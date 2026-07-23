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Gartner identifie les entreprises à battre dans la course aux fournisseurs de semi-conducteurs pour l'IA, alors que la concurrence s'intensifie pour répondre aux besoins croissants de l'IA

Le , par Eliora
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Gartner identifie les entreprises à battre dans la course aux fournisseurs de semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle (IA). Pour répondre aux besoins croissants de l'IA en matière de puissance de calcul, la concurrence s'intensifie parmi les « entreprises à battre » dans la course aux fournisseurs de semi-conducteurs pour l'IA. Les analystes de Gartner ont identifié les leaders de l'IA qui façonnent le marché dans plus de 40 catégories afin de désigner les entreprises à battre. Ces entreprises établissent aujourd'hui la référence en matière d'excellence.

Pour répondre aux besoins croissants de lIA en matière de puissance de calcul, la concurrence sintensifie parmi les « entreprises à battre » dans la course aux fournisseurs de semi-conducteurs pour lIA, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. Dans le cadre de son étude « Company to Beat », les analystes de Gartner ont identifié les leaders de lIA qui façonnent le marché dans plus de 40 catégories afin de désigner les entreprises à battre. Ces entreprises établissent aujourdhui la référence en matière dexcellence.

« Dans la course des fournisseurs dIA, les leaders du secteur des semi-conducteurs disposent dénormes opportunités pour tirer parti de la transition vers des infrastructures de nouvelle génération et de la demande sans précédent en cycles de calcul », a déclaré Kevin Knox, vice-président de la division Practice chez Gartner. « Alors que les leaders actuels devancent la concurrence grâce à leur expertise technique approfondie, leurs capacités logicielles et leur maîtrise de lécosystème, leur position est activement remise en cause par des rivaux qui tirent parti de la diversification de la chaîne dapprovisionnement, de ladoption de normes industrielles ouvertes et de la demande croissante darchitectures efficaces et optimisées pour linférence. »

Dans la course effrénée et en constante évolution des fournisseurs dIA, la sélection des « entreprises à battre » repose sur une méthodologie fondée, entre autres, sur six critères clés qui distinguent les meilleurs fournisseurs du secteur : les capacités techniques, les déploiements chez les clients, la base de clients potentiels, le modèle économique, les partenariats clés et lécosystème global environnant. Parmi les entreprises à battre dans les segments clés des semi-conducteurs dédiés à l'IA, on trouve :

NVIDIA est l'entreprise à battre dans le domaine des structures de réseau pour l'IA

Les analystes de Gartner ont indiqué que NVIDIA se démarque grâce à sa position dominante dans le domaine des accélérateurs dIA et à son large portefeuille doffres de réseau pour centres de données. Lutilisation par NVIDIA de protocoles et de fonctionnalités propriétaires (tels que SHARP, SHIELD, NVHS et NVLink) garantit des performances et une fiabilité élevées, renforçant ainsi sa position dominante tant dans les réseaux « scale-out » que « scale-up » destinés aux clusters dIA.

Cependant, lévolution actuelle de la demande, qui passe de lentraînement à linférence et aux cas dutilisation « agentic », pourrait modifier en profondeur le paysage des fournisseurs dIA et remettre en cause la position de leader de NVIDIA. Les grands clients, tels que les hyperscalers, se tournent rapidement vers des alternatives ouvertes basées sur Ethernet, car les produits et la stratégie de commercialisation (GTM) de NVIDIA ne sont pas suffisamment adaptés au marché des entreprises grand public.


AMD est le leader incontesté dans le domaine des processeurs pour serveurs dIA dentreprise

Lalignement dAMD sur lorchestration de lIA agentique, sa bande passante dE/S et ses capacités de consolidation des serveurs en font le leader incontesté dans le domaine des processeurs pour serveurs dIA dentreprise. Lentreprise occupe la première place grâce à une exécution cohérente de sa feuille de route et à un large soutien de lécosystème, garantissant la compatibilité avec les systèmes existants et lalignement avec les équipementiers.

Le marché des processeurs pour serveurs dIA dentreprise, qui reste très dynamique et soumis à des évolutions rapides, entre dans une phase de concurrence accrue, les entreprises stabilisant leurs cycles dachat autour darchitectures en rack à haute densité et à consommation énergétique maîtrisée. Sur ce marché, AMD doit faire face à des défis liés aux piles intégrées de ses concurrents, à la dépendance croissante vis-à-vis des logiciels et aux avantages en termes de performances par watt offerts par les solutions de processeurs basées sur larchitecture ARM.


Broadcom est la société à battre dans le domaine des puces IA sur mesure

Les compétences de Broadcom en matière de conception dASIC, de réseaux et de propriété intellectuelle (IP) fondamentale en font la société à battre dans le domaine des puces IA sur mesure. Elle est à la pointe dans la conception dIP fondamentale et daccélérateurs IA sur mesure, en utilisant des nuds de processus de pointe, des techniques dencapsulation avancées, des SerDes, des mémoires et des interconnexions entre puces.

Les concurrents qui parviennent à pallier les faiblesses de leur portefeuille de propriété intellectuelle, à proposer des partenariats flexibles et à prendre en charge les conceptions au niveau système peuvent réduire lécart. Pour être plus compétitifs, les dirigeants des fournisseurs de technologies devraient également remédier aux lacunes de leur portefeuille dIA en collaborant avec des fournisseurs tiers de propriété intellectuelle, en rejoignant des consortiums industriels ouverts, ou en acquérant la technologie nécessaire.


Marvell est l'entreprise de référence en matière de connectivité optique pour les centres de données dédiés à l'IA

La présence unique de Marvell sur l'ensemble de la chaîne, depuis les modules enfichables basés sur des processeurs de signaux numériques (digital signal processor (DSP) ) jusqu'aux composants optiques analogiques, en passant par les nouvelles plateformes d'optiques de réception linéaires (LRO) et ses projets de développement des optiques co-emballées (CPO), en fait l'entreprise de référence en matière de connectivité optique pour les centres de données dédiés à l'IA. Lentreprise se distingue dans les DSP optiques et les composants analogiques, ce qui lui assure une base de chiffre daffaires solide et une influence durable à mesure que les architectures évoluent au-delà des modules enfichables.

Pour combler leur retard, les concurrents doivent miser sur lintégration ou proposer des architectures différenciées. Le succès de Marvell pourrait toutefois être remis en cause par les risques liés à la mise en uvre des CPO, lintégration verticale des hyperscalers et lémergence darchitectures photoniques alternatives qui soustraient le contrôle aux fournisseurs grand public.


Infineon est le leader incontesté dans le domaine des semi-conducteurs de puissance pour centres de données IA

Infineon est lentreprise à battre dans le domaine des semi-conducteurs de puissance pour centres de données IA, car elle bénéficie dune longueur davance dans les systèmes dalimentation des centres de données IA grâce à son portefeuille complet de produits, couvrant le silicium (Si), le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN), qui permet des solutions dalimentation de bout en bout, du réseau électrique jusquau cur du processeur, soutenues par ses solides capacités de fabrication en interne.

La position de leader dInfineon dans la course aux semi-conducteurs de puissance pour les centres de données dIA est remise en cause par une concurrence de plus en plus intense dans les domaines du SiC et du GaN, ainsi que par des rivaux de taille au niveau des cartes de calcul pour la dernière étape de la distribution dénergie. Les concurrents peuvent réduire lécart en élargissant leurs partenariats, en simplantant dans lécosystème 800 V CC et en élaborant des feuilles de route tournées vers lavenir, tant pour les solutions de puissance discrètes quintégrées.


Il y a deux ans à peine, Nvidia écrasait le marché chinois des GPU pour l'IA avec près de 95 % des parts. Aujourd'hui, l'entreprise de Jensen Huang peine à défendre les 55 % qui lui restent, bousculée par une industrie nationale qui a livré 1,65 million d'accélérateurs IA en 2025, soit 41 % du marché local. Ce renversement spectaculaire n'est pas le fruit du hasard : c'est le résultat d'une stratégie d'État menée avec constance, d'un calendrier de sanctions américaines erratique, et de la montée en puissance technologique d'acteurs comme Huawei, qui vient tout juste de dévoiler une puce revendiquant près de trois fois les performances du H20, la référence que Washington avait autorisée à l'export pour le marché chinois.

Source : Gartner

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Voir aussi :

Les semi-conducteurs entrent dans l'ère des gratte-ciel : empiler les puces comme des immeubles élevés pour booster les performances, avec une densité 4 fois supérieure à celle des puces IA avancées actuelles

Le revenu des semi-conducteurs devrait dépasser 1 300 milliards $ et les prix de la DRAM devraient augmenter de 125 % en 2026 : la "memflation" va anéantir la demande hors IA jusqu'à 2028, d'après Gartner

La société chinoise DeepSeek développe sa propre puce d'IA afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de Nvidia et de Huawei
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