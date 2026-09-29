Nvidia Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. La société développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) destinés à la science des données, au calcul haute performance, à l'intelligence artificielle (IA) ainsi qu'aux applications mobiles et automobiles. Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, Nvidia est souvent considérée comme une entreprise du secteur des « Big Tech ».
Ce mois-ci, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a déclaré aux investisseurs que la société prévoyait de doubler ses ventes de puces l'année prochaine. Cette prévision avait secoué les marchés technologiques et laissait présager que le boom des infrastructures d'IA entrait dans une nouvelle phase. L'annonce intervenait alors que Nvidia connaissait déjà une demande sans précédent pour ses processeurs destinés aux centres de données, et s'inscrivait dans un contexte où les hyperscalers AWS, Azure et Google Cloud se livraient une concurrence acharnée pour s'assurer des capacités en GPU. Elle impliquait également une pression croissante sur la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et renforçait la position de leader de Nvidia dans le domaine de l'IA jusqu'en 2027, malgré la concurrence d'AMD et d'Intel.
Nvidia a augmenté son autorisation de rachat dactions dun montant record de 150 milliards de dollars, dépassant ainsi lautorisation de 110 milliards de dollars accordée à Apple en 2024, alors que laction du géant des puces électroniques se négocie à un niveau proche de son plus faible multiple de bénéfices depuis plus dune décennie. L'action de Nvidia a progressé de près de 2 %. Elle a enregistré une hausse de plus de 20 % depuis le début de l'année jusqu'à la clôture récemment. Cette autorisation supplémentaire porte la capacité de rachat restante de Nvidia à 235 milliards de dollars, qu'elle prévoit d'utiliser jusqu'à l'exercice 2028, alors que la forte demande en matière d'entraînement et d'inférence en IA alimente la génération de trésorerie.
Les actions de Nvidia se négociaient à environ 16,5 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois, leur multiple le plus bas depuis janvier 2015 et bien en deçà de la moyenne sur 15 ans de 30, selon les données de LSEG, ce que certains analystes considèrent comme un signe de ralentissement des prévisions de croissance des bénéfices. Cette annonce intervient dans un contexte de ralentissement des rachats dactions, qui ont chuté denviron 50 % entre juillet et le 23 septembre.
« Notre capacité à générer des liquidités nous permet dinvestir dans les technologies qui font avancer cette transformation et de redistribuer du capital aux actionnaires », a déclaré le PDG Jensen Huang dans un communiqué. Laugmentation de 150 milliards de dollars du programme de rachat dactions de Nvidia dépasse la capitalisation boursière denviron 84 % des sociétés composant lindice S&P 500, selon les données compilées par LSEG.
« Le développement de lIA ne se poursuivra pas indéfiniment au rythme actuel, mais Nvidia affiche sa confiance dans la pérennité de la demande pour son matériel et ses services », a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer. « Sa capacité à générer des liquidités est actuellement suffisamment solide pour que lentreprise estime pouvoir continuer à investir massivement dans ses activités tout en restituant du capital à ses actionnaires », a-t-il ajouté.
Nvidia a clôturé le trimestre de juillet avec 22,44 milliards de dollars de trésorerie et déquivalents de trésorerie. La société avait annoncé pour la dernière fois un programme de rachat dactions de 80 milliards de dollars en mai. Le mois dernier, l'entreprise a tablé sur une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 70 % pour l'exercice 2028, rassurant ainsi les investisseurs qui s'interrogeaient sur la durée de cette flambée des dépenses en IA après des années de croissance explosive.
Il y a peu, Jensen Huang a rejeté les appels lancés aux laboratoires d'IA pour qu'ils ralentissent collectivement leurs travaux, mais a déclaré que ces laboratoires devraient fermer s'ils ne parvenaient pas à contrôler leurs systèmes. Il a ajouté que les laboratoires ne devraient pas commercialiser de systèmes qui ne respectent pas les normes de sécurité. « Si vous affirmez qu'il n'y a aucun moyen de maîtriser nos expériences, que notre IA va s'échapper et causer des dégâts au monde entier nous devons fermer les laboratoires », a-t-il déclaré. Le sénateur Bernie Sanders a cité Huang, ajoutant que son nouveau projet de loi visant à interdire la superintelligence artificielle « ferait exactement cela ».
Dans ce contexte, Nvidia a dévoilé l'Open Agent Safety Platform, une plateforme conçue pour offrir aux développeurs un meilleur contrôle sur les agents IA et les empêcher de s'échapper de leur environnement logiciel. Ce nouveau lancement inclut le logiciel Nvidia Open Shell, qui permet de définir des limites pour les agents sexécutant sur des processeurs (CPU). Il offre également une limite dexécution sécurisée permettant de contrôler la manière dont les agents IA autonomes exécutent des tâches sur des modèles ouverts et fermés. Le lancement de la plateforme Open Agent Safety de Nvidia fait suite à de nouveaux incidents impliquant des agents IA devenus incontrôlables, séchappant de leurs environnements de test pour extraire de manière agressive des informations provenant de sites web gouvernementaux.
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