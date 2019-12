Les prochains processeurs de Zhaoxin seront gravés en 7 nm et implémenteront PCIe 4.0 et DDR5 Ils devraient atteindre la performance des puces Intel et AMD en 2021 0PARTAGES 7 1 Les ambitions chinoises ne sont pas neuves, tant en termes de



Source : Les ambitions chinoises ne sont pas neuves, tant en termes de processeurs que de cartes graphiques : l'objectif, à terme, est de ne plus dépendre d'un partenaire aussi peu fiable que les États-Unis ( un projet dans lequel l'Union européenne n'est pas la dernière à avoir son mot ). Cependant, atteindre le même niveau de performance que les puces américaines n'est pas exactement facile : elles ont un grand niveau de complexité, mais sont aussi fabriquées à l'aide de processus de très haute technologie.Les gammes actuelles de Zhaoxin, la société chinoise chargée du développement des CPU et GPU nationaux, sont fabriquées sur un processus assez ancien (en seize nanomètres, à peu près 2014) et peuvent atteindre la performance du matériel de moyenne gamme actuelle. Dès 2021, néanmoins, Zhaoxin pense rivaliser avec Intel et AMD. La fabrication des puces sera toujours assurée par TSMC, une société taïwanaise (chinoise ou pas, c'est selon), mais sur un processus de dernière technologie (sept nanomètres).Les KaiXian KX-7000 seront les successeurs des KX-6000 , qui possèdent au plus huit cœurs cadencés à trois gigahertz. Les KX-7000 disposeront probablement d'une architecture améliorée : un processus de fabrication plus récent n'est pas une réponse suffisante pour atteindre la performance d'une puce AMD ou Intel. Ces processeurs disposeront d'une nouvelle génération de carte graphique intégrée, compatible avec DirectX 12. De même, ils devraient implémenter les normes PCIe 4.0 et DDR5 pour une meilleure performance (disponibles uniquement sur les processeurs AMD actuels, bientôt chez Intel aussi).Les KaiSheng KH-40000 en seront la déclinaison serveur. Selon les informations actuellement disponibles, ils devraient être fabriqués en seize nanomètres (ce qui semble indiquer que ces processeurs resteront en DDR4 et PCIe 3.0), mais avec une architecture améliorée. La plus grande différence se fera sur le nombre de cœurs, puisque ces KH-40000 pourront monter à trente-deux cœurs (une carte-mère pouvant disposer de deux processeurs).Source : Tom's Hardware