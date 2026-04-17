Gartner prévoit que le chiffre d'affaires mondial du secteur des semi-conducteurs devrait dépasser 1 300 milliards de dollars en 2026, sous l'effet de l'explosion de la demande en matière d'intelligence artificielle (IA). Le secteur est sur le point d'enregistrer une troisième année consécutive de croissance à deux chiffres, alimentée par une demande importante en matière de mémoire et d'infrastructures pour les centres de données. Cependant, le cabinet d'analyse estime également que le phénomène de « memflation » fera grimper les prix des DRAM et des mémoires flash NAND de 125 % et 234 % respectivement. Ce phénomène devrait anéantir, ou du moins retarder, la demande hors IA jusquen 2028, ce qui pourrait avoir un impact sur les stratégies d'approvisionnement des DSI et des responsables informatiques.
Ces prévisions interviennent alors que les tensions sur les chaînes dapprovisionnement en mémoire ne cessent de sintensifier. Depuis plusieurs mois, la bulle IA alimente une pénurie de RAM, entraînant une hausse spectaculaire des prix sur l'ensemble du marché. Selon certaines estimations, le prix de la mémoire a triplé, quadruplé, voire sextuplé selon le type de puce, car les entreprises spécialisées dans l'IA en font la chasse. Cette pression sur loffre commence à se répercuter sur lensemble de lécosystème technologique, des PC aux équipements industriels et médicaux. La situation pourrait durer une décennie et provoquer la disparition de certains produits, voire d'entreprises entières.
Dans ce contexte, Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques, prévoit que le chiffre d'affaires mondial du secteur des semi-conducteurs devrait dépasser 1 300 milliards de dollars en 2026, affichant ainsi la plus forte croissance de ces deux dernières décennies.
« Compte tenu de la forte demande en matière de traitement IA, de réseaux et dalimentation électrique pour les centres de données, ainsi que de la hausse des prix de la mémoire (memflation), le secteur des semi-conducteurs devrait enregistrer une croissance à deux chiffres pour la troisième année consécutive en 2026 une étape importante qui souligne le rôle central de ce secteur dans la pile technologique de lIA », a déclaré Rajeev Rajput, analyste principal chez Gartner.
Gartner prévoit que le chiffre d'affaires du secteur des semi-conducteurs augmentera de 64 % en 2026, le chiffre d'affaires lié à la mémoire devant quant à lui tripler dans un contexte de « memflation ». Les analystes de Gartner ont déclaré que la « memflation » était profonde, mais qu'elle n'était pas durable. Gartner estime que les prix annuels de la DRAM et de la mémoire flash NAND augmenteront respectivement de 125 % et 234 % en 2026, et qu'aucun allègement significatif des prix n'est attendu avant la fin de l'année 2027.
Les semi-conducteurs destinés à l'IA représenteront 30 % du chiffre d'affaires total du secteur des semi-conducteurs en 2026
Les semi-conducteurs pour l'IA devraient représenter environ 30 % du chiffre d'affaires total du secteur des semi-conducteurs en 2026 et resteront le moteur de la croissance globale de l'industrie. Les investissements des hyperscalers dans le développement d'infrastructures d'IA restent soutenus, les dépenses devant augmenter de plus de 50 % en 2026, ce qui stimulera la demande d'accélérateurs IA, notamment de GPU et de puces non-GPU sur mesure.
« La « memflation » va anéantir, ou du moins retarder, la demande hors IA jusquen 2028, à des degrés divers selon les applications », a déclaré Rajeev Rajput. « Les fournisseurs de technologies doivent se préparer à une hausse des prix au cours du premier semestre 2026, suivie daugmentations persistantes mais modérées tout au long du reste de lannée. Les DSI et les responsables informatiques doivent se montrer prudents avant de signer des contrats dapprovisionnement assortis de conditions tarifaires défavorables sétendant au-delà de 2027. »
À mesure que la crise de la chaîne d'approvisionnement créée par la bulle IA s'intensifie, les premiers effets concrets de cette tension apparaissent déjà sur le marché grand public. Apple a récemment augmenté de manière significative les prix des SSD externes SanDisk dans l'Apple Store, illustrant l'ampleur de la pression sur les coûts. Le modèle de 4 To est ainsi passé d'environ 500 dollars à 1 200 dollars, tandis que la version de 1 To a enregistré une hausse de 200 %. Outre l'inflation des prix, la disponibilité devient un enjeu critique, avec des stocks fortement limités sur certains produits.
Source : Gartner
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