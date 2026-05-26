Samsung développe des SSD nearline d'une capacité allant de 250 To à 1 Po, destinés à répondre aux besoins de stockage des centres de données dédiés à l'IA, les acheteurs repensant la rentabilité à long terme

Samsung fait évoluer le stockage flash vers une capacité de l'ordre du pétaoctet pour les centres de données dédiés à l'IA. Le projet de SSD « nearline » de 250 To à 1 Po annoncé par Samsung ne concerne pas le stockage grand public. Il s'agit d'une initiative directe au niveau de la couche infrastructurelle, que les développeurs d'IA transforment rapidement en un champ de bataille stratégique. Les acheteurs d'infrastructures repensent la densité, la consommation d'énergie et la rentabilité du stockage à long terme.
Le groupe Samsung est un conglomérat industriel multinational sud-coréen dont le siège social est situé dans le complexe de bureaux Samsung Town à Séoul. Le groupe se compose de nombreuses entreprises affiliées, dont la plupart opèrent sous la marque Samsung, et constitue le plus grand conglomérat familial en Corée du Sud. Parmi les principales filiales de Samsung figurent Samsung Electronics, dans le domaine des technologies informatiques, fabricant d'électronique grand public et de puces électroniques.
Un rapport a révélé que Samsung fait évoluer le stockage flash vers une capacité de l'ordre du pétaoctet pour les centres de données dédiés à l'IA. Le projet de SSD « nearline » de 250 To à 1 Po annoncé par Samsung ne concerne pas le stockage grand public. Il s'agit d'une initiative directe au niveau de la couche infrastructurelle, que les développeurs d'IA transforment rapidement en un champ de bataille stratégique.
Samsung semble se préparer à un monde où les centres de données ne considèrent plus les disques durs comme la solution par défaut pour les capacités massives. L'entreprise serait en train de développer des disques SSD nearline d'une capacité allant de 250 To à 1 Po par disque, une gamme qui ferait entrer le stockage flash dans un domaine autrefois presque entièrement réservé aux disques mécaniques.
Ce détail est important car l'infrastructure IA ne se résume pas aux GPU, aux réseaux et aux contrats d'alimentation électrique. Les données d'entraînement, les points de contrôle des modèles, les journaux d'inférence, les systèmes de récupération et les lacs de données d'entreprise doivent tous être stockés quelque part. Si le stockage devient trop lent, trop dispersé ou trop gourmand en énergie, le reste du système en subit les conséquences.
Samsung serait en train de développer des disques SSD nearline d'une capacité allant de 250 To à 1 Po
Comme l'a rapporté Blocks & Files dans son article sur les commentaires d'Erwan Girard, directeur produit chez Scality, Samsung et Solidigm développent tous deux une solution flash nearline de nouvelle génération, le plus petit disque de Samsung devant commencer à 250 To et le plus grand atteindre 1 Po dans des formats EDSFF E3.L ou E2. Scality a déclaré disposer déjà de premiers disques dans son laboratoire à des fins de test, ce qui fait de cette annonce bien plus qu'une vague déclaration de feuille de route, même si Samsung n'en a pas encore fait un lancement officiel de produit.
Le stockage nearline se situe entre le stockage « chaud », axé sur les performances, et les systèmes d'archivage « froids ». Il s'agit d'un environnement où les données doivent être disponibles sans nécessiter en permanence la plus grande endurance ou le profil d'écriture le plus rapide possible. Cela en fait une cible naturelle pour les lacs de données d'IA, le stockage objet, les archives multimédias, les grands ensembles de données d'entreprise et les systèmes de génération augmentée par la récupération qui nécessitent un accès rapide à d'énormes pools d'informations.
Le compromis signalé concerne l'endurance. M. Girard a indiqué que la mémoire flash « nearline » dont il est question présente une endurance d'environ 0,1 écriture par jour, inférieure aux quelque 0,5 DWPD associées aux disques QLC actuels. Pour de nombreux acheteurs professionnels, cela ne constituera pas un obstacle majeur. Si la charge de travail est axée sur la lecture et la capacité, la densité et l'efficacité énergétique peuvent primer sur l'endurance en écriture.
C'est là que les chiffres avancés par Samsung deviennent intéressants. La conception pourrait permettre de stocker près de 50 Po dans une baie 4U et près d'un demi-exaoctet dans un rack. Pour les hyperscalers, cela modifie la géométrie physique des centres de données. Moins de racks peut signifier moins d'espace au sol, moins de câblage, des besoins de refroidissement réduits et moins d'appareils à gérer.
Micron a déjà relevé la barre de la concurrence
Samsung n'agit pas en solitaire. Micron a annoncé en mai que son SSD pour centre de données 6600 ION de 245 To était désormais disponible, le disque ayant été présenté lors du Dell Technologies World du 18 au 21 mai 2026. Micron le présente comme le SSD de plus grande capacité disponible dans le commerce, destiné à l'ingestion de données d'IA, aux lacs de données, au stockage hyperscale et à l'infrastructure cloud.
Cela fait apparaître le point de départ annoncé par Samsung, à 250 To, moins comme un pari risqué que comme la prochaine étape d'un marché en pleine expansion. Micron commercialise un modèle de 245,76 To. Solidigm a déjà introduit des SSD QLC haute capacité dans les environnements d'entreprise. Samsung semble désormais indiquer qu'il souhaite rivaliser dans le haut de gamme de la densité de stockage, et pas simplement défendre son activité NAND existante.
La pression sur les fournisseurs de disques durs est évidente. Western Digital et Seagate occupent toujours des positions solides dans le stockage nearline, en particulier là où le coût par téraoctet reste le principal critère d'achat. Mais si la technologie flash réduit l'écart de coût tout en offrant une meilleure densité de rack et une meilleure efficacité énergétique, la donne change. Un directeur des infrastructures ne se contente pas de comparer les prix des disques. Il compare le coût total de l'alimentation, de l'espace, du refroidissement, de la maintenance et des goulots d'étranglement en termes de performances.
Cela ne signifie pas pour autant que les disques durs vont disparaître rapidement. Les grands acheteurs de solutions de stockage sont prudents, car leurs systèmes fonctionnent à très grande échelle et les pannes coûtent cher. Un SSD de 1 Po devra également faire ses preuves en matière de prix, de fiabilité, de facilité de maintenance et de disponibilité avant de devenir un choix de déploiement courant. Le marché ne bougera pas uniquement en fonction de la capacité.
Ce rapport intervient dans un contexte où l'IA assèche le marché du matériel. Pénuries de mémoire, explosion des prix du stockage, disques durs redevenus des produits sous tension : le matériel informatique traverse une nouvelle zone de turbulence. Mais derrière ces symptômes multiples, un cas cristallise toutes les dérives actuelles du marché : celui de la RTX 5070 Ti. Carte graphique annoncée, testée, commentée, mais pratiquement absente des étals, elle incarne un basculement profond. En 2026, lintelligence artificielle ne se contente plus de tirer la demande vers le haut : elle assèche littéralement le marché grand public, jusquà rendre certains produits presque théoriques.
Source : Rapport de Blocks & Files
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
La mémoire représente désormais 63 % du coût total des composants des puces d'IA. La bulle IA fait grimper les prix de la mémoire et force des fabricants comme Microsoft à augmenter le prix de leurs appareils
Les employés de la division puces électroniques de Samsung recevront une prime moyenne de 340 000 $ grâce à l'explosion des bénéfices liés à l'IA, un accord avec le syndicat évite une grève de 18 jours
Les SSD coûtent désormais 16 fois plus cher que les disques durs HDD en raison de la crise de la chaîne d'approvisionnement liée à l'IA. Les serveurs hybrides de HDD et de SSD seront beaucoup plus rentables
Vous avez lu gratuitement 101 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.