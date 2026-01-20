Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC ou Taiwan Semiconductor) est une multinationale taïwanaise spécialisée dans la fabrication et la conception de semi-conducteurs. Il s'agit du plus grand fabricant mondial de puces électroniques, du plus grand fabricant de puces avancées d'IA et d'un fournisseur clé de Nvidia, Apple, Broadcom et Qualcomm. C'est l'une des entreprises de semi-conducteurs les plus cotées au monde et la plus grande entreprise de Taïwan. En 2025, l'entreprise était classée 38e dans le Forbes Global 2000. TSMC représente environ 30 % de l'indice principal de la Bourse de Taïwan.
TSMC profite actuellement des ventes exceptionnelles de puces avancées destinées aux centres de données IA. L'action TSM a atteint un niveau record après la publication le jeudi 15 janvier de ses résultats supérieurs aux prévisions.
Cette dynamique intervient alors que TSMC prépare une révision majeure de sa politique tarifaire. Face à une demande qualifiée de « gigantesque » dans les secteurs de l'IA, du calcul haute performance (HPC) et de la téléphonie mobile, le fabricant de puces prévoit d'augmenter progressivement les prix des puces avancées à partir de 2026. Ces augmentations devraient varier de 3 à 5 % par an, certaines puces d'IA avancées pouvant subir des hausses allant jusqu'à 10 %.
Parallèlement, lessor de lIA exerce une pression sans précédent sur le marché mondial de la mémoire. Selon de nouvelles projections, les centres de données IA absorberont 70 % des puces mémoire produites en 2026, tandis que la pénurie de RAM devrait se poursuivre jusquen 2029 puisque la capacité de production de 2028 est déjà entièrement vendue. Cette situation pèse déjà sur les prix, la mémoire DDR5 ayant plus que quadruplé depuis septembre 2025.
La plus grande fonderie de puces au monde, mieux connue sous le nom de TSMC, fabrique des puces pour des sociétés de premier plan telles que AMD, Apple, Broadcom et Nvidia. Au moins cinq analystes de Wall Street ont relevé leurs objectifs de cours pour l'action TSM après la publication du rapport du quatrième trimestre de la société.
Simon Coles, analyste chez Barclays, a maintenu sa recommandation « surpondérer » (ou « acheter ») sur l'action TSM après la publication du rapport du quatrième trimestre et a relevé son objectif de cours de 380 à 450. Vendredi, l'action TSM a légèrement progressé pour clôturer à 342,40.
« TSMC a encore une fois publié d'excellents résultats, mais mieux encore, ses prévisions pour le début de l'année sont meilleures que prévu », a déclaré Simon Coles dans une note à ses clients. Il a qualifié l'action TSM de « valeur incontournable ».
« L'IA continue de progresser et la confiance s'est clairement renforcée, TSMC ayant annoncé que ses dépenses d'investissement allaient augmenter au cours des trois prochaines années par rapport aux trois dernières », a déclaré Simon Coles.
Pour 2026, Taiwan Semiconductor prévoit des dépenses d'investissement de 54 milliards de dollars, soit une hausse de 32 % et dépassant l'estimation consensuelle de 48 milliards de dollars. L'annonce de l'augmentation des dépenses d'investissement a stimulé les actions des principaux fournisseurs d'équipements pour semi-conducteurs, notamment Applied Materials, ASML, KLA et Lam Research.
Le titre TSM progresse après la publication du rapport
Jeudi 15 janvier, l'action américaine de Taiwan Semiconductor a bondi de 4,4 % pour clôturer à 341,64 dollars. Au cours de la séance, le titre TSM a atteint un niveau record de 351,33 dollars.
Au cours du trimestre clos le 31 décembre, TSMC a réalisé un bénéfice de 3,14 dollars par action américaine sur un chiffre d'affaires de 33,73 milliards de dollars, dépassant les estimations. Sur une base annuelle, les bénéfices de TSMC ont augmenté de 43 % tandis que les ventes ont progressé de 28 %.
Les puces informatiques haute performance, y compris les accélérateurs d'IA pour les centres de données, ont représenté 55 % du chiffre d'affaires de TSMC au quatrième trimestre. Sur une base annuelle, les ventes de puces HPC ont augmenté de 48 %.
TSMC prévoit que les revenus générés par les puces d'accélération IA augmenteront à un taux de croissance annuel composé sur cinq ans compris entre « 55 % et 60 % », contre 45 % dans ses prévisions précédentes.
Après les puces HPC, les processeurs pour smartphones constituent la deuxième catégorie de puces la plus importante pour TSMC, représentant 32 % des ventes au quatrième trimestre.
Au quatrième trimestre, les livraisons de puces de 3 nanomètres ont représenté 28 % du chiffre d'affaires total des wafers, celles de 5 nanomètres 35 % et celles de 7 nanomètres 14 %. Au total, les technologies de pointe, définies comme les nuds de 7 nanomètres et moins, ont représenté 77 % du chiffre d'affaires total des wafers chez TSMC. Parallèlement, la société a commencé à produire des puces à l'échelle de 2 nanomètres au quatrième trimestre.
TSMC relève ses prévisions de chiffre d'affaires
Pour le trimestre en cours, TSMC prévoit un chiffre d'affaires de 35,2 milliards de dollars, en hausse de 36 % par rapport à l'année précédente. Les analystes tablaient sur 33,38 milliards de dollars.
Pour l'ensemble de l'année 2026, TSMC prévoit une hausse de 30 % de son chiffre d'affaires, qui atteindrait 159,1 milliards de dollars.
TSMC a augmenté ses dépenses prévues pour de nouvelles usines de fabrication afin de répondre à la demande en puces avancées. Cela inclut l'agrandissement de ses usines aux États-Unis.
Jeudi, le département américain du Commerce a annoncé un accord commercial entre les États-Unis et Taïwan. Dans le cadre de cet accord, les entreprises taïwanaises spécialisées dans les puces et les technologies investiront au moins 250 milliards de dollars dans des capacités de production aux États-Unis. En échange, les États-Unis limiteront les droits de douane « réciproques » sur les produits taïwanais à 15 %, contre 20 % actuellement, et s'engageront à ne pas appliquer de droits de douane réciproques sur les médicaments génériques, leurs ingrédients, les composants aéronautiques et certaines ressources naturelles.
L'action TSM qualifiée de « valeur favorite »
Matt Bryson, analyste chez Wedbush Securities, a maintenu sa note « surperformance » sur l'action TSM et relevé son objectif de cours sur les actions de la société cotées à Taïwan.
« Avec TSMC qui tourne à plein régime, tout risque concurrentiel semblant encore lointain (probablement au plus tôt à la fin de cette décennie), la société reste l'une de nos valeurs favorites dans le domaine du matériel informatique », a déclaré Matt Bryson dans une note à ses clients.
Charles Shi, analyste chez Needham, a réitéré sa note « acheter » sur l'action TSM et relevé son objectif de cours de 360 à 410.
« Nous relevons nos estimations et prévoyons que le chiffre d'affaires total de TSMC approchera les 200 milliards de dollars (contre 182 milliards de dollars précédemment) en 2027 et que le chiffre d'affaires lié à l'IA atteindra 120 milliards de dollars (contre 90 milliards de dollars dans les prévisions...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.