sa suite de fonctions d'intelligence artificielle, connue sous le nom d'Apple Intelligence, nécessitait plus de puissance de traitement et donc plus de mémoire vive. Cela laisse supposer que les prochains appareils Mac seront dotés d'une mémoire améliorée.Le rapport indique également que l'un des quatre modèles actuellement testés est doté d'une unité centrale de traitement (CPU) et d'une unité de traitement graphique (GPU) à huit cœurs, tandis que les trois autres modèles sont dotés de dix cœurs chacun. Le CPU à 10 cœurs de ces modèles reflète la configuration de la puce M4 présente dans l'iPad Pro sorti en début d'année, avec quatre cœurs haute performance et six pour l'efficacité. Le CPU à huit cœurs du quatrième modèle présente une répartition égale entre les cœurs de performance et les cœurs d'efficacité.Il convient de noter que ces configurations s'appliquent à la puce M4 de base ; aucune information n'est encore disponible concernant les puces M4 Pro et M4 Max, plus puissantes. Les MacBook Pro et Mac Mini équipés de la puce M4 devraient être lancés en octobre, un mois après la série iPhone 16. Les nouveaux modèles MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro devraient sortir l'année prochaine.Pensez-vous que ce choix d'Apple est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?