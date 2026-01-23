Les SSD coûtent désormais 16 fois plus cher que les disques durs HDD en raison de la crise de la chaîne d'approvisionnement liée à l'IA, les serveurs hybrides de HDD et de SSD seront beaucoup plus rentables

Le fournisseur de solutions de stockage HPC et IA VDURA affirme que l'écart de prix entre les SSD et les disques durs HDD se creuse, car les prix des mémoires flash augmentent plus rapidement que ceux des disques durs HDD. VDURA affirme que les SSD d'entreprise sont désormais 16 fois plus chers que les disques durs HDD. VDURA estime qu'il s'agit d'un changement critique du marché, particulièrement marqué dans les environnements IA, HPC et à forte intensité de données où, selon elle, les exigences en matière de performances de stockage restent constantes même si les prix des supports fluctuent.
Pénuries de mémoire, explosion des prix du stockage, disques durs redevenus des produits sous tension : le matériel informatique traverse une nouvelle zone de turbulence. Mais derrière ces symptômes multiples, un cas cristallise toutes les dérives actuelles du marché : celui de la RTX 5070 Ti. Carte graphique annoncée, testée, commentée, mais pratiquement absente des étals, elle incarne un basculement profond. En 2026, lintelligence artificielle ne se contente plus de tirer la demande vers le haut : elle assèche littéralement le marché grand public, jusquà rendre certains produits presque théoriques.
Un disque SSD (Solid State Drive) est un type de périphérique de stockage à semi-conducteurs qui utilise des circuits intégrés pour stocker des données de manière permanente. Il est parfois appelé périphérique de stockage à semi-conducteurs, périphérique à semi-conducteurs ou disque à semi-conducteurs. Contrairement aux disques durs traditionnels (HDD), les SSD ne comportent aucune pièce mobile, ce qui leur permet d'offrir des vitesses d'accès aux données plus rapides, une latence réduite, une résistance accrue aux chocs physiques, une consommation d'énergie moindre et un fonctionnement silencieux.
Le fournisseur de solutions de stockage HPC et IA VDURA affirme que l'écart de prix entre les SSD et les disques durs HDD se creuse, car les prix des mémoires flash augmentent plus rapidement que ceux des disques durs HDD. VDURA affirme que les SSD d'entreprise sont désormais 16 fois plus chers que les disques durs HDD. Cela devrait mettre fin à l'idée que les SSD vont remplacer les disques durs HDD, du moins jusqu'à ce que les prix des SSD baissent considérablement.
VDURA estime qu'il s'agit d'un changement critique du marché, particulièrement marqué dans les environnements IA, HPC et à forte intensité de données où, selon elle, les exigences en matière de performances de stockage restent constantes même si les prix des supports fluctuent. Elle publie chaque trimestre un indice de volatilité Flash (FVI) et un outil d'optimisation économique du stockage afin de faire connaître les variations de prix des SSD et des HDD et d'aider les clients à étudier les possibilités de hiérarchisation afin de réduire l'impact des prix exorbitants des SSD.
Erik Salo, vice-président directeur des opérations commerciales de VDURA, a déclaré : « Lorsque les devis doublent ou triplent en un seul trimestre, les revendeurs sont confrontés à la tâche délicate d'annoncer à leurs clients que leurs budgets approuvés ne sont plus viables. Notre objectif est d'apporter de la transparence à cette volatilité et d'aider le secteur à comprendre ses causes, sa durée potentielle et les options alternatives. »
Selon VDURA, entre le deuxième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, le prix des SSD TLC d'entreprise de 30 To a augmenté de 257 %, passant de 3 062 $ à 10 950 $. Au cours de la même période, le prix des disques durs a augmenté de 35 %, creusant l'écart entre les SSD d'entreprise et les disques durs nearline. Son analyse « montre que le multiple de coût entre la capacité des SSD et celle des disques durs est passé de 6,2 fois au deuxième trimestre 2025 à 16,4 fois au premier trimestre 2026, augmentant considérablement le risque financier des architectures qui reposent exclusivement sur la technologie flash. » Selon le rapport, cette « divergence » entre les prix des SSD et des HDD « a contraint les entreprises et leurs partenaires revendeurs à faire face à une réalité difficile : les devis de stockage établis il y a quelques mois seulement nécessitent désormais une révision complète du budget ».
Son rapport, intitulé « The Flash Volatility Index », donne un aperçu des prix des SSD, en suivant l'évolution de l'offre de supports flash et son impact sur les coûts réels, et en comparant cette évolution au marché actuel des HDD. L'outil Storage Economics Optimizer Tool qui l'accompagne permet aux clients « de modéliser le coût total du système pour différentes architectures de stockage, différents objectifs de performance et différentes combinaisons de supports, offrant ainsi aux équipes chargées de l'infrastructure un moyen d'évaluer les compromis avant d'engager des capitaux ».
VDURA a utilisé son outil Storage Economics Optimizer Tool pour examiner l'impact sur les coûts de la volatilité des prix des supports flash sur les architectures de stockage courantes pour un déploiement de 25 Po offrant une performance soutenue de 1 000 Go/s. Au prix du deuxième trimestre 2025, une architecture entièrement flash coûtait 8,50 millions de dollars par an. Au premier trimestre 2026, cette même configuration est passée à 24,54 millions de dollars, soit une augmentation de 189 % principalement due au prix des supports flash.
Il indique que les architectures de stockage hybrides flash+disque, qui dissocient les performances de la capacité en combinant les niveaux flash et HDD, ont connu une augmentation des coûts nettement moins importante au cours de la même période. La flexibilité architecturale peut réduire l'exposition aux hausses soudaines des prix du marché du flash tout en maintenant les niveaux de performances requis.
Le rapport FVI illustre les pressions croissantes sur les coûts à tous les niveaux de l'infrastructure. Le prix de la DRAM a augmenté de 205 % entre le deuxième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, sous l'effet de la demande en systèmes GPU gourmands en mémoire. Les composants réseau à haut débit sont confrontés à des contraintes similaires, ce qui alourdit encore le coût total des systèmes pour les conceptions qui nécessitent un nombre plus élevé de nuds pour atteindre les objectifs de performance.
Selon le rapport FVI, les contrats d'achat pluriannuels des hyperscalers ont bloqué une part importante de la capacité de production mondiale de SSD jusqu'en 2026. Dans le même temps, les déploiements à grande échelle d'infrastructures d'IA continuent d'absorber l'offre restante. Les perspectives du secteur suggèrent que la pression sur les prix pourrait persister jusqu'en 2027 et au-delà.
« Après plus d'une décennie de prix relativement stables pour les mémoires NAND, les règles ont changé », a déclaré Salo. « Les responsables des infrastructures ont besoin de données réelles pour comprendre ce qui se passe et planifier en conséquence. C'est ce que nous leur fournissons. »
Lessor de lIA accapare une grande part de la production mondiale de mémoires. Cette situation a provoqué une pénurie et perturbe les autres marchés (smartphones, objets connectés, consoles, PC...). Des prévisions indiquent que les centres de données consommeront 70 % des puces mémoire fabriquées en 2026 et que la pénurie de RAM durera au moins jusqu'en 2029, car la capacité mondiale de production de RAM en 2028, qui n'a même pas encore été fabriquée, est déjà vendue. Les prix de la DDR5 ont plus que quadruplé depuis septembre 2025, ce qui suggère que les consommateurs pourraient faire face à des prix encore plus insensés d'ici à 2030.
Source : Rapport de VDURA
