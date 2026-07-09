Meta, la société mère de Facebook, serait en train de tester un prototype « controversé » de lunettes intelligentes dotées dune IA « super-sensible », conçues pour enregistrer en continu le son et prendre des photos toutes les quelques secondes tout au long de la journée de la personne qui les porte. Cette nouvelle gamme de matériel vise à transformer ces lunettes en un compagnon numérique qui voit et entend tout. En capturant en permanence des données brutes, ces lunettes permettraient à leur utilisateur de recourir à lIA de Meta pour se remémorer parfaitement sa journée, poser des questions sur des éléments quil a vus précédemment ou retrouver des conversations entendues. Les experts en protection de la vie privée avertissent que cette initiative pourrait enfreindre les lois sur la confidentialité des données et le suivi biométrique
Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale technologique américaine dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. L'entreprise gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total. Meta est considérée comme faisant partie du « Big Tech ».
À mesure que les lunettes connectées, notamment les Ray-Ban de Meta, gagnent en popularité, des préoccupations en matière de confidentialité susceptibles d'affecter les utilisateurs émergent. Dans un rapport publié sur son site, l'Electronic Frontier Foundation (EFF) a mis en garde contre le fait que les enregistrements réalisés avec les lunettes intelligentes de Meta pourraient non seulement être visibles par l'utilisateur, mais également accessibles à Meta, à des sous-traitants tiers, voire aux forces de l'ordre. Si ces lunettes permettent d'enregistrer sans les mains, elles soulèvent d'importantes questions concernant la surveillance constante, le partage des données et le risque d'abus. L'EFF invite ainsi les consommateurs à y réfléchir à deux fois avant d'acheter ou d'utiliser les lunettes Ray-Ban de Meta.
Pourtant, Meta, la société mère de Facebook, serait en train de tester un prototype « controversé » de lunettes intelligentes dotées dune IA « super-sensible », conçues pour enregistrer en continu le son et prendre des photos toutes les quelques secondes tout au long de la journée de la personne qui les porte. Les experts en protection de la vie privée avertissent que cette initiative pourrait enfreindre les lois sur la confidentialité des données et le suivi biométrique, selon un article du Financial Times. Cette nouvelle gamme de matériel vise à transformer ces lunettes en un compagnon numérique qui voit et entend tout.
Selon larticle, en capturant en permanence des données brutes, ces lunettes permettraient à leur utilisateur de recourir à lIA de Meta pour se remémorer parfaitement sa journée, poser des questions sur des éléments quil a vus précédemment ou retrouver des conversations entendues. Le prototype en question a suscité dintenses débats internes chez Meta concernant de graves problèmes de confidentialité, notamment en ce qui concerne les personnes présentes qui ignorent totalement quelles sont filmées.
Sur les lunettes intelligentes actuellement commercialisées par Meta, un voyant LED lumineux sallume automatiquement dans le coin de la monture chaque fois quun utilisateur prend une photo ou enregistre une vidéo, afin dalerter les personnes à proximité. Citant des sources proches du dossier, larticle indique que les dirigeants de Meta prévoient actuellement de ne pas activer ce voyant LED lorsque les fonctionnalités denregistrement continu « super sensing » sont activées.
Bien que cette décision puisse être modifiée, si elle nest pas revue, il sera pratiquement impossible pour le public de savoir si une personne portant ces lunettes lenregistre discrètement. Des initiés soulignent que Meta pourrait également intégrer ces fonctionnalités de « super sensing » à ses lunettes existantes déjà commercialisées, via une simple mise à jour logicielle.
Cette initiative semble refléter la conviction du PDG Mark Zuckerberg selon laquelle les lunettes intelligentes alimentées par lIA finiront par remplacer les smartphones en tant que principaux appareils personnels de lhumanité. Zuckerberg a fait allusion à ce projet lors dune récente conférence sur les résultats financiers, déclarant quil souhaitait que ces lunettes évoluent pour devenir un « assistant personnel qui vous accompagne toute la journée et vous aide à vous souvenir des choses ».
Pour contrer les réactions juridiques attendues de la part des autorités de régulation de la vie privée, indique le rapport, les ingénieurs de Meta ont proposé une solution technique unique. Dans le cadre du système proposé, les séquences vidéo brutes et les enregistrements audio ne seraient jamais stockés de manière permanente par Meta, ni même mis à la disposition de lutilisateur.
Au lieu de cela, les lunettes extrairaient instantanément des « métadonnées » (les descriptions informatives essentielles des images et du son) et ne téléchargeraient que ces données de type texte sur les serveurs de Meta, ce qui, en substance, entraînerait moins de implications juridiques et en matière de vie privée.
Le rapport indique que Meta a refusé de discuter directement des prototypes internes, mais a affirmé que son approche en matière de matériel grand public était toujours axée sur « une protection de la vie privée intégrée dès la conception ».
Selon un rapport de mars 2026, Meta a vendu plus de 7 millions d'unités de ses lunettes connectées Ray-Ban. Ce qui signifie que plus 7 millions de dispositifs discrets capables de capter images et sons circulent désormais dans la nature, avec les risques évidents que cela pose pour la vie privée. Aucune loi fédérale sur la reconnaissance faciale n'est actuellement en vigueur et les garde-fous de Meta n'empêchent pas les potentiels abus de son gadget. Dans le même temps, un autre rapport indique que des techniciens de Meta examinent et annotent les images filmées par les lunettes Ray-Ban, y compris des scènes privées, ce qui soulève d'importantes questions en matière de confidentialité.
Source : Financial Times
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Mark Zuckerberg a une vision dystopique d'une société surveillée, puisqu'il prévoit d'intégrer des risques pour la vie privée avec la reconnaissance faciale dans les lunettes connectées de Meta
Meta réagit à une révélation fracassante concernant ses lunettes Ray-Ban et supprime en silence le système de reconnaissance faciale de l'appli de ses lunettes connectées, après la publication d'un rapport
Les lunettes connectées chinoises sont-elles déjà en train de reléguer les Ray-Ban de Meta au second Plan ? Coup d'il sur un comparatif entre les Ray-Ban et les lunettes IA Qwen S1 d'Alibaba
Vous avez lu gratuitement 1 181 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.