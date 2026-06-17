Nvidia prévoit d'émettre 25 milliards $ de titres de dette investissables, sa première émission obligataire depuis cinq ans, afin de tester l'intérêt des investisseurs dans le secteur de l'IA

Nvidia a annoncé son intention de lever 25 milliards de dollars via une émission obligataire aux États-Unis, alors que la société fait appel au marché obligataire pour renforcer sa liquidité pour la première fois depuis 2021. Le montant de ce financement par emprunt était supérieur à ce qui était initialement prévu. La demande des investisseurs pour cette émission obligataire a atteint 85 milliards de dollars
Nvidia Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. L'entreprise développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) destinés à la science des données, au calcul haute performance, à l'IA, ainsi qu'aux applications mobiles et automobiles. Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, Nvidia est souvent qualifiée de « Big Tech ».
Inialement spécialisée dans les GPU destinés aux jeux vidéo, Nvidia a élargi leur champ dapplication à dautres marchés, notamment lintelligence artificielle (IA), la visualisation professionnelle et le calcul intensif. Les gammes de produits de lentreprise comprennent les GPU GeForce destinés aux jeux vidéo et aux tâches créatives, ainsi que des GPU professionnels destinés à linformatique en périphérie, à la recherche scientifique et aux applications industrielles. Au premier trimestre 2025, Nvidia détenait 92 % des parts du marché des GPU discrets pour ordinateurs de bureau et portables.
En février, Nvidia a annoncé des bénéfices et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre fiscal, le boom de l'IA faisant grimper de 75 % le chiffre d'affaires des centres de données. L'action était en légère hausse en fin de séance, prolongeant ainsi son rallye de l'année. Le chiffre d'affaires des centres de données a augmenté de 75 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 62,3 milliards de dollars.
Récemment, Nvidia a annoncé son intention de lever 25 milliards de dollars via une émission obligataire aux États-Unis, alors que la société fait appel au marché obligataire pour renforcer sa liquidité pour la première fois depuis 2021. Le montant de ce financement par emprunt était supérieur à ce qui était initialement prévu. La demande des investisseurs pour cette émission obligataire a atteint 85 milliards de dollars, a déclaré lune des sources proches du dossier, qui a souhaité rester anonyme car le projet était encore confidentiel.
Lentreprise cherchait initialement à lever 20 milliards de dollars, avait indiqué cette même source auparavant Lémission se compose de sept tranches dobligations, dont certaines arriveront à échéance aussi tard quen 2056, selon une fiche de conditions. La demande provenait principalement du marché national, et cette émission avait surpris les investisseurs, lentreprise nayant donné que peu dinformations à lavance.
Le leader des puces dIA navait pas accédé au marché obligataire « investment grade » depuis cinq ans, sa dernière levée de fonds remontant à juin 2021, où il avait levé 5 milliards de dollars. Un porte-parole de lentreprise a déclaré que Nvidia comptait utiliser le produit de lémission à des fins générales, notamment pour le remboursement et le refinancement de titres en circulation. La raison principale était détablir une référence liquide pour son coût du crédit, plutôt que de financer des dépenses dinvestissement.
Le fabricant de puces a plafonné lémission obligataire à 25 milliards de dollars afin de maintenir des spreads de crédit bas, contrairement aux « hyperscalers » qui financent leurs investissements dans lIA, a précisé lune des sources. Les grandes entreprises technologiques ont indiqué que leurs dépenses en matière dIA ne ralentiraient pas, leurs investissements combinés devant dépasser les 700 milliards de dollars cette année, contre environ 400 milliards en 2025.
En octobre, Meta a déposé une demande pour sa plus importante émission obligataire, pouvant atteindre 30 milliards de dollars, tandis quAlphabet a dévoilé le mois dernier son intention de vendre pour la première fois des obligations libellées en yens japonais. Bien que Nvidia ne construise pas de centres de données à grande échelle, ses puces, qui équipent ces serveurs, bénéficient dune demande en pleine effervescence de la part dentreprises cherchant à entraîner et à faire fonctionner des modèles de plus en plus avancés.
Afin de suivre le rythme de lévolution rapide du secteur de lIA, Nvidia a massivement investi dans la conception des processeurs les plus avancés, lançant désormais chaque année une nouvelle gamme de puces, chacune dotée de capacités dIA supérieures à la précédente. La société dispose de 13,24 milliards de dollars de trésorerie et déquivalents de trésorerie à la fin du trimestre clos en avril 2026. Lundi, laction Nvidia a clôturé en hausse de 3,3 %. Goldman Sachs, JP Morgan et Morgan Stanley sont les chefs de file de lopération.
Pourtant, l'auteur Edward Zitron a dénoncé la bulle de l'IA. Il affirme que cette bulle est entretenue par des « promesses industrielles trompeuses ». Il souligne un décalage majeur entre les ventes massives de processeurs et la lenteur réelle de construction des centres de données, freinée par des contraintes énergétiques et logistiques. L'auteur accuse les entreprises technologiques de dissimuler ces retards tout en favorisant le contournement de l'interdiction des exportations vers la Chine. Selon d'autres rapports, l'IA en entreprise court à la catastrophe ; les assistants d'IA ont un prix exorbitant, mais génèrent du code défaillant, avec hallucinations.
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