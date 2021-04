HP Inc. retrouve sa position de leader du marché des PC dans la région EMEA, avec une part de marché de 25,8 % (en baisse de 0,6 % en glissement annuel). Le fournisseur a connu une croissance impressionnante de 41,2% en glissement annuel, grâce à des performances à deux chiffres dans les deux segments.





La demande de PC traditionnels qui en a résulté a entraîné un autre trimestre de croissance solide, tant pour les consommateurs (65,7 % en glissement annuel) que pour les entreprises (30,1 % en glissement annuel).Le marché des PC d'Europe occidentale a affiché une croissance très solide de 42,0 % par an. Comme prévu, la spirale descendante des ordinateurs de bureau s'est poursuivie (-21,0 % en glissement annuel), et le marché a été une fois de plus fortement compensé par le maintien de la vigueur des ordinateurs portables (74,2 % en glissement annuel), qui ont atteint 12,6 millions d'unités., a déclaré Simon Thomas, analyste de recherche pour IDC Western European Personal Computing Devices., a-t-il ajouté. Le marché commercial global en Europe occidentale a connu une croissance solide de 26,0 % par rapport à l'année précédente, principalement grâce à un autre trimestre dynamique dans les secteurs de l'éducation et des petites et moyennes entreprises.La croissance du marché grand public en Europe occidentale a été significative, affichant une augmentation de 75,4 % par rapport à l'année précédente et totalisant 6,3 millions d'unités au premier trimestre 2021. Parallèlement à la croissance soutenue des ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau ont également connu des résultats positifs, enregistrant une croissance de 46,6 % en glissement annuel. Cela peut être attribué à la demande étendue d'ordinateurs de bureau pour les jeux, les consommateurs continuant à chercher du divertissement pendant les périodes de confinement.Le marché global des PC dans la région de l'Europe centrale et orientale a connu une croissance de 53,1 %, avec de fortes performances sur le marché commercial (+33,3 % par an) et sur le marché grand public (+69,1 % par an). Comme en Europe de l'Ouest, la poursuite des contrats d'éducation ainsi que la demande des consommateurs pour le travail à domicile et les appareils de divertissement ont considérablement soutenu le marché., a déclaré Stefania Lorenz, IDC EMEA, :, a-t-elle ajouté.● Certaines estimations d'IDC ont été réalisées avant la publication des résultats financiers.● Les expéditions comprennent les expéditions aux canaux de distribution ou aux utilisateurs finaux. Les ventes OEM sont comptabilisées sous le vendeur/la marque sous laquelle elles sont vendues.● Les PC traditionnels comprennent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail, et n'incluent pas les tablettes ni les serveurs x86. Les tablettes détachables et les tablettes ardoises font partie du Personal Computing Device Tracker, mais ne sont pas traitées dans ce communiqué de presse.● Les données de tous les fournisseurs sont rapportées pour les périodes calendaires.Source : IDCQu'en pensez-vous ?