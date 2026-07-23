Gartner identifie les entreprises à battre dans la course aux fournisseurs de semi-conducteurs pour l'IA, alors que la concurrence s'intensifie pour répondre aux besoins croissants de l'IA

Pour répondre aux besoins croissants de lIA en matière de puissance de calcul, la concurrence sintensifie parmi les « entreprises à battre » dans la course aux fournisseurs de semi-conducteurs pour lIA, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. Dans le cadre de son étude « Company to Beat », les analystes de Gartner ont identifié les leaders de lIA qui façonnent le marché dans plus de 40 catégories afin de désigner les entreprises à battre. Ces entreprises établissent aujourdhui la référence en matière dexcellence.
« Dans la course des fournisseurs dIA, les leaders du secteur des semi-conducteurs disposent dénormes opportunités pour tirer parti de la transition vers des infrastructures de nouvelle génération et de la demande sans précédent en cycles de calcul », a déclaré Kevin Knox, vice-président de la division Practice chez Gartner. « Alors que les leaders actuels devancent la concurrence grâce à leur expertise technique approfondie, leurs capacités logicielles et leur maîtrise de lécosystème, leur position est activement remise en cause par des rivaux qui tirent parti de la diversification de la chaîne dapprovisionnement, de ladoption de normes industrielles ouvertes et de la demande croissante darchitectures efficaces et optimisées pour linférence. »
Dans la course effrénée et en constante évolution des fournisseurs dIA, la sélection des « entreprises à battre » repose sur une méthodologie fondée, entre autres, sur six critères clés qui distinguent les meilleurs fournisseurs du secteur : les capacités techniques, les déploiements chez les clients, la base de clients potentiels, le modèle économique, les partenariats clés et lécosystème global environnant. Parmi les entreprises à battre dans les segments clés des semi-conducteurs dédiés à l'IA, on trouve :
NVIDIA est l'entreprise à battre dans le domaine des structures de réseau pour l'IA
Les analystes de Gartner ont indiqué que NVIDIA se démarque grâce à sa position dominante dans le domaine des accélérateurs dIA et à son large portefeuille doffres de réseau pour centres de données. Lutilisation par NVIDIA de protocoles et de fonctionnalités propriétaires (tels que SHARP, SHIELD, NVHS et NVLink) garantit des performances et une fiabilité élevées, renforçant ainsi sa position dominante tant dans les réseaux « scale-out » que « scale-up » destinés aux clusters dIA.
Cependant, lévolution actuelle de la demande, qui passe de lentraînement à linférence et aux cas dutilisation « agentic », pourrait modifier en profondeur le paysage des fournisseurs dIA et remettre en cause la position de leader de NVIDIA. Les grands clients, tels que les hyperscalers, se tournent rapidement vers des alternatives ouvertes basées sur Ethernet, car les produits et la stratégie de commercialisation (GTM) de NVIDIA ne sont pas suffisamment adaptés au marché des entreprises grand public.
AMD est le leader incontesté dans le domaine des processeurs pour serveurs dIA dentreprise
Lalignement dAMD sur lorchestration de lIA agentique, sa bande passante dE/S et ses capacités de consolidation des serveurs en font le leader incontesté dans le domaine des processeurs pour serveurs dIA dentreprise. Lentreprise occupe la première place grâce à une exécution cohérente de sa feuille de route et à un large soutien de lécosystème, garantissant la compatibilité avec les systèmes existants et lalignement avec les équipementiers.
Le marché des processeurs pour serveurs dIA dentreprise, qui reste très dynamique et soumis à des évolutions rapides, entre dans une phase de concurrence accrue, les entreprises stabilisant leurs cycles dachat autour darchitectures en rack à haute densité et à consommation énergétique maîtrisée. Sur ce marché, AMD doit faire face à des défis liés aux piles intégrées de ses concurrents, à la dépendance croissante vis-à-vis des logiciels et aux avantages en termes de performances par watt offerts par les solutions de processeurs basées sur larchitecture ARM.
Broadcom est la société à battre dans le domaine des puces IA sur mesure
Les compétences de Broadcom en matière de conception dASIC, de réseaux et de propriété intellectuelle (IP) fondamentale en font la société à battre dans le domaine des puces IA sur mesure. Elle est à la pointe dans la conception dIP fondamentale et daccélérateurs IA sur mesure, en utilisant des nuds de processus de pointe, des techniques dencapsulation avancées, des SerDes, des mémoires et des interconnexions entre puces.
Les concurrents qui parviennent à pallier les faiblesses de leur portefeuille de propriété intellectuelle, à proposer des partenariats flexibles et à prendre en charge les conceptions au niveau système peuvent réduire lécart. Pour être plus compétitifs, les dirigeants des fournisseurs de technologies devraient également remédier aux lacunes de leur portefeuille dIA en collaborant avec des fournisseurs tiers de propriété intellectuelle, en rejoignant des consortiums industriels ouverts, ou en acquérant la technologie nécessaire.
Marvell est l'entreprise de référence en matière de connectivité optique pour les centres de données dédiés à l'IA
La présence unique de Marvell sur l'ensemble de la chaîne, depuis les modules enfichables basés sur des processeurs de signaux numériques (digital signal processor (DSP) ) jusqu'aux composants optiques analogiques, en passant par les nouvelles plateformes d'optiques de réception linéaires (LRO) et ses projets de développement des optiques co-emballées (CPO), en fait l'entreprise de référence en matière de connectivité optique pour les centres de données dédiés à l'IA. Lentreprise se distingue dans les DSP optiques et les composants analogiques, ce qui lui assure une base de chiffre daffaires solide et une influence durable à mesure que les architectures évoluent au-delà des modules enfichables.
Pour combler leur retard, les concurrents doivent miser sur lintégration ou proposer des architectures différenciées. Le succès de Marvell pourrait toutefois être remis en cause par les risques liés à la mise en uvre des CPO, lintégration verticale des hyperscalers et lémergence darchitectures photoniques alternatives qui soustraient le contrôle aux fournisseurs grand public.
Infineon est le leader incontesté dans le domaine des semi-conducteurs de puissance pour centres de données IA
Infineon est lentreprise à battre dans le domaine des semi-conducteurs de puissance pour centres de données IA, car elle bénéficie dune longueur davance dans les systèmes dalimentation des centres de données IA grâce à son portefeuille complet de produits, couvrant le silicium (Si), le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN), qui permet des solutions dalimentation de bout en bout, du réseau électrique jusquau cur du processeur, soutenues par ses solides capacités de fabrication en interne.
La position de leader dInfineon dans la course aux semi-conducteurs de puissance pour les centres de données dIA est remise en cause par une concurrence de plus en plus intense dans les domaines du SiC et du GaN, ainsi que par des rivaux de taille au niveau des cartes de calcul pour la dernière étape de la distribution dénergie. Les concurrents peuvent réduire lécart en élargissant leurs partenariats, en simplantant dans lécosystème 800 V CC et en élaborant des feuilles de route tournées vers lavenir, tant pour les solutions de puissance discrètes quintégrées.
Il y a deux ans à peine, Nvidia écrasait le marché chinois des GPU pour l'IA avec près de 95 % des parts. Aujourd'hui, l'entreprise de Jensen Huang peine à défendre les 55 % qui lui restent, bousculée par une industrie nationale qui a livré 1,65 million d'accélérateurs IA en 2025, soit 41 % du marché local. Ce renversement spectaculaire n'est pas le fruit du hasard : c'est le résultat d'une stratégie d'État menée avec constance, d'un calendrier de sanctions américaines erratique, et de la montée en puissance technologique d'acteurs comme Huawei, qui vient tout juste de dévoiler une puce revendiquant près de trois fois les performances du H20, la référence que Washington avait autorisée à l'export pour le marché chinois.
Source : Gartner
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