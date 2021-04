AMD a arraché des parts de marché des puces pour processeurs à Intel, dont les opérations de fabrication ont pris du retard sur les usines sous contrat utilisées par AMD, comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Elle a également bénéficié d'une hausse de la demande pour ses puces graphiques de la part des Gamers qui ont passé plus de temps à jouer et à mettre à niveau leur équipement pendant la pandémie de COVID-19.La société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que son chiffre d'affaires pour 2021 augmente de 50 % par rapport à l'année précédente, soit 14,64 milliards de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant un bond de 39 %. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a grimpé de 93 % à 3,45 milliards de dollars, dépassant une estimation de Refinitiv IBES de 3,21 milliards de dollars, grâce notamment à la hausse des prix de vente moyens de ses puces.« L'augmentation des prévisions pour l'ensemble de l'année souligne la forte croissance que nous prévoyons pour l'ensemble de nos activités, grâce à l'adoption croissante de nos produits et à l'élargissement des relations avec nos clients », déclare AMD. « L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs est très, très serré, a-t-elle déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique. Cela étant dit, nous avons travaillé très étroitement avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons constaté des améliorations qui ont conduit à l'amélioration du guide de l'année complète ».Les ventes des produits informatiques et cartes graphiques d'AMD, qui comprennent les puces graphiques et les processeurs pour ordinateurs personnels ont augmenté de 46 % pour atteindre 2,10 milliards de dollars. Son segment entreprise, embarqué et semi-personnalisé, l'unité qui héberge les puces pour centre de données, a enregistré un bond de près de quatre fois son chiffre d'affaires, soit 1,35 milliard de dollars.Le segmentcomprend principalement des microprocesseurs pour ordinateurs de bureau et portables, des unités de traitement accéléré qui intègrent des microprocesseurs et des cartes graphiques, des chipsets, des processeurs graphiques et des GPU professionnels, ainsi que des services de développement. De temps à autre, la société peut également vendre ou concéder sous licence des parties de son portefeuille de propriété intellectuelle.Le segment Enterprise,, comprend principalement des processeurs de serveurs et embarqués, des produits semi-personnalisés de type(SoC), des services de développement et des technologies pour consoles de jeux. De temps à autre, la société peut également vendre ou concéder sous licence des parties de son portefeuille de propriété intellectuelle.Aujourd’hui, AMD et Intel dominent le marché de processeurs pour les jeux ou pour les stations de travail. Si les utilisateurs manifestent un engouement presque religieux pour les deux fabricants, les produits AMD seraient plus plébiscités. Il s'agit d'un étonnant retournement de situation pour le fabricant de puces qui était au bord de la faillite il y a à peine quatre ans, ce qui rend son redressement d'autant plus impressionnant qu'il continue d'ébranler le solide Intel, qui a dominé pendant une décennie le marché.Cependant, certains utilisateurs AMD estiment que les fréquences ne sont pas aussi élevées qu'avec les processeurs Intel Core. Pire encore, ils auraient une dépendance accrue à la vitesse de stockage. Les processeurs Intel offriraient des performances plus élevées par cœur grâce à leurs fréquences de travail élevées et à une plus grande marge. Cela signifie qu'ils surpassent les AMD Ryzen 3000 dans ces applications qui dépendent davantage de la performance, notamment des jeux.Autre avantage à noter pour Intel, le rendement brut serait moins dépendant de la mémoire vive, ce qui facilite le montage de configurations assez peu coûteuses. Si l'on se laisse emporter par le rapport prix-performance.Source : AMD Quel est votre avis sur le sujet ?Quelle est votre préférence entre les processeurs AMD et Intel ?