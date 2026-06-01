Nvidia se lance à l'assaut du marché des ordinateurs personnels et devrait présenter ses tout premiers ordinateurs Windows équipés de ses propres puces processeurs à haute efficacité

Nvidia s'est officiellement lancée à l'assaut du marché des ordinateurs personnels. Le fabricant de puces le plus en vue au monde devrait présenter ses tout premiers ordinateurs Windows équipés de ses propres puces processeurs, selon Axios. Lors des salons GTC Taipei et Computex 2026, Jensen Huang a dévoilé le RTX Spark, un système sur puce complet doté d'un processeur Arm à 20 curs, d'un GPU Blackwell avec 6 144 curs CUDA et d'une mémoire unifiée pouvant atteindre 128 Go. Pendant trente ans, Nvidia a fabriqué le GPU de votre PC, maintenant, elle fabrique également la puce qui se trouve à l'intérieur. Le partenariat avec Nvidia offre à Microsoft une seconde chance de grande envergure, notamment avec lavènement de lIA agentique.
Nvidia Corporation est une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, elle développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) destinés à la science des données, au calcul haute performance, aux jeux vidéo, ainsi qu'aux applications mobiles et automobiles. Nvidia est considérée comme une entreprise des « Big Tech ».
En mars, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a surpris les analystes lors de la conférence GTC en annonçant que le chiffre d'affaires de l'entreprise pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2027, grâce à la forte hausse de la demande en puces d'intelligence artificielle (IA). Ces prévisions dépassent de loin les estimations précédentes de Nvidia, qui s'élevaient à 500 milliards de dollars, ainsi que les prévisions les plus optimistes de Wall Street. Selon le PDG, cette projection serait portée par la demande de puces Blackwell et Vera Rubin, en particulier de la part d'hyperscalers tels que Meta, Microsoft et Amazon. Il a également souligné le rôle des agents IA et des plateformes de centres de données en tant que nouveau paradigme informatique, ce qui devrait accélérer davantage la croissance de l'entreprise.
Récemment, Nvidia s'est officiellement lancée à l'assaut du marché des ordinateurs personnels. Le fabricant de puces le plus en vue au monde devrait présenter ses tout premiers ordinateurs Windows équipés de ses propres puces processeurs, selon Axios, qui cite des sources proches du dossier. Cette annonce sert essentiellement davertissement aux géants traditionnels des puces pour PC, tels quIntel et AMD, ainsi quau géant des puces Qualcomm. La grande révélation devrait avoir lieu lors de deux événements technologiques majeurs : la conférence des développeurs Build de Microsoft à San Francisco et le salon Computex à Taïwan.
Nvidia a teasé cette initiative sur la plateforme de réseaux sociaux X (anciennement Twitter), en publiant la phrase « Une nouvelle ère pour le PC », accompagnée de coordonnées géographiques indiquant directement Taïwan. De son côté, le responsable Windows de Microsoft, Pavan Davuluri, a lui aussi publié un teaser sur X, en écrivant : « Une nouveauté arrive pour les développeurs... Rendez-vous à Build la semaine prochaine ! »
A new era of PC.— NVIDIA (@nvidia) May 29, 2026
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Nvidia prend d'assaut le marché des ordinateurs personnels avec Microsoft
Ce partenariat pourrait constituer une avancée majeure pour Microsoft. La première incursion de lentreprise dans le domaine des PC IA, baptisée Copilot+ PCs, a connu des difficultés en raison de retards de lancement et de vives inquiétudes en matière de confidentialité concernant « Recall », une fonctionnalité qui capturait en permanence des captures décran de lactivité des utilisateurs, selon le rapport.
Le partenariat avec Nvidia offre à Microsoft une seconde chance de grande envergure, notamment avec lavènement de lIA agentique. Microsoft prévoit de lancer un nouveau logiciel permettant à des « agents IA » automatisés deffectuer des tâches complexes directement sur lordinateur local de lutilisateur, plutôt que de sappuyer sur le cloud. Le transfert des opérations dIA du cloud directement vers des ordinateurs portables physiques résout un énorme casse-tête financier pour les entreprises.
À mesure que les entreprises séloignent des simples chatbots et commencent à utiliser des agents IA autonomes fonctionnant en arrière-plan, elles se retrouvent confrontées à des factures mensuelles de cloud computing exorbitantes. Exécuter ces lourdes charges de travail IA localement sur un ordinateur portable équipé dune puissante puce Nvidia pourrait faire économiser des millions de dollars aux entreprises.
Le rapport suggère également que, contrairement à Intel et AMD, qui ont dominé le marché des PC grâce à une architecture de conception de puces traditionnelle, les nouveaux processeurs de Nvidia pourraient utiliser une architecture différente et hautement efficace, similaire à la technologie employée par Qualcomm. Bien que cela place Nvidia en concurrence directe avec Qualcomm, les experts du secteur estiment que larrivée de Nvidia pourrait en réalité aider les deux entreprises à briser lemprise historique dIntel sur le marché.
Nvidia présente RTX Spark, un système sur puce complet pour PC
Pendant trente ans, Nvidia a fabriqué le GPU de votre PC. Désormais, elle fabrique également la puce qui se trouve à l'intérieur. Lors des salons GTC Taipei et Computex 2026, Jensen Huang a dévoilé le RTX Spark, un système sur puce complet doté d'un processeur Arm à 20 curs, d'un GPU Blackwell avec 6 144 curs CUDA et d'une mémoire unifiée pouvant atteindre 128 Go. Il fonctionne sur la même puce GB10 que le superordinateur de bureau DGX Spark à 4 699 $. Mais désormais, il tient dans un ordinateur portable Windows de 14 mm dépaisseur (et dans des mini-PC également).
Ses spécifications sont les suivantes : 1 pétaflop de puissance de calcul IA FP4, une bande passante mémoire de 300 Go/s, et suffisamment despace pour exécuter localement des modèles de 120 milliards de paramètres avec jusquà 1 million de tokens de contexte. Le CPU et le GPU communiquent entre eux via NVLink-C2C, avec une consommation allant de quelques watts à 80 W. Le discours de Huang sur scène : « Pendant quarante ans, vous avez lancé des applications. Clic. Saisie. Avec RTX Spark, vous demandez et le PC fait le travail. »
Nvidia affirme que RTX Spark fait tourner toutes les applications Windows jamais créées et permet de jouer à des jeux AAA en 1440p sur batterie. Les promesses de performances ne sarrêtent pas là. RTX Spark est censé gérer des jeux AAA en 1440p et à plus de 100 images par seconde, le montage vidéo 12K 4:2:2 et le rendu de scènes 3D dépassant 90 Go le tout sur batterie. Adobe ne se contente pas non plus de peaufiner les paramètres. Elle reconstruit de zéro les moteurs de rendu principaux de Photoshop et Premiere pour cette puce, visant des performances jusquà deux fois plus rapides en matière de montage, de colorimétrie et deffets.
La compatibilité avec les jeux fait également lobjet dune attention particulière. League of Legends, Valorant et PUBG sont confirmés pour Windows sur Arm, avec lintégration des systèmes anti-triche natifs Easy Anti-Cheat dEpic et BattlEye. Huang est allé plus loin lors de la keynote, affirmant que RTX Spark exécutera « toutes les applications que Windows a jamais exécutées méticuleusement optimisées pour que cet ordinateur exécute littéralement tout ce que le monde a jamais créé ».
Lémulation Prism de Windows sur Arm gère déjà la plupart des applications x86 sans problème, mais les cas limites ont toujours été le point dachoppement. Seul le matériel commercialisé permettra de savoir si Nvidia a réellement comblé ces lacunes. Du côté des agents IA, Nvidia propose un nouveau runtime OpenShell basé sur les nouvelles primitives de sécurité de Windows. Il permet aux utilisateurs de définir des limites strictes sur ce à quoi les agents locaux peuvent accéder : quels fichiers, quelles applications, quelles données peuvent quitter lappareil. OpenClaw et Hermes Agent lintègrent déjà, et Microsoft devrait approfondir le sujet de la plateforme dagents Windows lors de la conférence Build, qui débutera le 2 juin.
Nvidia prêt à conquérir le marché du PC
Microsoft, Dell, Asus, HP, Lenovo et MSI s'apprêtent tous à lancer des ordinateurs portables équipés de la technologie RTX Spark. Huit appareils sont confirmés pour cet automne : le Microsoft Surface Laptop Ultra, le Dell XPS 16 Creator Edition, les Asus ProArt P14 et P16, les HP OmniBook X14 et Ultra 16, le Lenovo Yoga Pro 9N et le MSI Prestige N16 Flip AI+. Microsoft présente le Surface Laptop Ultra comme l'appareil Surface le plus puissant qu'il ait jamais conçu. Nvidia indique que plus de 30 ordinateurs portables et une dizaine d'ordinateurs de bureau sont en préparation chez Acer, GIGABYTE et d'autres fabricants ; les huit premiers ne sont donc qu'un premier pas. Aucun prix n'a encore été confirmé, mais Nvidia a clairement indiqué que la gamme de lancement vise clairement le segment haut de gamme du marché.
Ce lancement est le résultat de la méthode exigeante de Nvidia envers son personnel. Début janvier 2026, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, avait révélé la philosophie managériale de l'entreprise. Il avait notamment déclaré : « Je licencie très rarement des gens, je préfèrerais les torturer pour qu'ils deviennent excellents ». Lorsquil parle de « torture », il ne fait pas référence à une violence physique ou morale, mais à une pression intellectuelle et professionnelle constante : pousser les équipes hors de leur zone de confort, refuser les excuses faciles, traquer la complaisance et là-peu-près.
Chez NVIDIA, lexcellence nest pas un slogan marketing. Elle se manifeste par des revues techniques impitoyables, des délais serrés, une attente permanente de clarté et de rigueur. Les erreurs sont tolérées, mais jamais les approximations répétées. Les réunions ne sont pas des espaces de consensus mou, mais des lieux de confrontation didées, où seuls les arguments solides survivent. Elle montre que l'ascension de NVIDIA en tant que force dominante dans le domaine de l'IA et de l'informatique ne s'est pas faite grâce à un leadership prudent. Elle est le fruit d'objectifs ambitieux, d'itérations constantes et d'équipes poussées à donner plus qu'elles ne pensaient possible.
Source : Axios
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