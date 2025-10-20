Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, reproche à Donald Trump les contrôles à l'exportation américains et déclare que la société ne prévoit désormais plus aucun chiffre d'affaires en provenance de Chine

Les ventes de puces IA avancées de Nvidia à la Chine ont complètement cessé en raison des contrôles à l'exportation américains, faisant chuter sa part de marché à zéro, a révélé le PDG Jensen Huang. Cette exclusion, qui touche les modèles hautes performances, risque de céder du terrain à des concurrents nationaux tels que Huawei et pourrait entraver le développement mondial de l'IA. Huang a exprimé son espoir de voir la politique changer, soulignant l'interdépendance des marchés technologiques.
En août dernier, Nvidia a affirmé que les restrictions américaines à l'exportation de ses processeurs graphiques (GPU) H20 n'ont pas réussi à freiner le développement de l'intelligence artificielle (IA) en Chine. Selon Nvidia, ces contrôles sont néfastes et n'ont fait qu'étouffer le leadership économique et technologique américain. « Les contrôles à l'exportation des puces H20 n'ont pas ralenti la Chine - ils n'ont fait qu'étouffer le leadership économique et technologique des États-Unis », a déclaré Nvidia. « Pour que les États-Unis gagnent la course à l'IA, la plateforme complète américaine doit rester la norme mondiale. »
Récemment, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a réitéré des commentaires similaires. A titre de rappel, Jensen Huang a lancé Nvidia en 1993 et en est resté le PDG depuis sa création. Il a sorti l'entreprise de la quasi-faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de GPU, le calcul haute performance et l'intelligence artificielle (IA). Sous la direction de Huang, Nvidia a connu une croissance rapide pendant le boom de l'IA, devenant la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de plus de 4 000 milliards de dollars en juillet 2025.
Selon Jensen Huang, le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a vu sa domination sur le marché chinois des puces avancées s'effondrer, sa part de marché passant de 95 % à zéro en raison des contrôles stricts à l'exportation imposés par les États-Unis. S'exprimant lors d'un événement organisé par Citadel Securities à New York, Huang a révélé que Nvidia était totalement interdite de vendre ses puces IA hautes performances, notamment les modèles A100, H100 et H200, à des entreprises chinoises depuis l'entrée en vigueur des restrictions en 2022.
Huang a exprimé son espoir d'un changement de politique, déclarant : « Nous continuerons à expliquer, à informer et à garder espoir en un changement de politique. » Il a souligné que l'exclusion de Nvidia de la Chine nuit non seulement à l'entreprise, mais a également des implications plus larges pour la Chine et les États-Unis. « Ce qui nuit à la Chine peut souvent nuire également aux États-Unis, voire pire », a déclaré Huang. Il a en outre souligné le rôle important de la Chine dans le développement mondial de l'IA, qui compte environ 50 % des chercheurs en IA dans le monde.
Les remarques du PDG de Nvidia interviennent alors que la Chine poursuit ses efforts à l'échelle nationale pour atteindre l'autosuffisance en matière de semi-conducteurs. Les concurrents chinois dans le domaine de l'IA et des semi-conducteurs se sont empressés de lancer des alternatives nationales, érodant la part de marché autrefois dominante de Nvidia. Les progrès de Huawei, notamment les méthodes de clustering permettant de contourner la technologie de Nvidia et les techniques de fabrication de pointe, témoignent de la volonté agressive de la Chine d'atteindre l'autosuffisance en matière de semi-conducteurs.
Une situation qui rappelle une interview de Jensen Huang en mai 2025, où il a déclaré que les rivaux chinois comblent le vide laissé par les entreprises américaines contraintes d'abandonner ce marché en raison des restrictions commerciales imposées par les États-Unis. Il a notamment révélé que les restrictions américaines sur les exportations vers la Chine ont effectivement exclu Nvidia du pays, le plus grand marché pour les puces, et en conséquence, l'entreprise s'attend à perdre 8 milliards de dollars de ventes rien que pour le troisième trimestre 2025.
Bien qu'elle ait reçu l'autorisation des États-Unis de vendre une puce H20 moins puissante adaptée au marché chinois, Nvidia est confrontée à de nouveaux défis. Les autorités chinoises ont lancé une enquête de sécurité sur la H20 et ont conseillé aux clients locaux d'éviter ce produit, limitant encore davantage la présence de Nvidia. Huang a averti que l'exclusion de Nvidia de la Chine risquait de céder le marché à des concurrents nationaux tels que Huawei Technologies, qui a récemment dévoilé une feuille de route ambitieuse en matière de puces IA.
« C'est une erreur de ne pas laisser ces chercheurs développer l'IA à partir de la technologie américaine », a déclaré Huang, soulevant des inquiétudes quant à l'équilibre entre le leadership technologique américain et la collaboration mondiale. Alors que la Chine accélère le développement de ses propres puces, l'absence de Nvidia sur le marché pourrait redessiner le paysage mondial de l'IA et des semi-conducteurs.
Nvidia a récemment été exclue du marché chinois après que l'autorité chinoise de régulation de l'internet, l'Administration chinoise du cyberespace, aurait interdit aux entreprises technologiques nationales d'acheter des puces IA de Nvidia. L'agence chinoise aurait également demandé à des entreprises technologiques, notamment ByteDance, la société mère de TikTok, et Alibaba, de cesser de tester et de commander le serveur RTX Pro 6000D de Nvidia, un appareil spécialement conçu pour le marché chinois.
Et vous ?
Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Trump a menacé de démanteler Nvidia, sans même savoir de quoi il s'agissait : « que diable est Nvidia ? Je n'en ai jamais entendu parler auparavant », ce qui remet en question sa connaissance du secteur Tech
Un média d'État chinois allègue que les GPU Nvidia H20 sont dangereux et obsolètes, et exhortent les entreprises chinoises à les éviter, ajoutant que ces GPU ne sont « ni écologiques, ni avancés, ni sûrs »
Nvidia a augmenté ses prix de 10 % sur les GPU de jeu et de 15 % sur les accélérateurs d'IA après que Donald Trump a imposé des droits de douane supplémentaires sur les importations chinoises
Vous avez lu gratuitement 655 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.